Regionalsport See Ost Zielstrebige Ravensburg Towerstars

Platz drei beim Bodensee-Cup in Kreuzlingen erspielt. Klarer Niederlage gegen Schwenninger Wildwings folgt ein überzeugender Sieg gegen das Eishockeyteam des HC Thurgau.

Eishockey: Wie schon im Vorjahr haben die Ravensburg Towerstars das Vorbereitungsturnier um den Bodensee-Cup im schweizerischen Kreuzlingen auf dem dritten Rang abgeschlossen. Dass das Team von Trainer Jiri Ehrenberger den beiden höherklassigen Klubs von Torpedo Nischnij Novgorod (Russland) und den Schwenninger Wild Wings aus der DEL den Vortritt lassen musste, war verschmerzbar.

In der Begegnung gegen Schwenningen am Freitag war die Startphase symptomatisch für das Spiel. Schon in der ersten Spielminute hämmerte Sören Sturm die Scheibe nur an den Innenpfosten, quasi im Gegenzug trafen die Wild Wings zur frühen Führung. Die Towerstars fanden danach keinen Rhythmus und lagen nach neun Minuten 0:3 zurück. „Nach den schnellen Gegentreffer haben wir das Spiel leider früh aus der Hand gegeben“, haderte Trainer Jiri Ehrenberger. Ab dem zweiten Spielabschnitt lief es aus spielerischer Sicht zwar stabiler, gegen einen DEL-Gegner reicht das aber nicht. Hinzu kam, dass die Schweizer Schiedsrichter im gesamten Turnierverlauf zum Leidwesen der jeweiligen Trainer und auch Zuschauer eine äußerst strenge Regelauslegung an den Tag legten. Die vielen Strafzeiten raubten den Spielfluss, am Ende zeigten sich die Wild Wings abgebrüht genug, den Spielstand auf 6:1 zu schrauben.

Tags darauf, gegen den HC Thurgau mussten die Towerstars umstellen. Bei Ondrej Pozivil und Stephan Vogt hatten sich muskuläre Probleme bemerkbar gemacht, sie wurden geschont. Auf die Zielstrebigkeit und den Siegeswillen der Ravensburger hatte das keine Auswirkung. Mit guten Vorchecking und gut abgestimmter Defensive schnappten sie sich im ersten Abschnitt mehr und mehr Spielanteile. In der neunten Minute gelangen Brian Roloff und Robin Just mit einem Doppelschlag gleich zwei Treffer zum 2:0. Brian Roloff freute sich auch aus persönlicher Sicht. Der US-amerikanische Stürmer und Spielmacher hatte vergangene Saison derbe Verletzungsprobleme und fehlte das letzte Saisonviertel komplett. „Es ist einfach klasse, zu spüren, dass man wieder auf der Spur ist“, sagte Roloff. Das galt auch für seine Mitspieler, die im weiteren Spielverlauf konsequent auf die durchaus stärker werdenden Thurgauer reagierten. Erneut Robin Just und Mathieu Pompei ließen dem 1:2 der Eidgenossen postwendend den nächsten Treffer für Ravensburg folgen. Den Schlusspunkt setzte Adam Lapsansky mit einem Solo zum 5:2 40 Sekunden vor Schluss. Eine starke Partie machte auch Torhüter Jimmy Hertel, er entschärfte beispielsweise drei Alleingänge der Thurgauer mit starkem Stellungsspiel.

Am Wochenende gibt es die ersten Testspiele in der Ravensburger Eissporthalle. Am Freitag ist um 20 Uhr der italienische Seria-A-Klub Ritten zu Gast, am Sonntag um 17 Uhr empfangen die Towerstars die Krefeld Pinguine aus der DEL.