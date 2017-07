Regionalsport See Ost Zweimal Gold für Bodensee-Boxteams

BT Langenargen und VfB Friedrichshafen boxen erfolgreich an den Baden-Württembergischen Boxmeisterschaften in Schriesheim.

Boxen: Vergangenes Wochenende wurden die Baden-Württembergischen Meisterschaften in Schriesheim ausgetragen. Von Freitag bis Sonntag standen 70 Boxer und Boxerinnen in den Leistungsklassen A, B, C und der U 21 im Ring. Das BT Langenargen und der VfB Friedrichshafen erkämpften sich je einmal Gold.

Langenargen hatte zwar drei Faustkämpfer gemeldet, doch nur zwei kamen zum Einsatz. Wie befürchtet fand sich für Melike Meddur wieder keine Gegnerin in ihrer Gewichtsklasse ein. Der Langenargener Neuzugang Stefan Schöttler dagegen konnte im Superschwergewicht der C-Klasse boxen, musste sich jedoch bei seinem ersten Kampf fürs Boxteam dem erfahrenen Ulmer Mehmet Semin nach Punkten geschlagen geben. Da auch diese Gewichtsklasse immer schlecht besetzt ist, wurde der 38-jährige Sportler aus Nordrhein-Westfalen mit Silber für seine Leistung belohnt.

Ganz so einfach war es für das Langenargener Aushängeschild Kushtrim Mahmuti nicht. Am Freitagabend stand er dem körperlich größeren Karlsruher Christoph Wunn im Viertelfinale der stark besetzten Weltergewichtsklasse gegenüber. Nach drei harten Runden freute sich Mahmuti über den Einzug ins Halbfinale, wo der mehrfache Baden-Württembergische Meister im Halbweltergewicht, Hakan Tosan, auf ihn wartete. Tosan, vergangenes Jahr in die Welter-Gewichtsklasse gewechselt, wollte Mahmuti den Titel streitig machen, versuchte ständig, in der Halbdistanz Treffer zu landen. Für den erfahrenen Langenargener kein Hindernis, zog er sich doch immer wieder gekonnt aus der Affäre und landete selbst Sieg bringende Treffer. Das Finale war für den Langenargener eher eine Kleinigkeit. David Asubonteng hatte großen Respekt vor Mahmuti, was diesem nicht verborgen blieb. Von Anfang an setzte er den Backnanger mit harten Körper- und Kopftreffern unter Druck, der Kampf endete in der zweiten Runde durch Aufgabe. Kushtrim Mahmuti hatte seinen Titel ehrenvoll verteidigt. „Für mich war von vornherein klar, dass ich meinen Titel kompromisslos verteidigen werde“, berichtet der Langenargener Faustkämpfer, „Dank meines Trainers Thomas Schuler und seiner guten Vorbereitung bin ich zum vierten Mal Baden-Württembergischer Meister geworden. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich für die Deutschen Meisterschaft in Lübeck nominiert werde.“

Der Kampf, auf den viele Box-Kenner in Schriesheim gehofft hatten, Mahmuti gegen den VfB-Boxer Daniel Soziev, fiel aus, weil Soziev verletzt nicht antreten konnte.

Für Rasul Rasül ging ein Traum in Erfüllung. Während Thomas Schuler, Vorsitzender und Trainer des BT Langenargen, und Kushtrim Mahmuti den Boxer des VfB Friedrichshafen betreuten, setzte der alles um, was er im Training beim VfB gelernt hatte und wurde Meister im Halbschwergewicht der C-Klasse.

Für Organisator Werner Kranz begannen laut „Mannheimer Morgen“ die Schriesheimer Meisterschaften schon viel früher. Galt es doch einen Ringarzt zu finden. Die Wettkampfbedingungen schreiben vor: ohne Ringarzt kein Kampf. Auch beim Boxsport seien Ringärzte Mangelware, erklärte Kranz. Aber auf Zahnarzt Ulli Holzmann kann sich Kranz eigentlich verlassen. Aber dieses Jahr hatte er nur teilweise Zeit. Auch Verbandsarzt Dr. Martin Jäger war beruflich verhindert. Zu guter Letzt half der angehende Kinderarzt Pascal Heinemann aus. Die Meisterschaften mussten wegen nicht vorhandener ärztlicher Versorgung also nicht scheitern.