Fußball 1. FC Rielasingen-Arlen feiert rekordverdächtiges Finale

Große Freude herrscht beim 1. FC Rielasingen-Arlen nach dem 6:1-Erfolg im Endspiel des SBFV-Pokals gegen den VfR Hausen. Der Blick der Hegauer geht jetzt in Richtung DFB-Pokal.

Fußball, SBFV-Pokal-Finale: „Ich bin überglücklich!“, fasst Peter Dreide, Vorsitzender des 1. FC Rielasingen-Arlen und so etwas wie der Macher des Aufschwungs der letzten Jahre, seine Gemütslage kurz vor dem Abpfiff des Finales im Villinger Friedengrund zusammen. 6:1 gewannen die Hegauer gegen den VfR Hausen. Und Dreide erinnerte, dass in einem SÜDKURIER-Artikel in der Winterpause darauf hingewiesen wurde, dass sein Team gute Chancen im Pokal habe. „Das war ein gutes Omen!“, so Dreide.

Völlig falsch hingegen war FC-Trainer Jürgen Rittenauer im Vorfeld gelegen: „Das wird eine ganz enge Kiste! In so einem Finale gibt es keinen Favoriten!“ So versuchte er nicht ganz ohne Grund, die Rollenzuordnung aufzulösen, denn seine Elf hat gerade in der Außenseiterrolle die besten und erfolgreichsten Pokalspiele abgeliefert. Aber selten verschätzt sich ein Trainer so gerne wie in dieser Situation. 5. Minute: 1:0 durch Lekavski, 8. Minute: 2:0 durch Sebastian Stark, 14. Minute: erneut Lekavski – 3:0. Noch keine Viertelstunde gespielt, und schon war es sehr ruhig im großen Fanblock des VfR Hausen. Rittenauer dürfte geahnt oder zumindest erhofft haben, dass es eben doch keine „ganz enge Kiste“ werden würde.

Zu überlegen waren seine Spieler, Angriff um Angriff rollte auf das Tor des Landesligisten. 21. Minute: 4:0 durch Kevin Kling und noch vor der Pause dann das 5:0 durch René Greuter. Ein Spiel mit derart großer Bedeutung und seine Elf auf den Punkt fit, motiviert, spielfreudig und sicher im Abschluss. „Der Lattentreffer in der 2. Minute von Alen war so etwas wie der Dosenöffner. Denn wir wollten schnell auf das erste Tor gehen, den ersten Abschluss haben, und das ist uns da geglückt!“, war Rittenauer zufrieden, dass sein Matchplan nahezu optimal aufging. „Dann fiel auch bald die Anspannung, die man vor so einem Spiel hat, ab, und meine Spieler konnten befreit aufspielen.“

Da Robin Niedhardt in der zweiten Hälfte noch nachlegte, war der 6:1-Sieg trotz des Ehrentreffers der höchste Erfolg am „Finaltag der Amateure“, keine der in der ARD-Konferenzschaltung gezeigten Partien verlief auch nur annähernd so einseitig. Ein Sieg daher nicht nur für die Vereins-, sondern auch für die Verbandsgeschichte. Denn seit dem 5:0 des FC Rastatt über den TuS Lörrach im Jahr 1984 gab es keinen so deutlichen Pokalerfolg mehr. Allerdings: Einsamer Rekordhalter ist hier der Nachbar FC Singen 04, der 1967 den FV Baden-Oos mit 10:0 wegfegte.

Doch von der Vergangenheit in die Zukunft: Die Erfolge im Pokal machen es den Verantwortlichen sicher leichter, Spieler auf die Talwiese zu locken oder zu halten. Die Leistungsträger bleiben, drei Neuzugänge scheinen schon festzustehen, denen man zutraut, das Niveau anzuheben, sodass der 1. FC in der kommenden Runde durchaus ein Wörtchen um die Verbandsliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Oberliga mitreden will und kann.

Trotz der sechsstelligen Einnahmen im DFB-Pokal soll, so Dreide, nicht wild auf dem Transfermarkt investiert werden. „Wir wollen die besten Spieler der Region, vor allem junge Talente, auf der Talwiese haben und das Maximale daraus machen. Wir setzen voll auf die Jugend!“, so Dreide zur Vereinsphilosophie, die bisher allerdings nur begrenzt funktioniert und in der Nachbarschaft sicher mit Skepsis aufgenommen wird. Mit Phillip Dietrich stand nur ein Akteur im Kader, der aus der eigenen Jugend kommt, während fünf Spieler vom FC Radolfzell kamen, wo sie zumeist auch ausgebildet wurden.

Doch es wurde reagiert und mit Reinhard Graf einer der Väter des erfolgreichen Radolfzeller Nachwuchskonzepts nach Rielasingen gelockt. Erste Erfolge zeichnen sich ab, denn die A-Jugend mischt in der Landesliga an der Spitze mit und die B-Junioren holten den Bezirkspokal (siehe Bild links). Der Unterbau, die zweite Mannschaft, bildet in der Ausbildungskette als Kreisligist jedoch noch eine Schwachstelle.

Im Erfolg macht man gerne Fehler, man kann aber auch die Euphorie eines solchen Pokalsieges und der anstehenden DFB-Pokalrunde nutzen, um die Weichen nachhaltig und unabhängig von solchen „Fußball-Feiertagen“ zu stellen. Den Fußball-Freunden im Bezirk und dem 1. FC Rielsingen-Arlen wäre zu gönnen, dass dies gelingt.