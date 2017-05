Regionalsport See Ost Wichtiger Erfolg für die SG Argental

Klassenerhalt für Fußball-Bezirksligist rückt näher. Der TSV Meckenbeuren gewinnt bei der FG 2010 WRZ mit 3:2, auch Mochenwangen muss um den Klassenerhalt kämpfen.

Fußball-Bezirksliga: SG Argental – SV Seibranz 3:2 (2:1). – In einer guten Bezirksligapartie erwischte Argental einen klasse Start: Nachdem Dominik Glaser zunächst noch eine große Chance liegen gelassen hatte, war er in der siebten Minute zur Stelle und traf zum 1:0. Es entwickelte sich dann ein temporeiches Spiel, beide Teams zeigten eine gute Einstellung. In der 14. Minute der Ausgleich für die Gäste, mit einem Schuss von der Strafraumgrenze traf Scheerer zum 1:1. Nur wenige Minuten später konnte sich SGA-Keeper Jonas Schorer auszeichnen und parierte gegen Scheerer zweimal glänzend. Jetzt war die SGA wieder am Drücker, und hatte durch Daniele Zamarco eine super Gelegenheit zum zweiten Tor. In der 33. Minute sahen die Zuschauer eine Dreifachchance für die Hausherren: Erst vergab Zamarco, dann traf Joos zum Führungstreffer.

Nach Wiederanpfiff verlief die Partie ausgeglichen. Doch allmählich ließ sich die Heimelf immer mehr zurückdrängen. In der 68. Minute scheiterte der SVS an der Latte, doch in der 80. Minute war es dann soweit: Argental hatte ein wenig um den Ausgleich gebettelt. Julian Hafner traf für Seibranz zum 2:2. In den letzten fünf Minuten schaffte es Argental wieder in die Hälfte der Gäste, vergab zunächst durch Baier und Glaser zwei gute Möglichkeiten. Als alle mit dem Unentschieden rechneten, zeigte der gute Schiedsrichter in letzter Sekunde auf den Punkt, Glaser war im Strafraum gefoult werden. Späth behielt die Nerven und erzielte per Strafstoß den umjubelten Siegtreffer in einem rassigen Spiel. (mab)

Die erste Halbzeit sei relativ ausgeglichen gewesen, sagt Florian Grotz, Spieler und Pressewart der Seibranzer. Die Führung der Gastgeber sei verdient, weil Seibranz nicht gut verteidigte und die Gäste im Torwart ihren besten Spieler hatten. Offensiv sei beim SVS auch schon vor dem Wechsel alles gefällig gewesen. In der zweiten Halbzeit, so Grotz, sei seine Elf die deutlich bessere Mannschaft gewesen. Richtig Druck sei gemacht worden, mehr Chancen seien herausgespielt worden. Nach dem Ausgleich habe Argental wieder mehr gemacht und nach einem umstrittenen Foulstrafstoß das 3:2 erzielt.

FG WZR 2010 – TSV Meckenbeuren 2:3 (1:1). – „Wir haben probiert und probiert und stehen am Ende wieder ohne Punkte da“, klagt Steve Reger, Coach der Gastgeber. Der Unterschied zu anderen Mannschaften sei in den vergangenen Wochen gewesen, dass die FG hinten einfach einen gravierenden Fehler mehr als die Gegner gemacht habe. „Heute war das ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir einen Punkt verdient gehabt hätten“, sagt der WRZ-Übungsleiter. Mecka habe frecher begonnen, das erste Tor ist allerdings der FG 2010 gelungen. Torschütze war Philipp Igel. Vor dem Ausgleich hätten seine Spieler den Ball hergeschenkt, wie sich Reger ausdrückt. Der 2:1-Führungstreffer der Gäste habe aus einem Sonntagsschuss resultiert. „Meine Mannschaft hat danach eine gute Moral gezeigt, den Ausgleich erzielt“, lobt der WRZ-Trainer. Danach habe sein Team mehr riskiert. Ohne Erfolg. Im Gegenteil: Nach einem Eckball traf Meckenbeuren durch Nikolas Bochno zum 3:2-Siegtreffer. „Wenn man einen Gegentreffer nach einem Eckball bekommt, hat etwas mit der Zuordnung nicht gestimmt“, erklärt Steve Reger. Mit Blick auf das Tabellenbild meint er: „Solange wir keine Spiele gewinnen, macht der Blick darauf keinen Sinn.“- Tore: 1:0 (7.) Igel, 1:1 (34.) Zoyke, 1:2 (72.) Mathis, 2:2 (77.) Wieland, 2:3 (83.) Bochno. – ZS: 150. – Schiedsrichter: Popp.

TSV Berg II – SV Haisterkirch 0:1 (0:0). – „Das war heute kein gutes Spiel, von beiden Mannschaften nicht“, kritisiert Uwe Reh, Coach des SV Haisterkirch. Gerade bei seinem Team sei nicht viel zusammengelaufen. Trotzdem sei der Sieg verdient gewesen, schließlich habe man noch Chancen gehabt, um mindestens ein Tor mehr zu schießen. Jakob Schuschkewitz, SVH-Angreifer, sei zwar wieder dabei gewesen, aber nicht in Bestform: „Man merkte ihm an, dass er einige Zeit krank war, ansonsten hätte er heute sicher zwei oder drei Tore erzielt.“ So musste dieses eine Tor reichen, das aus einem Eigentor resultierte. Reh schildert diesen Treffer: „Berat tritt den Eckball, der von Marian Botzenhardt verlängert wird, ehe sich Jakob Schuschkewitz und ein Verteidiger der Gastgeber um den Ball bemühen. Der Verteidiger ist zuerst dran und trifft mit der Hüfte ins eigene Tor.“ Es hat im Spiel der Sieger auch Gutes im Sinne des Trainers gegeben, bei aller Defizite, die der Coach ausgemacht hat: Hinten habe man gut verteidigt, nur nach vorn sei es insgesamt zu mager gewesen. – Tor: 0:1 Schneider (28./ET). – ZS: 100. – Schiedsrichter: 100.

