Fußball 1. FC Rielasingen-Arlen mit Ladehemmung im Derby gegen den FC Radolfzell

Der 1. FC Rielasingen-Arlen dominiert beim 1:1 das Verbandsliga-Derby gegen den FC Radolfzell über weite Strecken, scheitert aber an der Chancenverwertung.

Fußball, Verbandsliga: Nach dem Abpfiff des Derbys zwischen dem 1. FC Rielasingen-Arlen und dem FC Radolfzell hielt sich die Freude auf beiden Seiten in Grenzen, obwohl eigentlich beide Teams Grund zum Jubeln gehabt hätten. Die Gäste über einen Punkt beim Favoriten, der so nicht eingeplant war, die Gastgeber über einen Zähler, der buchstäblich in letzter Sekunde gerettet wurde. Dennoch fühlte sich das 1:1 zunächst für beide wie eine Niederlage an.

„Mich ärgert das nach wie vor, denn das waren zwei verschenkte Punkte“, war Rielasingens Trainer Jürgen Rittenauer noch einen Tag später angesäuert. Und er analysiert: „Wenn es uns gelingt, gegen eine sehr defensive Mannschaft wie den FC Radolfzell sieben bis acht hochkarätige Chancen herauszuspielen, dann muss man auch gewinnen! Das war nicht im Stile einer Spitzenmannschaft.“ Und damit wäre er beim Kern des aktuellen Problems: der Chancenverwertung. Die beiden negativen Höhepunkte: Bertschs verschossener Strafstoß in der 25. Minute beim Stand von 0:0 und Lekavskis Schuss über das leere Tor aus kurzer Distanz in der 75. Minute. Allerdings ließ auch der ehemalige Rielasinger Alexander Stricker kurz vor der Pause eine Großchance zum möglichen 0:2 aus.

Die Begegnung zwischen einem der Titelanwärter und dem Aufsteiger, der den Klassenerhalt anpeilt, entwickelte sich, nicht überraschend, zum Duell „Technik gegen Zweikampfverhalten“. Über weite Strecken dominierten die Rielasinger das Spiel, ehe der verschossene Strafstoß einen Bruch brachte. „In der Kabine wurde es doch etwas lauter“, war Rittenauer mit dieser Phase gar nicht zufrieden, was sich nach der Pause aber etwas änderte: „Das Spiel an sich war dann in Ordnung. Aber wir müssen eben die Tore machen, sonst sollten wir unsere Saisonziele korrigieren.“ Immerhin gelang dies noch in der Schlusssekunde – und wenn auch nur Augenblicke zur Sensation fehlten, konnte Wolfgang Stolpa, Trainer des Aufsteigers FC Radolfzell, feststellen: „Wir haben unser Ziel erreicht!“