Fußball 1. FC Rielasingen-Arlen freut sich aufs Finale

FC-Torhüter Dennis Klose hält im SBFV-Pokal-Halbfinale am 2:2-Remis in der Verlängerung fest.

Fußball, SBFV-Pokal-Halbfinale: Einen packenden Pokalabend erlebten die nahezu 1000 Zuschauer am Mittwoch in Rielasingen. Der gastgebende 1. FC Rielasingen-Arlen, der im Viertelfinale den Freiburger FC und zuvor schon den FC 08 Villingen aus dem Rennen geworfen hatte, stand vor der höchsten Hürde, die in diesem Wettbewerb lauern kann. Es ging gegen den Oberligisten Bahlinger SC, der aktuell gut in Form ist, eine beeindruckende Rückrunde spielt und als Favorit galt. Schnell wurde auf dem Talwiesen-Sportplatz klar, dass Athletik und Technik große Pluspunkte der Gäste waren, die Elf von Trainer Jürgen Rittenauer hingegen Moral und Kampfgeist in die Waagschale warf und damit, sowie mit einer gehörigen Portion Glück und dem günstigen Regelwerk in das Finale einzog.

Wie schon gegen den FFC ging Rielasingen-Arlen früh in Führung, doch noch vor dem Seitenwechsel fiel der Ausgleich. In der zweiten Hälfte erneut die Führung der Gastgeber, doch nahezu postwendend der Ausgleich. Bahlingen machte vor allem über die rechte Angriffseite mächtig Druck, der 1. FC Rielasingen-Arlen setzte auf Konter und auf Torhüter Dennis Klose. Und das sollte letztlich, vor allem in der Abwehrschlacht der Schlussphase der Verlängerung, die Trumpfkarte sein.

Da kein weiterer Treffer fiel, zog der Klassentiefere, der Verbandsligist, mit einem 2:2-Remis in das Finale ein. „Das ist eine Riesensache für den ganzen Verein, und ich freue mich für die Spieler, aber auch die Fans und Zuschauer, dass wir nun im Finale stehen. Darauf können wir stolz sein“, sagte Rielasingen-Arlens Trainer Jürgen Rittenauer zum beeindruckenden Kauf seiner Mannschaft im Pokal-Halbfinale. FC-Spielführer Tobias Bertsch betonte: „Das war eine grandiose Mannschaftsleistung, da kann man keinen herausheben. Und natürlich hatten wir am Ende auch Glück!“ Glück oder Klose? Sicherlich beides – und auf Nachfrage räumt Bertsch auch ein: „Das war schon eine Manuel-Neuer-Leistung!“

Erstaunlich sachlich sah der Hochgelobte das Spiel. „Wir haben gut angefangen, aber nach dem 2:2 habe ich schon befürchtet, dass die Jungs jetzt einbrechen“, sagte der Torhüter, der seine eigene Leistung ganz schlicht bewertete: „Ich habe einfach versucht, möglichst viele Bälle zu halten!“ Peter Dreide, Vorsitzender des 1. FC Rielasingen-Arlen, zollte dem Gegner Respekt und war voll des Lobes für den eigenen Torhüter: „Bahlingen hat Druck gemacht und war uns überlegen. Aber an so Tagen kann eben ein Spieler den Unterschied ausmachen.“

Der Einzug in das Finale stellt schon jetzt einen Höhepunkt der Vereinsgeschichte dar, doch nun soll am 25. Mai in Villingen nachgelegt werden, denn mit einem Sieg gegen den Landesliga-Neunten der Staffel 2, den VfR Hausen, wären die Hegauer für den DFB-Pokal qualifiziert und dürften auf einen attraktiven Gegner zu Beginn der Saison 2017/18 sowie stattlicher Einnahmen hoffen. Einnahmen, die sie auf dem Weg in die Oberliga, der in der nächsten Runde eingeschlagen werden soll, gut gebrauchen könnten. Im Finale greift die Regelung, die Rielasingen ins Endspiel gebracht hat, nicht mehr, hier hat der Unterklassige keinen Vorteil. Im Zweifelsfall gibt es Elfmeterschießen.