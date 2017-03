Zweimal Gold für Claudia Vogelgsang

Das oberpfälzische Regensburg war am Wochenende Gastgeber und Ausrichter der Südostdeutschen Altersklassenmeisterschaften, bei denen Claudia Vogelgsang und Torsten Kamp die Fahnen des VfB Friedrichshafen hoch hielten.

Badminton: (rs) Das oberpfälzische Regensburg war am Wochenende Gastgeber und Ausrichter der Südostdeutschen Altersklassenmeisterschaften, bei denen Claudia Vogelgsang und Torsten Kamp die Fahnen des VfB Friedrichshafen hoch hielten.

Gerade einmal vier Damen hatten in der Altersklasse O 35 gemeldet und dort setzte sich die Favoritin Claudia Vogelgsang deutlich gegen die Kontrahentinnen durch. Im Halbfinale gegen Simone Fulle (TSG Dossenheim) gab es einen 21:11- und 21:10-Erfolg und kurz darauf im Endspiel gegen Maike Haupt aus Söflingen ein 21:8- und 21:6-Sieg. Ähnlich souverän verlief auch das Damendoppel O 40 an der Seite von Simone Fulle. Im ersten Match gegen Hecking/Körner siegte das Duo mit 21:8 und 21:7 und gegen Lehman/Witkenkamp konnten sie nach dem 21:11 und 21:5 das Feld als strahlende Siegerinnen verlassen.

An der Seite von Marion Grimm (BV Rastatt) konnte Torsten Kamp in der Altersklasse O 50 das erste Spiel mit 22:20 und 21:6 gewinnen. Gegen die leicht favorisierte Paarung aus Radebeuel, Schindler/Hofmann, setzten sich die BW-Spieler mit 21:13 und 21:16 durch. Gegen Dittrich/Mader reichte es am Ende des Entscheidungssatzes nicht zur Überraschung. Die Partie wurde hauchdünn mit 21:12, 15:21 und 20:22 verloren – Bronze für Kamp/Grimm. Das Achtelfinal-Auftaktmatch gegen Jens Wiese gewann Torsten Kampf mit 21:10 und 21:18 souverän. Gegen Lutz Stegert vom SG Meerane behielt Kamp beim 21:13 und 21:15 Erfolg ebenfalls die Oberhand. Er musste sich erst im Halbfinale abermals Thomas Dittrich in drei Gewinnsätzen geschlagen geben. Damit konnte Torsten seine zweite Bronzemedaille bei der Siegerehrung in Empfang nehmen.