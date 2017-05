Friedrichshafen Wucherer: "Das richtige Gesicht zeigen"

Christian Wucherer warnt vor Landesligist SV Kehlen. VfB Friedrichshafen will Gegner überholen.

Fußball-Landesliga:VfB Friedrichshafen – SV Kehlen (heute, 15.30 Uhr, Zeppelinstadion). – Wenn der Vierte und Fünfte am Ende einer Saison, in der für beide nach oben und unten nichts mehr geht, aufeinander treffen, spricht der Sportler oft von einer Partie um die „Goldene Ananas“. Dieses Schlagwort trifft auf das Duell zwischen Friedrichshafen und Kehlen garantiert nicht zu. Aus mehreren Gründen.

„Ich will schwer hoffen“, sagt Christian Wucherer, „dass ich meine Spieler nicht extra motivieren muss.“ Schließlich sei der VfB Friedrichshafen die Mannschaft, die dem „Namen nach eigentlich vor dem SV Kehlen“ zu stehen habe. „Alles andere wäre komisch, den Anspruch dürfen wir haben“, sagt der Friedrichshafener Trainer und fügt an, dass seine Meinung dennoch von „großem Respekt“ vor der Arbeit des Trainerkollegen Michael Steinmaßl zolle.

In der Tat hat Steinmaßl den ehemaligen Abstiegskandidaten in dieser Saison zu einem der Topklubs in der Landesliga gemacht. „Vor allem mit seinem extremen Tempo in der Umschaltbewegung“ sieht der VfB-Coach den Gegner als besonders gefährlich an. „Bei Balleroberung geht es Holter die Polter nach vorn“, weiß Wucherer, dass seine Spieler besser sicheres Passspiel an den Tag legen müssen. Und in der Abwehr „schnell wieder hinter dem Ball“ sein müssen, sollte der doch einmal verloren gegangen sein. Auf der anderen Seite habe Kehlen in der Person von Giovanni Paris einen der „besten Innenverteidiger“ der Liga, der auch „sehr gut im Spielaufbau“ sei. Gegen Tabellenführer Ehingen habe er im Mittelfeld mit seinem „fantastischen Auge und den sehr sauberen Pässen“ großen Anteil am überraschenden 4:1-Erfolg des bis dahin ungeschlagenen Kontrahenten gehabt. Ob Steinmaßl auch gegen den VfB taktisch etwas ausprobiere, müsse abgewartet werden.

Egal, was sich der Derbygegner auch einfallen lässt, der VfB Friedrichshafen hat, im Gegensatz zum zuletzt schwächelnden SV Kehlen, gezeigt, dass er nicht nur Torchancen herausspielen, sondern auch die des Gegners verhindern kann. „Das war vergangene Woche im Derby beim SV Oberzell eine „Eins mit Stern“, lobt Wucherer seine Elf. „Wir haben kaum etwas zugelassen.“ So soll das auch heute der Fall sein. Zumal der Gast ohne seine Topstürmer Johannes Beier und Sebastian Stumpf auskommen muss. Wucherer hofft außerdem darauf, dass seine Mannschaft auch gegen Kehlen „das richtige Gesicht“ zeigt, also jenen Fußball spielt, der zum 2:0 geführt hatte.

Gelingt es Kapitän Daniel Di Leo und seinen Mannen, an jene Leistung anzuknüpfen, dann wird als Lohn mehr als nur „etwas Zählbares“ herauskommen. Das Prestige, nach dem hauchdünnen 2:0 im Hinspiel auch das Rückspiel gewonnen zu haben, zählt mehr als Punkte. Dass der VfB im Falle eines Erfolges den SV Kehlen in der Tabelle überholt macht einen Sieg im Derby nur noch erstrebenswerter. Klingt irgendwie nicht nach Goldener Ananas, oder?