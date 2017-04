Regionalsport See Ost Wolfram Eitel: Weiterkommen, nicht besser sein

FV Ravensburg spielt am Mittwoch im wfv-Pokal-Halbfinale. Die Stuttgarter Kickers kommen ins Wiesental. Der Titelverteidiger will die nächste Pokalsensation perfekt machen.S

Fußball-wfv-Pokal, Halbfinale: FV Ravensburg – SV Stuttgarter Kickers (heute, 17.30 Uhr). – Am 15. November 2014 traf der Oberligist FV Ravensburg letztmals auf die damals noch drittklassige erste Mannschaft der Stuttgarter Kickers. Der 1:0-Sieg im Viertelfinale durch ein Tor des ehemaligen Kickers-Stürmers Omar Jatta war quasi der Startschuss der Ravensburger Erfolgsgeschichte im wfv-Pokal. Unter Trainer Wolfram Eitel haben die Oberschwaben in knapp drei Jahren von 19 Partien nur eines verloren – im Mai 2015 im Finale gegen Reutlingen. Nach dem Sieg gegen die Kickers schaltete der FV Ravensburg in der vergangenen Saison mit dem VfR Aalen (3. Bundesliga) und dem späteren Regionalligaaufsteiger SSV Ulm zwei weitere Topklubs aus, ehe die Oberschwaben das Finale gegen den FSV Bissingen gewannen. Und auch in dieser Saison besiegte der FVR die Ulmer auf dem Weg ins Halbfinale.

Dennoch gehen die Ravensburger heute als klarer Außenseiter ins Duell mit den Fußballern aus der Landeshauptstadt, obwohl die Kickers nach dem Abstieg in die Regionalliga auch dort um den Klassenverbleib zittern müssen. Am vergangenen Wochenende verlor die Mannschaft von Tomasz Kaczmarek in Wetzlar beim SC Teutonia Watzenborn-Steinberg mit 0:1 und steckt mittendrin im Abstiegskampf. Alles andere als ein Weiterkommen der Profis wäre trotzdem eine große Überraschung. Schließlich findet das Finale zum dritten Mal in Serie in deren heimischem Gazi-Stadion statt. Endlich wollen die Kickers dort dabei sein. Außerdem würden sie gerne einmal wieder am DFB-Pokal teilnehmen – aus sportlicher und finanzieller Sicht ein weiterer Anreiz.

Die Fakten verdeutlichen eines: Der FV Ravensburg wird weder darauf hoffen können, dass die Gäste sich für den Ligaendspurt schonen, noch dass sie den klassentieferen Gegner unterschätzen. FV-Trainer Wolfram Eitel kündigt ein erneut leidenschaftliches Auftreten seiner Elf an. „Wir werden ihnen alles abverlangen.“ Steigern müssen sich seine Spieler im Vergleich zum Wochenende (0:0 gegen Bissingen) in punkto Effektivität. „Wir müssen den letzten Ball sauber spielen und die Tore machen“, sagt der Trainer.

Informationen über den Gegner hat Eitel genug gesammelt und seit Samstagabend akribisch analysiert. Aus Videomaterial und Gesprächen mit anderen Trainern wie Bissingens Andreas Lechner (Viertelfinalgegner der Kickers) glaubt er, Stärken und Schwächen herausgearbeitet zu haben. „Sie haben Spieler mit unglaublicher Qualität“, sagt Eitel, ohne auf Schwächen einzugehen. Man müsse „partout vermeiden, die zwei Wettbewerbe Liga und Pokal miteinander in Beziehung zu setzen. Ob sie ein Abstiegskandidat sind, oder wir um die Goldene Ananas spielen, ist für den wfv-Pokal völlig irrelevant.“ Der Coach sieht die Stuttgarter als „Profis mit anderen Ansprüchen. Sie trainieren täglich zwei Mal und haben einen sportlichen Vorteil.“

Deshalb erwartet Eitel die Gäste als das überlegene Team, hält aber im gleichen Atemzug dagegen: „Wir wollen nicht besser sein, wir wollen weiterkommen.“ Funktionieren soll das „mit einer überragenden Leistung, einem guten Torspieler wie im Viertelfinale in Freiberg und dem richtigen Matchplan.“ Zwar sei man bei allen Spielen gegen höherklassige Vereine „nicht glücklich, sondern verdient“ weitergekommen. Davon ausgehen, dass sich diese Serie fortsetzt, dürfe aber keiner. Stattdessen brauche sein Team erneut „einen Sahnetag.“

Zweitrangig sei, wer in der Startelf steht. „Die Jungs, die von Beginn an auflaufen, müssen um ihr Leben rennen. Und die, die von der Bank kommen, müssen darauf brennen, das Spiel zu entscheiden.“ Eine Personalie freut Eitel aber sicher: Jona Boneberger ist einsatzbereit. Er soll mithelfen, dass die Ravensburger Erfolgsgeschichte, die einst gegen die Kickers begann, heute fortgeschrieben wird.

Die Prognosen

Peter Mörth (2. Vorsitzender des FVR): „Die Kickers haben vielleicht nicht das Selbstvertrauen, aber sie wollen unbedingt ins Finale im eigenen Stadion. Es wird eine enge Kiste. Wir müssen noch besser arbeiten, besser kämpfen und müssen ihnen die Lust am Fußball nehmen.“

Sebastian Reiner (Mittelfeldspieler FVR): „Es ist keine Selbstverständlichkeit, gegen eine höherklassige Mannschaft zu gewinnen. Es reicht nicht, zu sagen, wir haben das schon vier Mal geschafft, dann schaffen wir es auch ein fünftes Mal. Aber wir haben Blut geleckt und wollen wieder in den DFB-Pokal. Wir müssen komplett ans Limit gehen und alles raushauen.“

Wolfram Eitel (Trainer FVR): „Wir dürfen nicht glauben, dass wir gegen die Kickers gewinnen, nur weil wir von den letzten 19 Pokalspielen nur eines verloren haben. Wenn ich höre, dass ein Sieg eine kleine Sensation wäre, werde ich wütend. Das wäre überragend. Gegen einen Regionalligisten auszuscheiden, ist das Normalste der Welt. Viele gehen davon aus, dass wir weiterkommen, aber das ist nicht selbstverständlich. Dafür brauchen wir jede mögliche Hilfe, auch von der Stadt und den Zuschauern.“

Der Weg des FV Ravensburg ins Halbfinale

1. Runde: SV Sulmetingen – FV Ravensburg 0:3

2. Runde: VfB Friedrichshafen – FV Ravensburg 1:5

3. Runde: FC Ostrach – FV Ravensburg 1:4

Achtelfinale: FV Ravensburg – SSV Ulm 1:0

Viertelfinale: SGV Freiberg – FV Ravensburg 0:1