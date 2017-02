Zu viele Strafen kosten Ravensburg Towerstars den Sieg

Strafzeiten bringen Kassel ins Eishockey-DEL-2-Spiel zurück. Ersatzgeschwächtes Ravensburger Team war am Sonntag nicht über 60 Minuten konstant.

Eishockey-DEL-2: Kassel Huskies – Ravensburg Towerstars 5:4 (1:2, 3:1, 1:1). – Die Towerstars mussten im Vorfeld einen weiteren Nackenschlag hinnehmen. Die Verletzung am Freitag von Mathieu Tousignant dürfte das vorzeitige Saisonende für den Topscorer bedeuten, Jesse Mychan rückte ins Team.

Die Oberschwaben starteten selbstbewusst in die Partie. In der dritten Minute spielte die dritte Sturmreihe Max Brandl schön frei, der scheiterte aber aus kurzer Distanz an Huskies-Torhüter Markus Keller. Der erste Treffer der von Beginn an abwechslungsreichen Partie ließ nicht allzu lange auf sich warten. Allerdings fiel er auf der Gegenseite. Die Ravensburger Abwehr leistete sich ein Missverständnis und plötzlich stand Derek deBlois frei vor dem Tor – 1:0. Ein früher Rückstand ist in der heißen Stimmung der Kasseler Eissporthalle eher kontraproduktiv. Doch die Towerstars sollten sich damit nicht lange beschäftigen. 89 Sekunden nach dem Wiederanspiel vollendete der vor dem Tor vergessene Daniel Schwamberger zum 1:1, weitere vier Minuten später brachte Ivan Rachunek sein Team sogar mit 2:1 in Führung. Der Tscheche schlenzte vom linken Bullypunkt aus, die Scheibe segelte vom Torhüter abgefälscht ins Tor. Glück hatten die Oberschwaben zuvor, als ein Schuss von Thomas Merl vom Lattenkreuz zurückprallte.

Den zweiten Spielabschnitt begannen die Towerstars in numerischer Überzahl, doch diese blieb ungenutzt. Knapp zwei Minute später setzte es aber das 2:2. Ein missglückter Klärungsversuch landete auf dem Schläger von Merl und dessen Schuss rutschte durch „Freund und Feind“ hindurch. Wieder blieb die Schockwirkung bei den Gästen aus. Drei Minute später ließ Vincenz Mayer bei einem Schuss aus spitzestem Winkel unter die Latte Markus Keller äußerst unglücklich aussehen. Die Oberschwaben führten 3:2. Danach ging es in der neutralen Zone teils vogelwild zu, in der 30. Minute nutzten dies die Hausherren nach einem Solo von Meilleur eiskalt zum 3:3. Jetzt waren die Huskies am Drücker und markierten während einer Strafzeit von Max Brandl 36 Sekunden vor der zweiten Pause das 4:3. Bitter, denn Sekunden zuvor hatte Kilian Keller bei einem Break für die Towerstars die Führung auf dem Schläger.

Dass die Hausherren im Schlussabschnitt sofort aufs Tempo drücken, überraschte nicht. Glück hatten die Towerstars (45.), als Carciola nur die Latte traf. Doch wieder rackerten sich die Towerstars zurück ins Spiel. Sören Sturm hämmerte die Scheibe von der Blauen Linie unter die Latte, da hatten sie einen Mann mehr auf dem Eis. Erneut brachte eine Ravensburger Strafzeit das Team wieder ins Hintertreffen. Hungerecker hatte die Scheibe im Getümmel über die Linie gedrückt, 5:4. In einer dramatischen Schlussphase hatten die Oberschwaben bei doppelter Überzahl gute Chancen auf den Ausgleich, doch die Sekunden tickten zugunsten der Gastgeber von der Uhr. „Wir haben hart gekämpft, die fehlende Konstanz und zu viele Strafen haben uns die Punkte gekostet“, resümierte Ko-Trainer Christopher Oravec nach dem Spiel.

Tore: 1:0 (06:22) DeBlois, 1:1 (07:51) Schwamberger (Schlenker), 1:2 (11:49) Rachunek (Lapsansky, Mayer), 2:2 (24:05) Merl (Klinge, Pimm), 2:3 (27:09) Mayer (Schwamberger), 3:3 29:15 Meilleur (Hungerecker, Maginot), 4:3 (19:24) Meilleur (Pimm, Merl, 5:4), 4:4 (48:34) Sturm (Slavetinsky, Mayer), 5:4 52:27 (5:4) Hungerecker (Downing, DeBlois). – Strafminuten: Kassel 8 plus 10 Disz. Klinge, Ravensburg 10. – Zuschauer: 2967.