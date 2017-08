Eishockey Zwei Siege und ein derber Ausfall bei den Towerstars

Die Towerstars kommen immer besser in Schwung. Das erfolgreiche Testspiel gegen den DEL-Club Krefeld wird durch die schwere Verletzung von Stephan Vogt getrübt

Towerstars – Alps Hockey Ritten 9:2. - Gleich zwei Testspiele in eigener Halle standen am vergangenen Wochenende für die Ravensburg Towerstars auf dem Programm. Die Bilanz konnte sich sehen lassen. Gegen die „Buam“ des italienischen Alps-Hockey-League Vertreters Ritten lieferte das Team von Trainer Jiri Ehrenberger den eigenen Fans eine wahres Flut an Toren. 9:2 war letztlich das Endergebnis. Ganz so klar und deutlich waren die Spielverhältnisse jedoch nur im Schlussabschnitt. In den 40 Minuten zuvor erwiesen sich die Gäste aus Südtirol als gut abgestimmter Gegner.

In der 26. Minute legten die Towerstars innerhalb von nur eineinhalb Minuten zunächst eine 2:0-Führung vor, weitere sieben Minuten später war diese durch zwei defensive Patzer aber wieder egalisiert. Die Schlüsselszene der Partie folgte eine Minute vor der zweiten Pause. Mit gutem Zweikampfverhalten eroberten die Towerstars den Puck im gegnerischen Drittel und trafen zum 3:2. Bei schwindenden Kräften hatten die Gäste dann nichts mehr entgegenzusetzen. Besonders erfreulich war die Verteilung der Torschützen. Robin Just, Vincenz Mayer, Jonas Schlenker, Brian Roloff, Daniel Schwamberger, Daniel Pfaffengut sowie Adam Lapsansky trafen jeweils einmal, Jakub Svoboda trug sich doppelt in die Statistik ein.

Towerstars – Krefeld Pinguine 9:2. – Zwei Tage später gegen den DEL-Club Krefeld Pinguine schien das Team von Trainer Jiri Ehrenberger den Schwung vom Freitag prompt konserviert zu habe. Die 1121 Zuschauer sahen von der ersten bis zur letzten Minute ein attraktives Spiel, in dem die Towerstars trotz selbstbewusstem Auftritt und Riesenchancen bis zur 17. Minute vermeintlich standesgemäß mit 1:3 zurücklagen. Krefeld wirkte vor allem im gegnerischen Drittel schneller und passsicherer, die Ravensburger Cracks überzeugten hingegen durch schnelles Umschaltspiel, ständigem Zug zum Tor und letztlich eiskaltem Abschluss. „Es war natürlich wichtig, dass wir auch nach dem Zwei-Tore Rückstand unser Spiel weiter verfolgt haben“, lobte Trainer Jiri Ehrenberger seine Schützlinge.

So richtig Selbstvertrauen kam auf, als Daniel Pfaffengut den Puck 14 Sekunden vor der zweiten Pause sogar in numerischer Unterzahl das 3:3-Ausgleich im gegnerischen Netz unterbrachte. Im Schlussdrittel gingen die Towerstars nach fünfeinhalb Minuten durch den erneut überragenden Neuzugang Robin Just mit 4:3 in Führung. Bis 42 Sekunden vor Schluss hatte diese Bestand. Doch eine Ravensburger Strafzeit und die Herausnahme des Torhüters zugunsten eines sechsten Feldspielers ermöglichte den Pinguinen eine doppelte Überzahl auf dem Weg zum 4:4-Ausgleich.

Nach einer torlosen Verlängerung musste letztlich das Penaltyschießen entscheiden. Mathieu Pompei und Robin Just verwandelten eiskalt, auf der Gegenseite parierte Towerstars-Torhüter Jimmy Hertel beide Anläufe des Erstligisten. „Natürlich ist so ein Sieg gegen einen DEL-Club schön. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das alles nur Testspiele sind“, mahnte Jiri Ehrenberger zur Bescheidenheit. Ohnehin blieb den Towerstars-Verantwortlichen und später auch den Fans die Freude sprichwörtlich im Hals stecken. Grund hierfür lieferte der Publikumsliebling Stephan Vogt unfreiwillig nach nur 25 gespielten Sekunden. Von einem Gegenspieler in den Beinen gehakt, krachte er gegen die Bande und wurde nach erster Begutachtung der Teamärzte sofort ins Krankenhaus gebracht. Der Befund, der noch am Abend zurückkam, war ernüchternd. Der 30-jährige erlitt einen Bruch des Schien- und Wadenbeins, zudem riss das Syndesmoseband. Für Vogt ist die Saison quasi beendet, bevor sie überhaupt begann.

Für die Towerstars geht die Vorbereitung mit zwei Auswärtsspielen in Bozen und Regensburg weiter, am Sonntag ist der Schweizer NLB-Club Ajoje zu Gast.