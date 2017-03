1. FC Rielasingen-Arlen empfängt den Tabellenführer

Während die Hegauer in der Fußball-Verbandsliga am Sonntag auf den FC Denzlingen treffen, ist der SC Pfullendorf spielfrei.

Fußball, Verbandsliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – FC Denzlingen (Sonntag, 15 Uhr, Talwiese). – Ein Aufsteiger als Tabellenführer, das ist auch in der Verbandsliga ein eher seltenes Bild. Der FC Denzlingen ist aber nach nur einem Jahr Abwesenheit so richtig durchgestartet. Und das alles mit einer Konstanz, die in dieser starken Liga einzigartig ist. Die Superlative lesen sich wie folgt: aktuell 15 Siege in Folge, 69 erzielte Tore, ein Angriffstrio das davon 41 Treffer erzielt hat und nur eine Saisonniederlage (gegen den FC 08 Villingen). Das alles ergibt die Tabellenführung. Das Trainerduo Armin Jungkeit und Karsten Bickel kann die große Überraschung schaffen und dem Aufstiegsfavoriten FC 08 Villingen sowie dem Verfolger Freiburger FC in die Aufstiegssuppe spucken. Aus der starken Offensive ragte zuletzt der 20-Jährige Timo Wehrle mit drei Treffern gegen den FC Waldkirch heraus, insgesamt hat er 19 Saisontreffer erzielt. Dazu hat Denzlingen mit Rino Saggiomo einen starken Backup in den Reihen, dessen zehn Tore meistens ganz wichtige waren. Selbst ein 0:3 zur Pause in Auggen konnte den FCD nicht stoppen, am Ende siegte er 4:3.

Der 1. FC Rielasingen-Arlen steht also vor einer hohen Hürde, die aber auch eine durchaus reizvolle Aufgabe ist. Die Hegauer kommen langsam aber sicher in eine Situation, in der sie auch einmal gegen einen Klassenprimus punkten sollten. Dass das gegen den FC Denzlingen möglich ist, hat das Hinspiel gezeigt. Nachdem die Hegauer im Elztal früh 0:2 zurücklagen, dominierten sie die zweite Hälfte, mussten sich am Ende aber mit 2:3 geschlagen geben. In der vergangenen Woche unterlag der 1. FC dem Freiburger FC zu hoch mit 2:5. Aufgrund der Spielanteile war es ein verdienter Erfolg des Spitzenteams und auch das Lob von FFC-Trainer Rolf Eckert, der ein insgesamt tolles Verbandsligaspiel gesehen hatte, war nur ein schwacher Trost. Der Grund: Rielasingen-Arlen fing sich in der Phase, als die Mannschaft größeres Risiko ging, prompt die Gegentore drei und vier. Positiv, dass die Mannschaft auch nach dem 1:4 nicht aufgab und in der 90. Minute dem 3:4 nahe war. Ohne Sorgen sind die Hegauer vor dem Spiel am Sonntag aber wieder einmal nicht. Tobias Bertsch und Danny Berger sind wieder im Training, aber Christian Jeske (Sehnenreizung) und Kevin Kling (Weisheitszähne) fehlen sicher. Auch bei Christoph Matt sieht es nach einer Muskelverhärtung eher schlecht aus. Trotz der personellen Sorgen will man alles daran setzen, die Siegesserie des FC Denzlingen zu unterbrechen. (te)