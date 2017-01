Württembergische: Erfolgreiche Tischtennissenioren

Zwei Tage „geballte Routine“ an den grünen Platten bei den Württembergischen Meisterschaft der Senioren. 260 Aktive waren in Schwenningen am Start.

Tischtennis: Mit zehn Meistertiteln und zahlreichen Podestplätzen im Gepäck kehrten die 19 Teilnehmer aus dem Tischtennisbezirk Allgäu-Bodensee von den 55. Württembergischen Seniorenmeisterschaften in Schwenningen zurück. Das zweitägige Turnier der 260 Aktiven aus dem gesamten Einzugsgebiet des TTVWH forderte von allen Teilnehmern eine gute Kondition und oft viel Geduld. Am ersten Wettkampftag wurden die einzelnen Gruppen und die ersten Viertelfinals ausgespielt. Der Sonntag gehörte den Halbfinals und den Endspielen. Die hochklassigen und spannenden Begegnungen zogen die Zuschauer in ihren Bann. Alles in allem waren diese jährlich ausgetragenen Meisterschaften für die Spieler aus dem Bodenseeraum in diesem Jahr besonders erfolgreich.

In den anspruchsvollen Einzeln holten für den Bezirk Allgäu-Bodensee bei den Seniorinnen AK 60 Hannelore Stowasser von den Sportfreunden Friedrichshafen, bei den Seniorinnen AK 65 Barbara Kamleitner von der TSG Ailingen und den Senioren AK 65 der Ressortleiter Senioren im TTVWH, Karl Vochezer vom 1. TTC Wangen, die Meistertitel. Vochezer war auch der einzige Spieler aus dem Bezirk, der seinen Titel verteidigen konnte.

Die weiteren württembergischen Seniorenmeistertitel für den Bezirk gab es für Karl Dachs (TTF Altshausen) mit seinem Partner Roman Domagla vom SV Salamander Kornwestheim im Seniorendoppel der AK 50. Seniorendoppelsieger in der AK 60 wurde Wolfgang Jagst (TTF Altshausen) und Jürgen Wörner aus dem Bezirk Rems. Hannelore Stowasser (Spfrde Friedrichshafen), Siegerin im Senioreneinzel der AK 60, holte sich mit Wolfgang Jagst (TTF Altshausen) auch noch den Titel im Senioren Mixed AK 60. Barbara Kamleitner von der TSG Ailingen, Siegerin im Einzel der AK 65, sicherte sich mit ihrer Partnerin Margitta Iskens vom TV Reichenbach auch noch den Titel im Seniorinnendoppel der AK 60. Seniorinnendoppelsieger der AK 70 wurde Erika Ziegler (FC Kluftern) und Hannelore Kayser vom TV Stuttgart Mühlhausen. Platz 1 im Doppel der AK 75 holte sich Volker Enzenhöfer vom TV Langenargen zusammen mit Partner Horst Grünewald vom SV Rohrau.

Hervorragende zweite und sehr gute dritte Plätze für den Bezirk holten, AK 50: 3. Karl Dachs (TTF Altshausen) im Einzel und Mixed.

AK 60, Damen, Doppel: 3. Hannelore Stowasser (Spfrde Friedrichshafen), 3. Bärbel Wahl (TSV Meckenbeuren) 7. im Einzel.

AK 60: 2. Petr Fischer (1. TTC Wangen) im Einzel und Doppel; 3. Wolfgang Jagst (TTF Altshausen).

AK 65: 2. Karl Vochezer (1. TTC Wangen) im Doppe; 3. Günther Kreuzer (1. TTC Wangen) im Einzel und Doppel.

AK 65, Frauen: 2. Barbara Kamleitner (TSG Ailingen) im Mixed.

AK 70: 2. Martin van Alst (SV Bergatreute) im Einzel, 5. im Doppel.

AK 80, Frauen: 2. Erika Ziegler (FC Kluftern) im Einzel.

AK 80: 3. Josef Meisburger (TSV Opfenbach,) im Doppel und 7. im Einzel.

Weitere Platzierungen für den Bodensee, AK 50, Frauen: Uta Gierer (TSG Lindau-Zech) 16. im Einzel, 5. im Doppel und Mixed; Angela Weiland (1. TTC Wangen) 16. im Einzel und 5. im Mixed; Michael Romer (SV Ettenkirch) 5. im Einzel, Doppel und Mixed; Klaus Kramer (TTF Altshausen) 17. im Einzel, 9. im Doppel und Mixed.

AK 70: Karl Weber (TSG Bad Wurzach) 13. im Einzel, 5. im Doppel.

AK 75: Volker Enzenhöfer (TV Langenargen) 5. im Einzel und Mixed; Karl Fürstenberger (TSG Ailingen) 11. im Einzel.

AK 80: Erwin Schulz (SV Baindt) 10. im Einzel, 5. im Doppel.

Mittwoch ist Meldeschluss

Zum Auftakt der Rückrunde sind alle Damen und Herren des Tischtennisbezirkes Allgäu-Bodensee am Sonntag in die Biegenburg-Halle nach Blitzenreute zur 1. Bezirksrangliste eingeladen. Organisator SV Blitzenreute erwartet mehr als 120 Teilnehmer aus dem Bodenseeraum und dem Allgäu. Die Halle ist am Sonntag ab 8.00 Uhr geöffnet, um den Spielern das Trainieren und Einspielen zu ermöglichen. Das Turnier selber startet um 9.00 Uhr mit den Herrenklassen D bis F. Ab 13.30 Uhr greifen die Herren der Klassen A, B, C und Sonderklasse in das Geschehen ein. Auch für die Damen aller Klassen beginnt jetzt das Turnier. Die Ausschreibung mit den Klasseneinteilungen, den Regularien und dem Anmeldeformular ist unter httb://www.ttbezab.de/ abrufbar. Meldeschluss ist am Mittwoch um 24.00 Uhr.