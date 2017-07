Regionalsport See Ost Zwei neue Württembergliga-Teams beim TC Friedrichshafen

Junioren und Herren 40 feiern den Aufstieg in die höchste Liga des Landes. Das ist ein großer Erfolg für den TC Friedrichshafen.

Tennis: Einen großen Erfolg für die Nachwuchsarbeit und das Seniorentennis gibt es beim TC Friedrichshafen zu feiern. Die Junioren und die Herren 40 steigen in die höchste Liga in Württemberg auf. Beide Mannschaften sind in der am Wochenende zu Ende gegangenen Sommerrunde ungeschlagen geblieben und haben auch am letzten Spieltag nichts mehr anbrennen lassen.

Junioren, Oberliga: TC Lauffen –TC Friedrichshafen 0:9. – Mit einem Kantersieg kamen die Friedrichshafener Junioren von ihrem weitesten Auswärtsspiel aus Lauffen bei Heilbronn zurück. Johannes Ritter, Daniel Hertkorn, Dino Ramnialis, Jakob und Heiko Feyen sowie Sascha Baur gaben in ihren Einzeln gerade mal acht Spiele ab, und im Doppel sorgten drei klare Zweisatzsiege auch für den letztendlich überragenden Sieg. Ein kleiner Wermutstropfen ist bei der ganzen Aufstiegseuphorie allerdings dabei. Johannes Ritter und Daniel Hertkorn müssen die Mannschaft altershalber verlassen und können die Früchte ihres Erfolgs nicht mehr ernten.

Herren 40, Oberliga: TG Bisingen – TC Friedrichshafen 3:6. – Das Problem der Junioren haben die Herren 40 nicht, sie können in unveränderter Aufstellung die nächste Saison angehen. Aus Bisingen brauchte die Friedrichshafener Traditionstruppe noch zwei Match-erfolge, um den Aufstieg sicher zu machen. Dieses Ziel war schon nach den Einzeln, wenn auch etwas holprig, erreicht. Petr Cejka und Tobias Mink mussten in den Match-Tiebreak, gestalteten ihn aber erfolgreich. Andreas Altmann sorgte mit seinem Zweisatzsieg für klare Verhältnisse, und so waren die Doppel stressfrei zu spielen und gingen allesamt in zwei Sätzen an den TCF.

Bezirksklasse 1: TC Friedrichshafen III – TC Tettnang 8:1. – Einen weiteren Aufstieg beim TCF verzeichnen die Aktiven der dritten Mannschaft. Sie errangen die Meisterschaft und spielen kommende Saison in der Bezirksliga. Mit dem 8:1 gegen den TC Tettnang machten sie ihr Meisterstück perfekt.

Bei all diesen Erfolgen darf man auch die beachtlichen Leistungen der Damen 40 und der Herren 50 nicht vergessen.

Damen 40, Bezirksoberliga: TC Tettnang – TC Friedrichshafen 6:3. – Die Seniorinnen unterlagen zwar im entscheidenden Spiel um die Meisterschaft in Tettnang, können aber mit dem Verlauf der Saison und dem nun erreichten dritten Platz sehr zufrieden sein.

Herren 50, Verbandsliga: TC Friedrichshafen – TC Bad Schussenried 6:3. – Die 50er, von Verletzungen gebeutelt, schafften durch den Erfolg über Bad Schussenried nicht nur endgültig den Klassenerhalt, sondern sie belegen in der Abschlusstabelle der ausgeglichenen Liga sogar den zweiten Platz.