Rielasingen 1. FC Rielasingen-Arlen muss Punkte teilen auf der Talwiese

Hegauer Verbandsligist verpasst Heimsieg: Gegen den SV Endingen trennt sich der 1. FC 1:1 unentschieden

Fußball, Verbandsliga

1. FC Rielasingen-Arlen

SV Endingen

1:1 (1:1)

Beide Mannschaften boten den Zuschauern ein hochintensives und spannendes Kampfspiel, bei dem das spielerische Element aber in manchen Phasen etwas zu kurz kam. Die Gastgeber gingen sofort in die Offensive, ein Querpass auf Sebastian Stark, der den Ball aber nicht mehr entscheidend Richtung Gästetor bringen konnte (5.), war allerdings zunächst die einzige Ausbeute dieser Offensivbemühungen. Auf der Gegenseite ließ man nach einer Ecke den Endinger Torjäger an der langen Leine agieren, sodass seine Hereingabe nur mühevoll verteidigt werden konnte (8.). In der 13. Minute große Konfusion im Endinger Strafraum: Der Ball kam nach einer Ecke zu Frank Stark, der den am Boden liegenden Ron Fahlteich mit einem platzierten Schuss ausguckte, aber den ebenfalls am Boden liegenden Patrick Leschinski traf. In der Folge gab es mehrere Abschlussversuche, die allesamt geblockt wurden, ehe Kevin Kling mit einem Schuss das lange Eck um einen Meter verfehlte.

In der 18. Minute die verdiente Führung für die Gastgeber nach einer Ecke. Nach der Kopfballverlängerung von Christoph Matt stand in der Mitte Alen Lekavski goldrichtig und schob aus sieben Metern zur Führung ein. In der Folge spielten die Gastgeber zu passiv und im Spielaufbau zu fehlerhaft. In der 30. Minute fiel der Ausgleich durch Santiago Fischer, der im Strafraum den Ball über den anstürmenden Dennis Klose hob und seinen 19. Saisontreffer erzielte. Kurz vor der Pause Aufregung auf beiden Seiten. In der 43. Minute brachte Jonas Pies eine zu kurze Kopfballrückgabe nicht an Dennis Klose vorbei und im Gegenzug köpfte Alen Lekavski nach einer schönen Flanke von Christoph Matt am Tor vorbei.

Nach dem Wechsel kamen die Gäste zur ersten Torchance. Santiago Fischer zog von Außen in die Mitte und setzte seinen Schlenzer nur knapp am Pfosten vorbei. Das Spiel blieb zwischen den Strafräumen ausgeglichen, allerdings kamen die Gastgeber zu den besseren Chancen. Besonders bei hohen Bällen war Ron Fahlteich nicht immer sicher, so wehrte er nach einer Stunde eine Flanke zu kurz ab, Frank Stark kam in aussichtsreiche Abschlussposition, doch der Ball ging klar über das Tor. Auch ein Sololauf von Sebastian Stark über das halbe Feld war im Abschluss dann zu hoch angesetzt (68.). Und nur eine Minute später hatte Frank Stark sein Visier nicht genau genug eingestellt und schoss aus zwölf Metern über das Tor. Die Gäste lauerten zunehmend auf Konter, die im Ansatz immer recht gefährlich waren, am Ende aber schlecht ausgespielt oder von der sehr aufmerksamen Rielasinger Defensive unterbunden wurden. So blieb es am Ende beim Unentschieden.

Rielasingens Trainer Jürgen Rittenauer war mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden, mit dem Ergebnis dafür weniger. "Es war ein packendes, kampfbetontes und ausgeglichenes Verbandsligaspiel. Aufgrund des Chancenplus wäre ein Sieg für uns aber nicht unverdient gewesen." (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Kling, Jeske (78. Niedhardt), Rasmus, Winterhalder, S. Stark (86. Strauß), Leschinski, Lekavski, Lang, Matt, F. Stark. – Tore: 1:0 (18.) Lekavski, 1:1 (30.) Fischer. – SR: Traub (Ehingen/Donau). – Z: 300.