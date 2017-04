Fußball 1. FC Rielasingen-Arlen: kleiner Kader, große Leistung

1. FC Rielasingen-Arlen schlägt Bühlertal ganz souverän mit 4:0. Auch der SC Pfullendorf zeigt eine gute Leistung beim 1:1-Unentschieden in Kuppenheim, muss den Punktgewinn aber teuer bezahlen

Fußball, Verbandsliga

SV Bühlertal

1. FC Rielasingen-Arlen

0:4 (0:2)

Trotz eines Minikaders, nachdem neben Phillip Dietrich, der sich im Pokalspiel verletzt hatte, auch noch Danny Berger im Abschlusstraining ausfiel, spielten die Hegauer im Mittelbergstadion groß auf. Schon nach acht Minuten hatten sie gute Chancen durch Moritz Strauß, Sebastian Stark und Kevin Kling vergeben. Die Gastgeber, die fast permanent in der Defensive waren, hatten eine erste Annäherung ans Gästetor nach 15 Minuten, mit einem Schuss weit am Tor vorbei. Christian Jeskes gefährlicher Flachschuss aus 18 Metern stellte dann anschließend Bühlertals Torhüter Daniel Zeitvogel vor gewaltige Probleme.

Immer wieder leisteten sich die Gastgeber Ballverluste, so auch nach 24 Minuten, als sich Alen Lekavski den Ball erkämpfte und nach einem Doppelpass mit Sebastian Stark den Ball in den oberen Torwinkel schlenzte – ein absolutes Traumtor. Nur wenig später wurde ein Abschluss von Frank Stark gerade noch geblockt, doch der Ball fiel genau vor die Füße von Alen Lekavski, der ihn über die Linie schob. Der Einbahnstraßenfußball gegen die wie gelähmt wirkenden Gastgeber ging weiter. Es blieb aber beim 0:2 zur Halbzeit.

Wenn die Bühlertaler Zuschauer auf ein Aufbäumen ihrer Mannschaft in der zweiten Halbzeit gehofft hatten, wurden sie enttäuscht. Das Spiel wurde weiter von den Gästen dominiert. Nach 53 Minuten ein schneller Angriff auf der rechten Seite, der die spielerische Leichtigkeit an diesem Tag aufzeigte: Frank Stark per Hacke auf Christian Jeske, der bediente den in der Mitte einlaufenden Alen Lekavski perfekt und es stand 0:3. Ein leichtsinniger Rückpass brachte die erste Großchance für die Gastgeber nach 58 Minuten, doch Amir Memisevic nahm das Geschenk nicht an. Dieses kurze Bühlertaler Aufbäumen beendete Frank Stark, der nach technisch feinem Zuspiel in den Strafraum eindrang und aus spitzem Winkel den Ball ins lange Eck lupfte (58.). Nach 84 Minuten wurde Moritz Strauß im Strafraum des SVB zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter schoss Rene Greuter dann aber zu unplatziert, sodass Daniel Zeitvogel parieren konnte. Die Gastgeber hatten nach 87 Minuten noch die Chance auf den Ehrentreffer, doch Fabian Gansler scheiterte alleine vor Dennis Klose und der Nachschuss von Moritz Keller ging weit am Tor vorbei.

So siegten die Hegauer mit einer Souveränität beim Tabellennachbarn, die man noch vor wenigen Wochen nicht für möglich gehalten hätte. Sie könnten den Klassenerhalt am Ostersamstag im Heimspiel gegen den FC Neustadt theoretisch bereits perfekt machen. Jürgen Rittenauer war über die Leistung seiner Mannschaft hoch erfreut. "Trotz des Pokalspiels gegen den FFC unter der Woche hat meine Mannschaft läuferisch eine hervorragende Leistung abgeliefert. Das war eine nahezu perfekte Woche mit vier Auswärtspunkten und dem Weiterkommen im Pokal sowie dem attraktiven Halbfinal-Los Bahlinger SC", sagte der Trainer. (te)

Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Kling, Jeske, Bertsch, Winterhalder (82. Tsimba), Strauß, S. Stark (62. Greuter), Lekavski, Lang, Matt, F. Stark (62. Niedhardt). – Tore: 0:1 (24.) Lekavski, 0:2 (27.) Lekavski, 0:3 (53.) Lekavski, 0:4 (58.) F. Stark. – SR: Bartschat (Neuenburg). – Z: 150.

