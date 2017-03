1. FC Rielasingen-Arlen punktet gegen den Spitzenreiter

Die Hegauer spielen in der Fußball-Verbandsliga 1:1 gegen den FC Denzlingen.

Fußball, Verbandsliga

1. FC Rielasingen-Arlen

FC Denzlingen

1:1 (1:1)

In den ersten Minuten hatten die Gastgeber zwei gute Freistoßchancen, doch der Ball von Benjamin Winterhalder aus 16 Metern blieb in der Mauer hängen (2.), und der Freistoß von Frank Stark aus 22 Metern stellte für Niklas Schindler kein Problem dar. Schon früh in der Partie verloren die Gäste Toptorjäger Timo Wehrle durch eine Verletzung (11.). In der 14. Minute brachte ein Querpass von Sebastian Stark auf Robin Niedhardt die Großchance zur Führung, doch Robin Niedhardt kam vor dem leeren Tor nicht zum Abschluss. Die Gäste schlugen dagegen gleich mit der ersten Chance zu: Nach einem Pass in die Spitze ließ Erdem Bayram Dennis Klose keine Chance – 1:0 (16.). Die Gastgeber kämpften in der Folge gut und waren nach einer halben Stunde auch in der Offensive wieder aktiver. Sebastian Stark scheiterte aus halbrechter Position an Niklas Shindler, nur eine Minute später agierte Frank Stark im Zweikampf gegen die beiden Denzlinger Innenverteidiger sehr geschickt und wollte aus zwölf Metern Niklas Schindler mit einem Heber überlisten, doch dieser war auf dem Posten und konnte gerade noch abwehren. In der 37. Minute düpierte Frank Stark dann seine beiden Kontrahenten erneut und zog in den Strafraum, wo er nur auf Kosten eines Fouls zurückgehalten werden konnte. Den fälligen Strafraum verwandelte Alen Lekavski sicher.

In der zweiten Halbzeit waren die Gäste zunächst besser im Spiel. Mit schnellem Spiel machte der Tabellenführer Druck. Dabei drohte dauernd Gefahr, doch die leidenschaftlichen Gastgeber ließen wenig bis nichts zu. Die Gastgeber tauchten erst nach einer guten Stunde wieder vor dem Tor des FC Denzlingen auf, ein Schuss von Frank Stark, abgefälscht zur Ecke, war zunächst die einzige Gefahr. Die Gäste drückten immer mehr; in der 68. Minute drehte sich Rino Saggiomo gefährlich um seinen Gegenspieler, und aus zehn Metern ging der Ball nur um Zentimeter am Tor vorbei. In der 71. Minute wurde es noch enger für die Hegauer. Ein Saggiomo-Freistoß aus dem Halbfeld fand den Kopf von Benjamin Bierer, doch seinen Kopfball aus kurzer Distanz wehrte Dennis Klose mit einem fantastischen Reflex ab. Der Druck der Gäste ließ nach, auch weil es nun Windunterstützung für die Gastgeber gab. Nach 75 Minuten setzte sich Sebastian Stark auf der rechten Seite durch und schaffte dadurch Überzahl für die Gastgeber in der Offensive, doch die Hereingabe verfehlte die Mitspieler. Der 1. FC spielte es nun richtig gut, stand in der Defensive sicher und hatte die gefährlicheren Aktionen auf seiner Seite. Beide Mannschaften spielten in der Schlussphase auf Sieg, wobei die Gäste nach der gelb-roten Karte gegen David Grimmelspacher (86.) dann doch eher auf Verwalten des Unentschiedens setzten.

Rielasingens Trainer Jürgen Rittenauer lobte seine Mannschaft für die kämpferische Leistung, bemängelte aber erneut die mangelnde Effizienz im Abschluss. „Vor dem Tor treffen wir zu oft die falschen Entscheidungen, und so bleibt neben dem Lob des Gästetrainers nur ein Punktgewinn, der uns in der aktuellen Situation nicht so richtig weiterhilft“, sagte er. (te)

1.FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Rasmus, Bertsch, Winterhalder, Niedhardt (37. Dietrich), Strauß, S. Stark, Leschinski, Lekavski, Berger, F. Stark (85. Matt). – Tore: 0:1 (16.) Bayram, 1:1 (37./FE) Lekavski. – SR: Dusch (Kehl). – Z: 300. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (86.) für Grimmelsbacher (FC Denzlingen).