Fußball 1. FC Rielasingen-Arlen gewinnt Markdorf-Cup

Der Verbandsligist aus dem Hegau schlägt das Oberligateam des FV Ravensburg im Elfmeterschießen. Der SC Konstanz-Wollmatingen belegt nach einem 5:0-Erfolg über den SC Pfullendorf den dritten Platz.

Fußball, Markdorf-Cup, Finale

1. FC Rielasingen-Arlen

FV Ravensburg

7:6 n.E. (1:1, 2:2)

In einem hochklassigen Endspiel zwischen dem südbadischen Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen und dem württembergischen Oberligisten FV Ravensburg war der Klassenunterschied nicht zu spüren, die Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe. In den Anfangsminuten gab der Verbandsligist den Ton an und spielte engagiert nach vorne, doch die gut gestaffelte Ravensburger Defensive war nicht in Verlegenheit zu bringen. Der FVR hatte die erste Großchance im Spiel, welche jedoch ungenutzt blieb. Die Hegauer reagierten mit einer Volleyabnahme durch Heller, welche aber vorbeiging. Beide Seiten hatten starke Offensivaktionen, und Rahman Soyudogru traf nach einer scharfen Hereingabe direkt zum 0:1. Mit dem Halbzeitpfiff verwandelte Frank Stark einen Foulelfmeter zum 1:1.

Durch blockmäßige Auswechslungen blieb das Tempo auch in der zweiten Hälfte hoch. In der 61. Minute traf Wohlfarth zum 1:2, in der 71. Minute vergab Wiedmann aus zehn Metern die Vorentscheidung. So konnte Wellhäuser für den 1. FC zum 2:2 ausgleichen. Da in der regulären Spielzeit kein Tor mehr fiel, ging es sofort ins Elfmeterschießen. Dort konnte sich der Verbandsligist durchsetzen, da der erste Ravensburger Elfmeter nicht verwandelt wurde. Rielasingen-Arlen konnte sich so mit dem Turniersieg bei der Premiere in Markdorf gut auf das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund einstimmen.

Tore: 0:1 (36.) R. Soyudogru, 1:1 (45./FE) F. Stark, 1:2 (61.) Wohlfarth, 2:2 (73.) Wellhäuser. – SR: M. Kempter (Sauldorf). – Z: 350.

Spiel um Platz 3

SC Pfullendorf

SC Konstanz-Wollmatingen

0:5 (0:3)

Die Partie zwischen den – aufgrund des Verbandsligaabstiegs des SC Pfullendorf – künftigen Ligakonkurrenten in der Landesliga Südbaden war von Beginn an ein Spiel auf ein Tor, da der SC Pfullendorf nicht in voller Besetzung antrat. Die erste Chance des SC Konstanz-Wollmatingen durch Braun konnte der gut aufgelegte SCP-Keeper Ritzler parieren. Weitere Möglichkeiten der Konstanzer fanden zunächst nicht ins Ziel, bis in der 24. Minute Bongiovanni zum 0:1 einschob. Nur drei Minuten später erhöhte derselbe Spieler auf 0:2, bevor der Neuzugang in der 43. Minute den Hattrick schaffte. Eine Minute später verhinderte Ritzler mit einer Parade einen höheren Rückstand.

Im zweiten Spielabschnitt hatte der SC Konstanz-Wollmatingen weiterhin die Oberhand über die Partie, während der SC Pfullendorf versuchte, Schadensbegrenzung zu betreiben. Elf Minuten nach Wiederanpfiff musste Ritzler jedoch erneut hinter sich greifen, als Zivanic zum 0:4 traf. Den ersten Pfullendorfer Treffer verhinderte der Konstanzer Torhüter Biesinger in der 58. Minute, als er einen Foulelfmeter parierte. Im Gegenzug erhöhte erneut Zivanic auf 0:5. Danach kühlte die Partie ab, sodass der SC Konstanz-Wollmatingen den Sieg sicher über die Zeit brachte und Platz drei beim Markdorf-Cup belegt.

Tore: 0:1 (24.) Bongiovanni, 0:2 (27.) Bongiovanni, 0:3 (43.) Bongiovanni, 0:4 (56.) Zivanic, 0:5 (62.) Zivanic. – SR: Palatini (Heiligenberg). – Z: 139.