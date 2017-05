Regionalsport See Ost Württembergischer YC nach zwei Etappen auf Rang zehn

Kaiserwetter am zweiten Regattawochenende der Segel-Bundesliga vor Lindau. Der SMC Überlingen führt mit fünf Punkten Vorsprung die Gesamtwertung in der ersten Liga an.

Segel-Bundesliga: Die zweite Etappe hat von Donnerstag bis Samstag vor Lindau stattgefunden. Mit unterschiedlichen Resultaten für die Klubs vom Bodensee. In der Rangliste führt weiterhin der SMC Überlingen mit fünf Punkten Vorsprung. Nach einem achten Platz in Prien und Rang neun in Lindau rangiert der Württembergische YC auf Rang zehn. Der gehört aber aufgrund der Dichte auf alle Fälle zu den Spitzenseglern der vorderen Tabellenhälfte.

Die Bundesliga in Lindau begann zunächst mit einer Startverschiebung. Erst gegen 14 Uhr gab es segelbaren Wind in der Bregenzer Bucht, wo sich zahlreiche Ausflügler tummelten um nebenbei mal der deutschen Segelelite zuzuschauen. Nachdem der WYC in den ersten vier Flights zweimal als Erster über die Ziellinie gegangen waren und damit Zweiter der Tagesrangliste war, wurde wegen der guten Abendwinde noch weitere zwei Läufe bis fast 21 Uhr gesegelt. Dabei hatte die junge Mannschaft des WYC mit Yannick Hafner als Steuermann, Dennis und Kevin Mehlig sowie Max Bäurle wohl doch ein paar Schwierigkeiten. Sie kassierten noch Punkte und standen am späten Tagesende auf Platz vier, was für sie aber ein sehr zufriedenstellender Auftakt war.

Am zweiten Regattatag herrschten bessere Windbedingungen. Bei acht bis 13 Knoten wechselten die Platzierungen in der Tabelle permanent. Die Teams sind leistungsmäßig so dicht beieinander, dass jeder kleine Fehler sofort Punkte kostet. Absolut überragend die Crew des SMC Überlingen. Sven Heßberger, Dominik Waibel und Frederik Schaal, an der Pinne Steffen Heßberger beendeten vier Starts in Folge als Sieger. Trotz der vier ‚Einser‘ waren sie punktgleich mit den Seglern vom Klub am Rupenhorn und Lindau – auf Zwischenrang drei. Am Samstag standen für jedes Team noch einmal vier Rennen auf dem Programm, die tatsächlich komplett gesegelt wurden. Jedoch vereitelten häufige Winddreher so manchen taktischen Plan, selbst gute Starts waren kein Garant für einen erfolgreichen Rennverlauf. Im Race 43 des 15. Flights waren alle drei Bodenseevereine gemeinsam auf der Bahn. Nach dem Startgedrängel musste der Lindauer SC wegen Frühstart und die Württemberger wegen Tonnenberührung "kringeln". Dadurch zog sich das Feld der Boote auseinander. Am ersten Lee Gate entschieden sich alle für die rechte Seite. Als sie weit genug aufgeholt hatten, sich plötzlich im Abwind ihres Vordermanns wiederfanden, sahen sich einige zum Rauswenden gezwungen, was ihre Positionen im weiteren Verlauf jedoch nicht wesentlich änderte. Obwohl der SMCÜ mit sauberen Manövern brillierte, konnte er dem Tempo des Bayerischen YC nichts entgegensetzen und musste sich als Zweiter mit 65 Meter Abstand zufriedengeben, der LSC wurde Vierter, der WYC Letzter. So entschieden sich die ersten beiden Platzierungen in Lindau schon im 46. Race, da der Bayerische YC nach einem weiteren Laufsieg mit 39 Punkten, ebenso wie der NRV (42,6), nicht mehr zu schlagen war. Der LSC und der SMCÜ waren im heißen Kampf um den dritten Podestplatz wieder gemeinsam auf der Bahn. Am Ende ergatterten diesen mit einem weiteren Sieg die Lindauer.

Die Bodenseecrews der 2. Liga rangieren nach den zwei Etappen direkt hintereinander. Mit drei Siegen erreichten die Konstanzer Felix Schrimper, Adrian und Dominic Maier-Ring sowie Noel Beck Platz acht. Damit stehen sie nach der zweiten Etappe auf Gesamtrang vier. Der BYC Überlingen mit Skipper Joseph Pochhammer, Matthias Steidle, Alexandra Lauber und Jonathan Koch verbesserte sich in Lindau als Neunter um einen Rang in der Gesamtwertung auf Platz zwölf.