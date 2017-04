Regionalsport See Ost Zuversichtliche Fischbacher und Schnetzenhausener

Gastgeber will dem Tabellenführer TSV Tettnang am Sonntag ein Bein stellen im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SGM Fischbach/Schnetzenhausen – TSV Tettnang (Sonntag, 15.00 Uhr, in Fischbach). – Die vergangenen Male hat die SGM Fischbach/Schnetzenhausen immer die Führung aus der Hand gegeben und in letzter Minute noch verloren. Dennoch ist die Stimmung gut, meint Pressesprecher Thomas Brugger. „Wir haben im Pokal das Halbfinale erreicht“, erklärt er. Doch so gut es im Pokalspiel läuft, so schwankend ist die Leistung seiner Mannschaft in der Kreisliga A, Staffel 2.

„Gegen Schlachters haben wir zuletzt auch geführt und dann doch noch eine Niederlage kassiert“, erinnert sich der Pressesprecher. Aber dies erklärt er sich auch damit, dass sein Team am Tag zuvor noch im Pokal gespielt hatte. „Wir haben einige Verletzte zu verschmerzen und jetzt fehlen wieder einige Studenten“, erklärt Brugger. Doch die Spieler, die da seien, würden gut mitziehen. Es bleibt abzuwarten, mit welchem Kader die SGM am Sonntag gegen den TSV Tettnang auflaufen wird. „Ich bin aber zuversichtlich“, verkündet der Pressesprecher. Immerhin holte seine Truppe im Hinspiel gegen den jetzigen Tabellenführer ein 2:2. Brugger hätte nichts dagegen, wenn seine Jungs das am Sonntag wiederholen würden. „Spielerisch sehe ich uns gleichauf mit dem TSV“, sagt er, „und wenn man gegen den Tabellenführer spielt, will man immer noch eine Schippe drauf legen.“ Er ist sich sicher, wenn seine Jungs zusammenhalten, können sie auch die Überraschung schaffen und drei Punkte gegen Tettnang holen.

Das würde dem TSV gar nicht passen. Doch der Tettnanger Trainer Dieter Koch rechnet schon damit, dass die SGM am Sonntag alles geben wird, um seine Mannschaft zu ärgern. „Fischbach kann das Zünglein an der Waage sein. Das dürfen wir nicht unterschätzen“, mahnt der Coach sein Team. Tettnang ist ganz klar in der Favoritenrolle, doch das macht es nicht einfacher für den Tabellenersten. „Der Druck ist bei uns dadurch einfach viel höher. Fischbach hingegen hat nichts mehr zu verlieren“, meint Koch. Er ist noch geprägt vom Hinspiel gegen die SGM. „Wir haben damals geführt und mussten dann daheim ein 2:2 hinnehmen“, erinnert er sich. „Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen und müssen bis zum Ende wachsam sein“, so der TSV-Coach. Das dürfte am Sonntag schwieriger werden als sonst, denn der TSV-Kader ist etwas ausgedünnt. „Einige sind krank, zwar nichts Schwerwiegendes, aber wir können noch nicht genau sagen, welche Jungs am Sonntag spielbereit sein werden“, erklärt Koch. „Dennoch ist die Stimmung gut. Immerhin sind wir auf Platz eins der Tabelle“, legt der TSV-Trainer seinen gewohnten Optimismus an den Tag.