Regionalsport See Ost Zwei Siege in weniger als 24 Stunden für HSG Friedrichshafen-Fischbach

Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach gewinnen letztes Bezirksligaspiel der Saison beim Tabellenführer Lehr II mit 22:21. Nach dem gleichen Resultat beim Landesligisten Lonsee/Amstetten stehen sie im Pokal im Final Four.

Handball Bezirksliga Frauen:HSG Friedrichshafen-Fischbach – SC Lehr II 22:21 (11:8). – (kst) Friedrichshafen musste am Wochenende gleich zweimal ran. Am Samstag war Lehr zu Gast, am Sonntag spielte die Mannschaft das Pokalviertelfinale beim Landesligisten HSG Lonsee-Amstetten.

Zum Saisonabschluss empfingen die HSG-Damen den Meister und Aufsteiger SC Lehr II, gegen den die Mannschaft um HSG-Trainer Damir Turnadzic im Hinspiel eine deutliche Niederlage hatte hinnehmen müssen (15:25). „Unser Ziel war es, noch einmal ein tolles Handballspiel zu zeigen und uns bei den Zuschauern zu bedanken“, sagte der HSG-Verantwortliche nach der Partie. Das gelang ihm und seiner Mannschaft.

Von Beginn an präsentierte sie sich hellwach und konzentriert. Vor allem in der Abwehr gelang es immer wieder, den Ball zu erobern, oder die Ulmerinnen zu unvorbereiteten Abschlüssen zu zwingen (5:1, 10. Minute). Obwohl der Spitzenreiter nun besser in die Partie und der Abschluss häufiger den Weg ins HSG-Gehäuse fand, blieben die Gastgeberinnen konzentriert. Dank einer stabilen Abwehr und einer guten Torhüterin verwalteten die HSG-Damen ihren Vorsprung bis in die Pause.

Die Marschrichtung nach den Seitenwechsel war klar: Nicht nachlassen, konzentriert bleiben. Diese Vorgabe setzte die HSG gekonnt um. Im Angriff wurde weiter Druck auf die Lehrer Abwehr ausgeübt, in der Defensive weiter konsequent und kompakt verteidigt. Der Spitzenreiter schien selten ein Mittel zu finden, um den Friedrichshafener Deckungsverbund zu knacken (21:14; 48.). Dann schlichen sich Unkonzentriertheiten ins HSG-Spiel ein. Im Angriff wurde der Ball verloren, in der Deckung nicht mehr richtig zugepackt. Dazu kam, dass die HSG nun häufiger in Unterzahl war. Die SC-Handballerinnen bäumten sich noch einmal gegen die Niederlage auf, ließen den Vorsprung langsam schmelzen. Die Aufholjagd gipfelte (55.) mit dem 20:21 durch Jessica Buck. Damir Turnadzic nahm eine Auszeit, um seine Mädels noch einmal wach zu rütteln. In einer turbulenten Schlussphase, welche ihren Höhepunkt in einer Disqualifikation mit Bericht einer Lehrer Spielerin fand, setzte sich Friedrichshafen verdient durch.

„Wir haben unser Ziel, unter die Top drei zu kommen, erreicht. Meine Mädels haben 55 Minuten lang guten Handball gezeigt. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, fasst der HSG-Trainer zusammen.

HSG steht im Final Four

Bezirkspokal, Frauen, Viertelfinale: HSG Lonsee-Amstetten – HSG Friedrichshafen-Fischbach 21:22 (9:10). – Keine 24 Stunden später spielte die HSG in Amstetten. Den Friedrichshafenerinnen war deutlich anzumerken, dass ihnen das Spiel vom Samstag noch in den Knochen steckte. Entsprechend langsam gingen die Handballerinnen das Spiel an. Die Anfangsphase war von technischen Fehlern geprägt, welche die Gastgeberinnen nicht nutzen konnten (4:2; 8. Minute). Im weiteren Spielverlauf änderte sich nicht viel an der Spielweise beider Mannschaften: Wenig Tempo, viele Fehler. So gelang es keiner Mannschaft, sich im ersten Spielabschnitt abzusetzen.

Trotz deutlicher Ansprache blieb das Spiel schleppend und sehr fehlerbehaftet. Mit zunehmender Dauer aber stabilisierten sich die Friedrichshafenerinnen merklich in der Defensive. Der Gegner wurde frühzeitig angegangen, Abspiele unterbunden, Bälle erobert. Aber Fehler im Spielaufbau verhinderten, dass sich die Gäste entscheidend absetzten. Sechs Minuten vor Spielende hatten sie sich einen kleinen Vorsprung erspielt (19:16). Der Sieg war noch nicht in trockenen Tüchern, Friedrichshafen sah sich nach drei Zeitstrafen hintereinander zeitweise nur zu Dritt auf dem Spielfeld. Der Landesligist blieb deshalb dran, erzielte wenig später erneut den Ausgleich (19:19; 57.). Trotz Unterzahl blieben die Friedrichshafenerinnen ruhig und kamen über Linksaußen zum Torerfolg. Zwar erzielte Lonsee-Amstetten noch das 21:22, aber Ines Münzer hatte ihre Mannschaft sechs Sekunden vor Schluss auf die Siegerstraße gebracht.

HSG FN-Fischbach: Rölli, Amann (beide Tor), I. Diemer (12/7), Feßler (7/3), Haid (3), Müller (2), Henrichs (5), Nothelfer (5), Stellmacher (3/1), Münzer (4), Scharr (3), Pechar, D. Diemer, Heim.