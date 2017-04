Fußball 1. FC Rielasingen-Arlen hui, SC Pfullendorf pfui

Während der 1. FC Rielasingen-Arlen seinen Siegeszug in der Fußball-Verbandsliga fortsetzt, ist der SC Pfullendorf nach dem 0:2 in Bad Dürrheim in höchster Not.

Fußball, Verbandsliga

SC Lahr

1. FC Rielasingen-Arlen

0:3 (0:0)

Selbstbewusst starteten die Hegauer in die Partie und hatten nach sechs Minuten die erste große Chance zur Führung durch Alen Lekavski. Die Gastgeber standen von Beginn an sehr tief und lauerten auf schnelle Gegenstöße. Die erste Gelegenheit bot sich nach neun Minuten durch Dennis Häußermann, dessen Abschluss Arek Patyk, der für den kurzfristig ausgefallenen Dennis Klose im Tor stand, aber souverän entschärfen konnte. Die Gäste zeigten ein technisch feines Spiel und suchten immer wieder den Weg zum Tor, trotz aller Überlegenheit war dann aber der letzte Pass nicht zielführend. Die Hausherren kamen nach rund 25 Minuten besser ins Spiel. Bei einem langen Ball kam Arek Patyk aus dem Strafraum und rettete mit einer Kopfabwehr (26.) und nach einer starken Flanke köpfte ihm Dennis Häußermann aus zehn Metern direkt in die Arme. Das Spiel bis zur Pause war nun offen. Frank Stark verfehlte mit einer Volleyabnahme aus 14 Metern das Tor nur knapp (34.), und auf der Gegenseite setzte Hakan Ilhan seinen Schuss aus zwölf Metern zu hoch an.

Nach dem Wechsel hatten die Gastgeber zunächst eine Chance durch Hakan Ilhan. Sein über die Mauer getretener Freistoß fand aber Arek Patyk auf dem Posten, der zur Ecke klären konnte. Aus dieser entwickelte sich ein Konter gegen die zu weit aufgerückte Lahrer Mannschaft, den Robin Niedhardt aus kurzer Distanz zur Führung abschloss (55.). Die Gäste boten in der Folge vor allem in der Defensive eine sehr stabile Leistung, bis sich das Spiel in den letzten 20 Minuten zu einem offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten entwickelte. In der Nachspielzeit warfen die Gastgeber alles nach vorne, das Tor fiel aber auf der Gegenseite durch Tobias Bertsch, der sich den Ball erlief und aus 30 Metern ins verwaiste Tor zum 2:0 einschoss. Alen Lekavski stellte kurz darauf den 3:0-Endstand her.

Rielasingens Trainer Jürgen Rittenauer war sehr zufrieden mit dem Spiel: "Das war ein verdienter Erfolg, der allerdings zu hoch ausgefallen ist. Nun freuen wir uns auf die reizvolle Aufgabe am Mittwoch im Pokal gegen den starken Oberligisten Bahlinger SC."

1.FC Rielasingen-Arlen: Patyk (Tor); Kling, Winterhalder, Niedhardt (74. Greuter), Strauß, S. Stark, Lekavski, Lang (56. Bertsch), Berger, Matt (78. Dietrich), F. Stark. – Tore: 0:1 (55.) Niedhardt, 0:2 (90.+1) Bertsch, 0:3 (90.+3) Lekavski. – SR: Klein (Schwindratzheim/Frankreich). – Z: 150.

FC Bad Dürrheim

SC Pfullendorf

2:0 (1:0)

Ausgerechnet im Saisonendspurt zeigt der SC Pfullendorf Nerven. Beim bereits geretteten FC Bad Dürrheim lieferten die Konrad-Schützlinge ihre bis dato schwächste Saisonleistung ab. Es war fast schon bezeichnend für das ganze Spiel, als SCP-Außenverteidiger Timo Werne nach sieben Minuten einen Diagonalball der Hausherren ohne Bedrängnis zu seinem Torhüter Maximilian Ritzler zurückköpfen wollte, der SCP-Goalie aber etwas überrascht auf dem Kunstgrün wegrutschte und die Kugel über die Linie rollte – 1:0.

Aber schon zuvor hatten die Pfullendorfer verkrampft agiert. Bereits nach drei Minuten jagte Mustafa Akgün das Leder aus 16 Metern über den Querbalken, ehe Ritzler gegen den türkischen Ex-Profi Sekunden vor dem Eigentor erneut in höchster Not klären musste. Auch nach dem nachträglichen Ostergeschenk schnürte der Gastgeber den SCP tief in der eigenen Hälfte ein. Mit einer Boxabwehr konnte Ritzler gerade noch gegen Sime Fantov klären (14.). Erst als SCP-Coach Marco Konrad nach 20 Minuten auf das gewohnte 4-2-3-1 umstellte, bekamen die Linzgauer das Spiel besser in den Griff. Doch noch immer schien kein Pfullendorfer das Heft so richtig in die Hand nehmen zu wollen. Erst nach über einer halben Stunde sendete der SCP in Person von Jonas Vogler mit einem Distanzschuss das erste Lebenszeichen. Defensiv blieben die Rot-Weißen jedoch anfällig. Es blieb aber bei der knappen Führung der Schwarzwälder.

Auch im zweiten Durchgang bekam der SCP die Heimelf nicht in den Griff. Die beste Pfullendorfer Möglichkeit schlenzte der eingewechselte Amadou Marena FC-Schlussmann Jonas Kapp lässig genau in die Arme. 13 Minuten vor Schluss dann die Entscheidung durch Sime Fantov, der Ritzler mit einem satten Schuss neben den Innenpfosten keine Abwehrmöglichkeit ließ – 2:0 (77.).

Marco Konrad zeigte sich in seinem Fazit kämpferisch: „Wir haben noch fünf Spiele vor der Brust. Da ist alles noch drin, wir haben das Zeug, die Verbandsliga zu halten!“ (stl)

SC Pfullendorf: Ritzler (Tor); Werne (42. Keller), Abdulai, S. Steinhauser, Vogler – Huber (42. Marena), F. Steinhauser, Sturm (55. Perkovic) – Yosef (55. Onuoha), Stützle, F. Erdem. – Tore: 1:0 (7./ET) Werne, 2:0 (77.) S. Fantov – SR: Schlegel (Unterstadion) – Z: 160.