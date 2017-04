Regionalsport See Ost Zum Faustballtitel gefetzt

VfB Friedrichshafen gewinnt das M-30+-Turnier des Turngaus Oberschwaben. VfB Friedrichshafen II wird in Wangen Letzter an der Faustballmeisterschaft der Altersklassen im Turngau.

Faustball: (am) Die Hallensaison ist Geschichte. Zum Abschluss einer langen Spielzeit traten die Faustballer des VfB Friedrichshafen am vergangenen Wochenende bei den Altersklassenmeisterschaften des Turngau Oberschwaben in Wangen an. Zwölf Mannschaften aus acht Vereinen ermittelten bei der 39. Auflage des beliebten Traditionsturniers in drei Altersklassen ihre Meister.

Gleich im Doppelpack trat der VfB Friedrichshafen in der Altersklasse M 30+ an. Mit den beiden Friedrichshafener Teams kämpften in einer Doppelrunde mit Hin-und Rückspiel der TSB Ravensburg und die TG Bad Waldsee um den Turniersieg. Ein straffes Programm, zumal der zeitlich eng durchgetaktete Spielplan den VfB-Spielern kaum Pausen gönnte.

Gleich zu Beginn kam es zum Friedrichshafener Vereinsderby. Beide Mannschaften hängten sich ordentlich ins Zeug, am Ende wurde die erste Mannschaft jedoch ihrer Favoritenrolle beim 34:18-Sieg mehr als gerecht. Auch im weiteren Verlauf der Hinrunde ließ sich die Mannschaft nicht die Butter vom Brot nehmen. War es im Spiel gegen Ravensburg mit dem 26:24 noch die erwartet enge Kiste, wurde Bad Waldsee mit 27:19 regelrecht aus der Halle gefegt. Gänzlich gegensätzlich schlug sich die zweite Mannschaft. Gegen Ravensburg hatte sie mit 23:25 knapp das Nachsehen, gegen Bad Waldsee lief beim 23:31 nicht viel zusammen. Somit stand der VfB Friedrichshafen zur Halbzeit mit 6:0 Punkten vor Bad Waldsee (4:2), Ravensburg (2:4) und Friedrichshafen II (0:6).

Ohne Pause ging es dann direkt in die Rückrunde. Zum Auftakt überrollte der VfB Friedrichshafen seine Vereinskameraden mit 30:10 und ließ auch gegen Bad Waldsee beim 29:14 nichts anbrennen. Für Friedrichshafen II ging es erst einmal im Tal der Tränen weiter. Auch gegen Ravensburg verlor es deutlich mit 18:27. Erst im letzten Spiel, gegen die TG Waldsee, platzte endlich der Knoten. Beim klaren 27:16 schossen sich die Friedrichshafener den Frust von der Seele und sorgten so noch für einen versöhnlichen Abschluss.

Seehasen ließen nichts anbrennen

Im letzten Spiel des Tages fetzten sich dann der VfB Friedrichshafen und der TSB Ravensburg noch mal richtig und zeigten großen Faustballsport. Die Seehasen ließen aber auch hier nichts mehr anbrennen und krönten sich mit einem tollen 27:19 zum ungeschlagenen Turniersieger.

Der Endstand der Altersklassenmeisterschaft AK 30+ des Turngaus Oberschwaben:

1. VfB Friedrichshafen 12:0 Punkte, 2. TG Bad Waldsee 6:6, 3. TSB Ravensburg 4:8, 4. VfB Friedrichshafen II 2:10.

VfB Friedrichshafen: Mario und Reiner Müller, Marc Gerhardt, David Ressel, Michael Pieper.

VfB Friedrichshafen II: André und Conny Meier, Michael Predl, Jürgen Specker, Felix Zöllner.