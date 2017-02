William Sproll und Patrick Weisser verkaufen sich gut

Leichtathleten des VfB LC Friedrichshafen gehen gehandicapt an den Deutschen Jugendmeisterschaften in Sindelfingen an den Start.

Leichtathletik: (gk) Der VfB LC Friedrichshafen war mit zwei Athleten an den Deutschen Jugendmeisterschaften vertreten, die am Wochenende im Sindelfinger Glaspalast ausgetragen wurden. Beide hatten allerdings im Vorfeld mit Problemen zu kämpfen: Sprinter William Sproll hatte eine schlimme Erkältung erwischt, Mittelstreckler Patrick Weisser konnte wegen Schienbeinproblemen sein Training nicht wie geplant durchziehen.

Trotzdem hat sich das VfB-Duo ordentlich „verkauft“. William Sproll schrammte in seinem Vorlauf über 60 Meter in 7,08 Sekunden nur um zwei Hundertstel an seiner Bestzeit vorbei und zog sicher in den Zwischenlauf ein. Allerdings war er noch im Zieleinlauf gestürzt und hatte sich einige Hautabschürfungen zugezogen. Im Zwischenlauf war dann allerdings Endstation. „William wurde etwas fest und scheiterte in 7,14 Sekunden deutlich am Finale. 6,97 Sekunden wären dazu nötig gewesen. Im nächsten Jahr hat er alle Chancen, den Endlauf zu erreichen“, erklärte sein Trainer Sigi Janischek.

Patrick Weisser, der von der LG Oberschwaben zum VfB LC Friedrichshafen gewechselt ist, war über 1500 Meter in Sindelfingen an den Start gegangen. Auch er hatte einen Vorlauf zu überstehen, was ihm in 4:06,13 Minuten problemlos gelang. In einem „Bummelfinale“, das Maximilian Feist (VfL Kamen) in 4:07,42 Minuten hauchdünn vor dem Sindelfinger Velten Schneider gewonnen hatte, belegte Weisser in 4:09,94 einen respektablen achten Rang.

„Wichtig war der Platz auf dem Podest. Es war ein sehr enges Rennen, Platz fünf und neun trennte nur eine Sekunde“, bemerkte Trainer Eckhardt Sperlich.