SV 08 Kuppenheim

SC Pfullendorf

1:1 (1:0)

Teuer bezahlt hat der SC Pfullendorf den Punktgewinn beim SV 08 Kuppenheim. Schiedsrichter Sven Pacher schickte in einem insgesamt fairen Spiel gleich drei Akteure, zwei auf Seiten des SCP, vorzeitig zum Duschen. Hinzu kamen zahlreiche Blessuren und damit Folgen für die richtungsweisenden nächsten Wochen im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Elf von Marco Konrad machte schnell deutlich, worum es beim Gastspiel in Kuppenheim ging. Keine 80 Sekunden waren gespielt, als Timo Ullrich im Tor der Murgtäler einen Freistoß von Alessandro Sautter aus 18 Metern nur mit Mühe entschärfte. Nach neun Minuten durfte sich Sautter dann noch mal mit einem ruhenden Ball versuchen, wieder klärte Ullrich unkonventionell. Auch Manuel Perkovic brachte den Nachschuss nicht im SVK-Tor unter. Den zweiten Abstauberversuch von Faruk Erdem pfiff dann der Unparteiische zurecht ab, weil der Kuppenheimer Torhüter eine Hand auf den am Boden liegenden Ball gehabt hatte.

Und wie so oft zuletzt zappelte gleich beim ersten Versuch des Gegners der Ball im Pfullendorfer Netz. Nico Westermann flankte auf Faruk Karadogan, der zu viel Platz hatte und die Kugel neben den Innenpfosten ins Tor mogelte – 1:0 (12.). Sekunden später musste dann SCP-Routinier Stephan Steinhauser mit einer starken Bänderdehnung vom Feld. Die Rot-Weißen brauchten nun einige Minuten, um sich wieder aufzurappeln. Dann zog Faruk Erdem nach 34 Minuten energisch in den Kuppenheimer Strafraum, Denis Kolasinac holte den Pfullendorfer etwas plump von den Beinen. Elfmeter! Es folgten langwierige Diskussionen mit dem Schiedsrichter. Kolasinac tanzte dem Elfmeterschützen Alessandro Sautter knapp zwei Minuten vor der Nase rum, ehe dieser endlich ausführen konnte. Ullrich ahnte die Ecke und parierte den nicht schlecht getretenen Strafstoß (36.).

Nach der Pause legte die Konrad-Elf ihre anfängliche Behäbigkeit gänzlich ab und drückte dem Spiel mehr und mehr seinen Stempel auf. Die logische Konsequenz war das 1:1 nach 61 Minuten durch den bärenstarken Lukas Stützle. Bei der Entstehung des Tores wurde Außenverteidiger Heiko Behr von seinem zu spät kommenden Gegenspieler rustikal gestoppt, sodass der Pfullendorfer wenig später mit einer schweren Knieprellung vom Platz musste. Wenig später der nächste Rückschlag für den SCP. Schiedsrichter Pacher schickte Jonas Vogler nach einer kleinen Nickligkeit mit seinem Gegenspieler mit der Ampelkarte vom Platz. Aber auch in Unterzahl kontrollierte der Sportclub das Spiel. Alessandro Sautter bekam nach einem Grätschversuch Rot, obwohl er weder Ball noch Gegner getroffen hatte (86.). Als Faruk Erdem auf dem rechten Flügel durchbrach, holte ihn Kuppenheims Daniel Kölmel von hinten von den Beinen. Wieder Rot. Auch Erdem musste angeschlagen dann vom Platz.

SCP-Coach Marco Konrad musste nach dem Spiel erst mal durchschnaufen: „Wir haben einen Punkt gewonnen – und zwei Spieler verloren. Ein Sieg wäre verdient gewesen, weil wir die klar bessere Mannschaft waren.“

SCP: Ritzler (Tor); Behr (68. Marena), Abdulai, S. Steinhauser (13. Huber), Sturm, Vogler, F. Steinhauser, F. Erdem (90. Yosef), Perkovic (88. Werne), A. Sautter, Stützle. – Tore: 1:0 (12.) Karadogan, 1:1 (61.) Stützle. – SR: Pacher (Brigachtal). – Z: 150. – Bes. Vork.: Gelb-Rot (64.) für Vogler (SCP); Rot (86.) für A. Sautter (SCP) und (88.) für Kölmel (SVK)