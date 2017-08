Fußball 1. FC Rielasingen-Arlen empfängt FC Radolfzell zum Derby auf der Talwiese

Am Mittwochabend bestreitet der 1. FC Rielasingen-Arlen sein Nachholspiel in der Fußball-Verbandsliga gegen den Nachbarn FC Radolfzell.

Fußball, Verbandsliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – FC Radolfzell (Mittwoch, 18.30 Uhr, Talwiese). – Vier Tage liegen für den 1. FC Rielasingen-Arlen zwischen dem Fußballfest im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund und dem Ligaalltag gegen den FC Radolfzell. Die Hegauer hätten sich eine längere Pause gewünscht, doch waren die Gäste nicht bereit, das Spiel weiter nach hinten zu verschieben. So startet nun für Rielasingen-Arlen ein kleiner Marathon mit vier Partien in zwölf Tagen.

Es wird sicher nicht einfach, sich nach diesem großen Spiel gegen eine europäische Spitzenmannschaft wieder auf die Verbandsliga zu konzentrieren. Die Partie gegen die Mettnauer am Mittwoch ist jedoch ein Derby, was für besondere Motivation sorgt, zudem ist der Kader der Gastgeber personell gut besetzt. Es droht jedoch neben den beiden Langzeitverletzten Björn Unden und Pascal Rasmus auch Patrick Leschinski auszufallen.

Es wartet in jedem Fall ein hartes Stück Arbeit auf die Gastgeber. Die Radolfzeller spielen, selbst im eigenen Stadion, extrem defensiv und vertrauen darauf, Fehler des Gegners mit schnellem Umschaltspiel auf den Ex-Rielasinger Alexander Stricker ausnützen zu können. Das heißt, dass der 1. FC Rielasingen-Arlen am Mittwoch geduldig spielen muss, sollte ihm keine frühe Führung gelingen.

Diese Geduld ließ die Mannschaft beim Auswärtsspiel in Lörrach-Brombach zuletzt vermissen. Nach guter erster Halbzeit mit vielen Torchancen, konnte man den Pausenrückstand auch deshalb nicht mehr wettmachen, weil man mit hohen und langen Bällen, meist über die Mitte, operierte und das Flügelspiel sträflich vernachlässigte. Die 0:1-Niederlage beim Aufsteiger am Rheinknie setzt die Gastgeber sicher unter Zugzwang, aber auch die Mettnauer sind mit einem Unentschieden im Heimspiel gegen den FC Neustadt (1:1) schleppend in die Saison gestartet.

Aus dem Rielasinger Kader haben sich in den vergangenen Tagen noch zwei Spieler verabschiedet. Dennis Lang zog es zum Verbandsligakonkurrenten FC Singen 04. Er entschied sich damit gegen eine Stand-by-Position in der ersten Mannschaft, die ihm Einsatzzeiten in der zweiten Mannschaft als Führungsspieler gebracht hätte. Auch der erst vor der Saison gekommene Sebastian Sauter hat den Rückzug angetreten. Er konnte Trainingsaufwand und berufliche Anforderungen nicht vereinbaren und kehrt zur DJK Donaueschingen zurück. (te)