Zwei Neuzugänge und eine Vertragsverlängerung

DEL2-Klub verpflichtet mit Arturs Kruminsch Stürmer mit Führungsqualitäten. Marc Schmidtpeter kommt vom DEL-Klub Ingolstadt.

Eishockey, DEL-2: In den vergangenen zwei Wochen ging es um die Ravensburg Towerstars eher etwas ruhiger zu, doch das gilt nicht für die Arbeit hinter den Kulissen. Intensiv wird in der Geschäftsstelle des DEL-2-Klubs am Kader zur nächsten Saison gearbeitet und am Freitagnachmittag wurden gleich drei fixierte Verträge offiziell bestätigt.

Einen Spieler mit unbestrittenen Führungsqualitäten verpflichteten die Towerstars mit Arturs Kruminsch. Der im lettischen Riga geborene Stürmer mit deutscher Staatsangehörigkeit ist schon seit einigen Jahren in der DEL2 eine bekannte Größe. Die vergangenen vier Jahre stand der 1,84 Meter große Stürmer bei den Dresdner Eislöwen unter Vertrag und füllte dort die erwartete Schlüsselrolle aus. Mit 47 Scorerpunkten war er im Team der Elbstädter zweitbester Scorer. Zweitliga-Erfahrung machte Kruminsch schon in Weißwasser, Bietigheim und auch Landshut. Aus dortiger Zeit kennt ihn auch Towerstars Trainer Jiri Ehrenberger. „Arturs ist ein ehrgeiziger Profi und ist mit seinen Qualitäten als deutscher Mittelstürmer eine Bereicherung für jedes Teams“, freut sich der Coach über die Verpflichtung. Kruminsch gilt auch als zweikampfstark und effektiv beim Bully.

Einen Spieler für die Abteilung „Junge Wilde“ haben die Towerstars mit Marc Schmidpeter nach Oberschwaben geholt. Der 22-Jährige genoss in den prägenden Schüler-Nachwuchsstationen die gute Ausbildung in Landshut, wo er auch die ersten Einsätze im Profibereich bestritt. Zur Saison 2014/15 unterschrieb der talentierte Außenstürmer in Ingolstadt seinen ersten DEL-Vertrag. 33 Mal stand er dort in der höchsten deutschen Spielklasse auf dem Eis, mit Förderlizenzen wurde er parallel auch nach Landshut und Kaufbeuren in die DEL2 entsand und konnte dort 13 Tore und 18 Beihilfen verbuchen. Die vergangene Saison hätte für den Stürmer aber kaum derber sein können. Schon im August verletzte er sich mit Ingolstadt bei einem Vorbereitungsspiel so schwer am Oberschenkel, dass aufgrund eines operativen Eingriffs und den nachfolgenden Reha-Maßnahmen die Saison weitgehend gelaufen war. „Das war schon Riesenpech für Marc“, betont Towerstars-Trainer Jiri Ehrenberger, der als Sportdirektor in Ingolstadt die Entwicklung des Stürmers begleitete. „Er soll sich wieder empfehlen können. Die nötige Geduld nach einer Saison ohne Spielpraxis werden wir ihm einräumen“, sagte Ehrenberger.

Für Klarheit haben die Towerstars am Freitag auch auf der Torhüterposition gesorgt. Der laufende Vertrag der Nummer Eins Jonas Langmann war schon länger bekannt, jetzt einigte sich die Klubführung auch mit Backup-Keeper Jimmy Hertel. Der 25-Jährige bestritt die vergangene Saison zwar lediglich vier volle Spiele, zeigte hier aber eine tadellose Leistung. Hertel wechselte im vergangenen Jahr kurz nach Saisonstart vom sächsischen Weißwasser nach Ravensburg, vorrangig aus familiären Gründen. Der gebürtige Memminger ist im Februar zum ersten Mal Vater geworden. „Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl hier in Ravensburg, ich freue mich sehr auf ein weiteres Jahr bei den Towerstars“, sagt Hertel.