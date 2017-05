Regionalsport See Ost Wild Lady als erstes Schiff zurück in Friedrichshafen

Langenargener Crew gewinnt die Gruppe ORC 1 an der Graf-Zeppelin-Regatta. SMC Friedrichshafen richtet Segelwettbewerb mit 34 Booten aus.

Segeln: Stolze 34 Boote folgten dem Ruf des Segel-Motorboot Clubs Friedrichshafen (SMCF) und kämpften sich an der Graf-Zeppelin-Regatta im Rahmen der Friedrichshafener Segelwochen bei durchwachsenen Winden auf einem Dreieckskurs auf die Schweizer Seite des Sees und wieder zurück.

Am Samstagmorgen läutete SMCF-Präsident Ralf Steck die Friedrichshafener Segelwochen an und übergab danach die Moderation an Wettfahrtleiter Timo Seifert für die Segelanweisung der Teilnehmer. Gegen zehn Uhr erfolgte dann der Start der 34 Boote vor Friedrichshafen nach Immenstaad, dann über den See nach Uttwil und wieder zurück nach Friedrichshafen.

Bei wechselhaften Windverhältnissen galt es für die Crews, die richtige Taktik zu verfolgen und über viele Stunden konzentriert zu bleiben. Während die schnellste Yacht in unter vier Stunden geradezu über den Bodensee gerast war, kamen die letzten Boote erst nach der doppelten Zeit zurück. Da nicht klar war, ob es alle Teilnehmer bis zum offiziellen Ende um 18 Uhr ins Ziel vor Friedrichshafen schaffen würden, wurden zwei der fünf Gruppen bereits an der Tonne vor Uttwil gewertet. Diese Entscheidung der Wettfahrtleitung wurde nach der Siegerehrung noch kontrovers diskutiert.

Das erste Schiff im Hafen und auch Sieger in der Gruppe ORC 1 wurde die „Wild Lady“ mit Wolfgang Palm vom Yacht Club Langenargen. In der Gruppe ORC 2 gewann Stefan Eckstein auf der „EMMA“ für den Club der Kreuzerabteilung, bei ORC 3-4 war Wilhelm Gorbach auf der „VIVA“ vom Bregenzer Segelclub erfolgreich. Bei den ORC Sportbooten freute sich David Wagner von den Kressbronner Seglern mit der „Kalliste“ über den Sieg. In der Wertungsgruppe nach Yardstick konnte Dietmar Salzmann mit der „GoOn“ den Sieg und den Wanderpokal nach Österreich holen.

Im Rahmen der 34. Friedrichshafener Segelwochen werden bis Ende Juni außerdem noch mehrere Regatten vom Württembergischen Yacht Club und vom Wassersportverein Friedrichshafen-Fischbach ausgetragen.