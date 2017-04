Fußball 1. FC Rieasingen-Arlen steht im Halbfinale, SC Markdorf ist raus

Der 1. FC Rielasingen-Arlen schlägt im Viertelfinale des SBFV-Pokals den Freiburger FC mit 3:0, der SC Markdorf verliert beim FC Schonach mit 0:1.

Fußball, SBFV-Pokal-Viertelfinale

1. FC Rielasingen-Arlen

Freiburger FC

3:0 (2:0)

Mit einem hochverdienten 3:0 (2:0)-Sieg über den leicht favorisierten Freiburger FC zog der stark aufspielende 1. FC Rielasingen-Arlen nach 90 sehr intensiven Spielminuten ins Halbfinale des südbadischen Pokals ein. Dabei legten die Gastgeber, die vom Anpfiff weg hochmotiviert zur Sache gingen und vor allem im Zweikampfverhalten den Gästen überlegen waren, einen Blitzstart hin, der vor allem vom agilen Christoph Matt geprägt war. Bei einem schon abgefangenen Rielasinger Angriff in der 5. Minute setzte er dicht vor dem Gästestrafraum nach, erkämpfte sich den Ball zurück und zog auch gleich auf das Tor ab – 1:0. Nur zwei Minuten später stand Matt erneut im Mittelpunkt des Geschehens, als er für seinen bereits geschlagenen Torhüter Dennis Klose auf der Linie klärte und so verhinderte, dass der Freiburger FC postwendend wieder ins Spiel kommen konnte.

In der 9. Minute dann ein weiter, hoher Abwehrball in die Hälfte der Gäste. Die FFC-Hintermannschaft war eine Spur zu unentschlossen, sodass Sebastian Stark an den Ball kam und mit der zweiten Rielasinger Chance auf 2:0 erhöhte. Lediglich in der 21. Minute kam Gefahr für das Tor der Gastgeber auf, als Ivan Novakovic frei vor Klose zum Abschluss kam, der Rielasinger Keeper aber mit Fußabwehr klären konnte. Ansonsten waren die Platzherren, die das Spiel sicher kontrollierten, dem 3:0 näher als die Gäste dem Anschlusstreffer. Sorgen musste man sich zu dieser Phase machen, ob die wie euphorisiert agierenden, teilweise über ihrem Limit spielenden Hegauer dieses Tempo 90 oder gar 120 Minuten durchhalten könnten. FFC-Trainer Ralf Eckert, der mit seiner sehr unauffällig agierenden Elf keineswegs zufrieden sein konnte, nahm nach 35 Minuten taktische Veränderungen vor und pushte seine Mannschaft: „Ein Tor und es ist spannend!“

Doch auch nach dem Seitenwechsel waren es die Rielasinger, die weiterhin den Ton angaben. Nach einem starken Solo verzog Sebastian Stark knapp. Mit zunehmender Spieldauer kam die Hintermannschaft der Gastgeber verstärkt unter Druck, doch vor allem Tobias Bertsch erwies sich als Turm in der Abwehr und nur selten kam Gefahr vor Kloses Tor auf. Verwirrung kam allerdings kurzzeitig in der 74. Minute auf, als die Rielasinger Abwehr ein Handspiel eines FFC-Angreifers reklamierte. Die Pfeife des Schiedsrichters blieb jedoch stumm und der Ball zappelte im Netz. Dann aber die Erleichterung: Dem Treffer wurde wegen Abseits die Anerkennung verwehrt. Ein Konter über den eingewechselten Rene Greuter landete zwar neben dem Tor, doch in der Nachspielzeit machte es Greuter besser. Der Rielasinger legte quer auf Denis Lang, der keine Mühe hatte, zum 3:0 einzuschieben. Ein Pokalspiel auf hohem Niveau, dem sich auch das Schiedsrichtergespann anpasste. (jr)

Tore: 1:0 (5.) Matt, 2:0 (9.) S. Stark, 3:0 (90.+3) Lang. – SR: J. Schätzle (Schönwald). – Z: 550.

FC Schonach

SC Markdorf

1:0 (1:0)

Die beiden Landesligisten FC Schonach und SC Markdorf lieferten sich ein Duell mit vielen vergebenen Torchancen auf beiden Seiten. Die erste große Möglichkeit hatten die Gastgeber in der 27. Minute durch Dominik Wölfle, dann scheiterten die Gäste in der 30. Minute mit einer Doppelchance: Zuerst fand Fabian Mauch in FC-Torhüter Benjamin Dufner seinen Meister, dann schoss Marcel Rössler vorbei. In der 38. Minute fiel das 1:0, als Gianvito Romero auf Pass von Jannik Reiner traf. Anschließend hatte der SC Markdorf die größte Chance des Spiels. Zuerst hielt Dufner überragend gegen Esref Su, dann traf Sascha Hohmann nur den Pfosten. Kurz vor der Pause hatte Schonach zwei Riesenchancen durch Reiner und Manuel Passarella.

In der 57. Minute ging ein Klasseschuss von Hohmann knapp vorbei. Nun lebte das Spiel von der Leidenschaft und dem Einsatz der Teams. Markdorf warf in der Schlussphase alles nach vorne, kam zu mehreren Eckbällen, doch es fehlte das nötige Quäntchen Glück zum Ausgleich. „Das war ein super Pokalfight mit brutal viel Leidenschaft. Wir haben viele Chancen liegen lassen, deshalb ist es eine bittere Niederlage“, sagte SC-Trainer Bernd Filzinger. (kat)

Tor: 1:0 (33.) Romeo. – SR: Nübling (Freiburg). – Z: 400.

Bahlinger SC – SV Endingen 4:2 (1:1)VfR Hausen – SV Linx 3:0 (1:0)