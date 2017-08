Fußball 1. FC Rielasingen-Arlen mit Ausgleich in letzter Sekunde gegen den FC Radolfzell

Der 1. FC Rielasingen-Arlen spielt 1:1 gegen den FC Radolfzell und sichert sich mit einem späten Tor vor 800 Zuschauern noch einen Punkt.

Fußball, Verbandsliga

1. FC Rielasingen-Arlen

FC Radolfzell

1:1 (0:1)

Vor 800 Zuschauern fehlten gestern nur wenige Sekunden zu einer faustdicken Überraschung. Denn mit dem letzten Angriff in der Nachspielzeit gelang Alen Lekavski der 1:1-Ausgleichstreffer für den 1. FC Rielasingen-Arlen, nachdem die Gäste aus Radolfzell vor der Pause durch einen von Alexander Stricker verwandelten Strafstoß in Führung gegangen waren.

Zwei „Ex“ und zwei Strafstöße prägten die erste Hälfte und auch fast das ganze Spiel. Denn in der 17. Minute entschied der nicht immer sichere Schiedsrichter nach einen Zweikampf zwischen dem Rielasinger Robin Niedhardt und Denis Hoxha auf Strafstoß. Tobias Bertsch, einer der ehemalige Radolfzeller bei den Gastgebern, lief an und setzte das Leder über das Tor. Nur acht Minuten später ein Zweikampf zwischen Bertsch und Tobias Krüger im Rielasinger Strafraum und erneut ertönte der Pfiff. Der ehemalige Rielasinger Torjäger Alexander Stricker trat an und machte es besser als sein ehemaliger Mitspieler, es hieß 0:1.

Zweifelsfrei ein überraschender Spielstand, denn die Gastgeber zeigten sich wenige Tage nach dem DFB-Pokalspiel deutlich ballsicherer und hatten mehr Spielanteile, doch der Außenseiter aus der Nachbarschaft zeigte das beherztere Zweikampfverhalten und setzte ganz auf eine vielbeinige Defensive und gelegentliche Nadelstiche. Fast wäre dies kurz vor der Pause sogar mit dem 0:2 belohnt worden, denn Stricker tauchte allein vor Rielasingens Torhüter Klose auf, setzte den Ball aber neben das Gehäuse.

Es war klar, dass die Gastgeber in der zweiten Hälfte mit Vehemenz das Spiel drehen wollten, doch zumeist scheiterten sie an der vielbeinigen Gästeabwehr. Zudem schien Radolfzells Torhüter Daniel Tkacz an diesem Tag kaum zu überwinden, denn er hielt mit mehreren Paraden seine Elf in Front. In der 71. Minute zappelte der Ball im Tor der Mettnauer, doch ein Pfiff des Schiedsrichters stoppte den Jubel – Abseits. Und weiter ging der Einbahnstraßenfußball, doch weiterhin ohne weiteren Treffer. Klare Chancen blieben ungenutzt, Lekavski traf selbst das leere Tor aus zwei Metern Distanz nicht (75.). Als Matt nach 93 Minuten auf rechts durchbrach, war klar, dass dies die letzte Aktion dieses Derbys sein würde. Sein scharfer Schuss in die Mitte kam zu Lekavski, der Tkacz keine Chance ließ. 1:1. Für die Gäste, deren Ziel der Klassenerhalt ist, dennoch ein Erfolg, für die Gastgeber, die vorne mitmischen wollen, eine leicht abgemilderte Enttäuschung.

1. FC Rielasingen-Arlen: Klose, Greuter (45. Lekavski), Almeida, Bertsch, Winterhalder, Niedhardt (61. F. Stark), S. Stark (83. Möhrle), Berger, Matt, Wellhäuser, Heller (45. Kayantas). – FC Radolfzell: Tkacz, Hepfer, Stricker (88. Ranzenberger), Hoxha, Galantai (53. Da Silva, 90+2. Blessing), Wehrle, Scherer, Macedo, Krüger, Miezi (62. Aichem), Hlavacek. – Tore: 0:1 (17./FE) Stricker, 1:1 (90.+3) Lekavski. – SR: Doering (Brigachtal). – Z: 800.