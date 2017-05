r Wolfram Eitel war bedient

Ganze schwache Leistung des FV Ravensburg gegen Hollenbach. Oberliga-Abstiegskandidat siegt verdient mit 3:1 im Wiesental.

Fußball-Oberliga: FV Ravensburg – FSV Hollenbach 1:3 (0:1). – Den letzten Auftritt der Saison vor heimischem Publikum hatten sich alle Beteiligten beim FV Ravensburg anders vorgestellt. Doch weil die Gäste in punkto Laufbereitschaft, Wille und Engagement fast die komplette Spielzeit überlegen waren, nahmen sie völlig zurecht drei Punkte mit auf die lange Rückreise nach Hollenbach.

Ravensburg begann die Partie hektisch und fahrig, was sich durch die komplette Spieldauer fortsetzen sollte. Früh ermahnte Trainer Wolfram Eitel seine Elf, ruhiger zu spielen. Die Gäste hingegen störten den Spielaufbau der Ravensburger, wohl wissend, dass sie im Abstiegskampf dringend Zähler benötigten. Mit der aggressiven Spielweise hatte der FVR seine Probleme, was folglich im 0:1 mündete. Fabian Czaker behauptete im Strafraum den Ball gegen Maschkour Gbadamassi und legte ab auf Tom Großberndt, der sehenswert aus 16 Metern mit dem rechten Außenrist traf (11.).

Torszenen sahen die lediglich 150 Zuschauer im ersten Durchgang kaum. In der 23. Minute schoss Czaker am FV-Tor vorbei, eine Minute später traf Rahman Soyudogru auf der Gegenseite zwar ins Netz, stand beim Zuspiel von Felix Schäch allerdings im Abseits. Außer einem Schuss vom Ravensburger Robert Henning gab es keine weiteren Gelegenheiten. Weil Hollenbach deutlich engagierter und williger wirkte, gab Eitel schon nach 37 Minuten drei Spielern auf der Bank Anweisungen. Mit Beginn der zweiten Hälfte schickte er Thomas Zimmermann, Luca Gruler und Jascha Fiesel aufs Feld.

Zehn Minuten lang schien der Dreifachwechsel den erhofften Effekt zu haben, Soyudogru stand zunächst aber wieder im Abseits und scheiterte später mit seinem Kopfball. Glück hatten die Ravensburger jedoch, als Torspieler Kevin Kraus, der den Vorzug vor Haris Mesic bekam, nach einem Fehler den Ball von der Linie kratzte (58.). In die Drangphase der Gastgeber erzielte Hollenbach das 2:0. Einen Ballverlust von Philipp Altmann nutzte der FSV aus, Martin Kleinschrodt bediente Czaker, der aus zentraler Position traf.

Jetzt gab es endlich mehr Gefahr auf beiden Seiten. Für Ravensburg hatten Soyudogru und Wohlfarth weitere Gelegenheiten. Czaker vergab für die Gäste die Vorentscheidung, zudem hielt Kraus gegen Martin Kleinschrodt. In der 75. Minute erzielte Hollenbach doch den dritten Treffer. Über Robert Henning und Gruler hatte der FVR zuvor einen schönen Angriff vorgetragen, den finalen Pass aber nicht zum Mann gebracht. Am Ende des schnellen Konters traf Julian Schiffmann von halblinks zum 3:0.

Nochmals Hoffnung keimte im Ravensburger Lager auf, als Soyudogru auf Vorlage von Gruler knappe 60 Sekunden später das 1:3 markierte. Kurz darauf klärte Michael Kleinschrodt per Kopf vor Wohlfarth, ein Schuss von Jonas Wiest wurde abgeblockt und als Wiest Wohlfarth bediente und der FSV-Torspieler Philipp Hörner bereits umspielt hatte und in die Mitte flankte, war Marc Zeller zur Stelle. Die letzte Chance vergab Wohlfarth nach einem Freistoß von Henning (86.), ehe der verdiente und immens wichtige Sieg für die Hollenbacher unter Dach und Fach war.

„Wir waren von Beginn an präsent und haben unser Heil in der Offensive gesucht“, freute sich Gäste-Coach Marcus Wenninger über den aufgegangenen Matchplan. Wolfram Eitel hingegen war bedient. „Es war heute keiner bereit, das zu investieren, was in der Oberliga nötig ist. Das 3:1 ist hochverdient für Hollenbach.“ – Tore: 0:1 (11.) Großberndt, 0:2 (60.) Czaker, 0:3 (75.) Schiffmann, 1:3 (76.) Soyudogru. – Schiedsrichter: Philipp Reitermayer (Karlsruhe). – Zuschauer: 150.

FV Ravensburg: Kraus, Henning, Gbadamassi, Altmann (64. Wiest), Hörtkorn (46. Fiesel), Toprak, Reiner (46. Zimmermann), Boneberger, Schäch (46. Gruler), Soyudogru, Wohlfarth.