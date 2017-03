Wucherer verlangt vollen Einsatz

VfB Friedrichshafen will mutigen Auftritt hinlegen. Selbstbewusstsein durch vergangenen Sieg getankt.

Fußball-Landesliga: FC Ostrach – VfB Friedrichshafen (heute, 16 Uhr, Buchbühlstadion). – Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, sagt das Sprichwort. Das kennt auch Christian Wucherer, der Trainer des VfB Friedrichshafen. Umgemünzt auf seine Mannschaft bedeutet das: Mit dem souveränen 4:0-Erfolg über den FV Ravensburg II vergangenes Wochenende ist zwar ein guter Einstieg in die Restrunde gelungen, von einem erfolgreichen Auftakt will er aber noch nichts wissen. „Nach nur einer gewonnen Partie“, sagt der Friedrichshafener Coach, „sollten wir die Kirche im Dorf lassen.“ Mit dem Erfolg im Oberschwabenderby habe sich seine Mannschaft zwar jede Menge Selbstbewusstsein geholt. Aber das alleine wird gegen den FC Ostrach nicht allzu viel ausrichten.

Der Gastgeber ist ebenfalls mit einem Erfolg aus der Winterpause gestartet. In Balingen, mit einem 1:0 drei Punkte geholt, das fünfte Spiel hintereinander gewonnen. Christian Wucherer und die Friedrichshafener Fußballer wissen, was da auf sie zukommt. Die Hürde ist noch ein wenig höher als die der Ravensburger Oberligareserve. „Ostrach spielt das beste Pressing der Liga“, kennt der VfB-Coach einen der Gründe für die Erfolgsserie der Platzherren Ostrach. Miroslav Topalusic, der seinen Vertrag kürzlich erst verlängert hatte, mache einen guten Job, lobt Wucherer. Hoch stehen, früh den Kontrahenten anlaufen – dafür sind die Ostracher bekannt und auch gefürchtet: Wucherer und seine Mannen sind aber nicht bereit, die Punkte nur aufgrund der beeindruckenden spielerischen FC-Stärke kampflos abzugeben.

„Möglichst wenige Fehler machen“, lautet die Vorgabe an einen VfB Friedrichshafen, der „keinen Mauerfußball“ spielen könne. Fehler im Spielaufbau zögen blitzschnelle Konter nach sich. Und weil der FC Ostrach so weit nach vorn verschoben hat, sind „die Wege zum gegnerischen Tor sehr kurz“ (Wucherer). Also präzise sein, beim forschen und mutigen Auftritt heute im Buchbühlstadion; vor allem „alle und mit hoher Intensität“, verlangt Wucherer vollen Einsatz. Umso mehr, da die Partie auf Rasen gespielt werde. Die Belastung auf natürlichem Untergrund ist eine andere als auf Kunstrasen wie am vergangenen Wochenende. Dass seine Mannschaft „keine Möglichkeit hatte, auf Rasen zu trainieren“, sei nicht eben förderlich. Aber auch kein Beinbruch. Der VfB müsse sich nicht verstecken, habe nicht zuletzt am vergangenen Samstag gezeigt, dass „er da oben in der Tabelle“ erfolgreich mitspielen kann. „Chancenlos sind wir in Ostrach nicht.“ Trotz der langen Verletztenliste mit Ersin Sanli, Sandro Caltabiano, Alessio Genua und Niklas Messmer. Auf einen Einsatz von Eugen Strom, der am Montag Probleme im Training hatte, hofft der Coach noch.

Sollte sich also sein Team auch im zweiten Spiel des Jahres durchsetzen, machen zwei Schwalben möglicherweise immer noch keinen Sommer. Aber der Abstand zum Tabellenzweiten hätte sich verringert, Ostrach wäre daran gehindert worden, sich eines Kontrahenten frühzeitig zu entledigen. Und der VfB darf weiter mit einem Auge nach ganz oben schielen.