FC Isny – FC Leutkirch 1:2 (1:2). – „Das war heute eine gerechte Niederlage, wir haben zu selten einen Zugriff auf den Gegner und auf das Spiel bekommen“, kritisiert Uwe Hansen, Coach des FC Isny. Seine Mannschaft habe alles vermissen lassen, Aggressivität, Körpersprache, und viele Fehler gemacht. Die ersten 15 Minuten seien noch die besten gewesen. In diesem Zeitraum hatten die Gastgeber auch das 1:0 erzielt. Burak Altas ließ sich dafür feiern. Doch danach waren die Gäste am Zug, schon zur Halbzeitpause war die Partie zugunsten des FC Leutkirch gedreht. „Die Situation, dass wir den Relegationsplatz sicher haben, macht mir Angst. Denn die Mannschaft ist nicht so gut, als dass sie auf den Punkt alles wieder hochfahren kann“, meint Uwe Hansen, der abschließend sagt, dass man im Relegationsspiel so nicht auftreten dürfe, weil der FC Isny ansonsten dort nicht anzutreten brauche. – Tore: 1:0 (10.) Altas, 1:1 (21.) Koch, 1:2 (33.) Biechele. – ZS: 150. – Schiedsrichter: Falk.

SC Unterzeil-Reichenhofen – SV Kressbronn 3:0 (2:0). – Die letzten drei oder vier Minuten seien entspannt gewesen, sagt Wolfgang Jäger, Coach der Allgäuer. „In der 87. Minute musste diese Partie wegen eines Gewitters unterbrochen werden, beinahe eine halbe Stunde. Weil alle Spieler dann kalt waren und die Partie entschieden war, einigte man sich darauf, das Spiel friedlich ausklingen zu lassen“, sagt Jäger. Davor allerdings war Einiges geboten: drei Tore der Gastgeber und zwei Gelb-Rote Karten für die Gäste. Der SC erwischte einen Start nach Maß. „Mit der ersten Aktion ist uns das 1:0 gelungen“, freut sich der Übungsleiter des Siegers. Nach einem Treffer in der 37. Minute wurden wenig später die Seiten gewechselt. In der zweiten Halbzeit hatten die Hausherren nach einem Kontertor sogar auf 3:0 erhöht. „Die Partie war nach diesem dritten Treffer entschieden“, erklärt Wolfgang Jäger. Das 1:0 habe seiner Mannschaft Sicherheit gegeben, man habe daraufhin den Ball gut laufen lassen. – Tore: 1:0, 3:0 (1./73.) Karg, 2:0 (37.) Heinle. – ZS: 150. – Schiedsrichter: Bierweiler.

SV Mochenwangen – SV Beuren 0:2 (0:0). – Nach dieser Niederlage findet sich der SV Mochenwangen im Abstiegskampf wieder, während der SV Beuren diese Spielzeit getrost abhaken und seinen Fokus fast schon auf die neue Saison richten kann. „Das ist schon seit Wochen immer das gleiche Bild. Wir spielen ganz gut, machen aber die Tore nicht“, klagt Dino Salerno, Trainer des SV Mochenwangen. Beide Mannschaften seien gut aus den Startlöchern gekommen, hätten Möglichkeiten gehabt. Das erste Tor der Gäste, so Salerno, sei im Anschluss an einen Fallrückzieher aus 25 Metern Entfernung gefallen. Der zweite Treffer sei durch einen Fehlpass eingeleitet worden, den der Gegner sofort genutzt habe. „Als wir dann die Tore nicht geschossen haben, sind wir dann nervös geworden“, meint der SVM-Übungsleiter. – Tore: 0:1 (73.) Karrer, 0:2 (86.) Kahl. – ZS: 100. – Schiedsrichter: Jahnel.

SG Aulendorf – TSV Heimenkirch 1:5 (1:2). – „Es war ein ganz intensives Spiel, das lange auf der Kippe gestanden ist“, sagt Wolfgang Steinbach, Coach der SG Aulendorf. Die Gäste seien früh in Führung gegangen. Dem Torschuss allerdings sei ein Handspiel vorausgegangen, was dem Schiedsrichter entgangen sei, so Steinbach. Doch nur wenige Minuten später habe sein Team im Anschluss an eine schöne Spielszene ausgeglichen. „Die Partie war weiter offen, dann allerdings haben wir zwei grobe Fehler gemacht. Vor dem 1:2 hat sich ein Verteidiger als letzter Mann verdribbelt, aus dieser Szene noch einen Strafstoß gegen uns verursacht, den der Gegner verwandelt hat. Danach patzte noch unser Torwart zum 1:3“, analysiert Steinbach. Damit sei die Partie entschieden gewesen. Lob gab es für den Gegner: „Man hat gesehen, wie stark Heimenkirch ist, das immer ruhig geblieben ist, auch nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich.“ Der Sieg sei trotz einer guten SGA-Leistung verdient gewesen. – Tore: 0:1 (4.) Hartinger, 1:1 (7.) Steinhauser, 1:2, 1:3 (40./71.) Hutterer, 1:4 (84.) Wipper, 1:5 (92.) Limberger. – ZS: 150. – Schiedsrichter: Grünwald.

FV Waldburg – SG Kisslegg 3:2 (1:0). – Funktionäre beider Mannschaften waren von uns nicht zu erreichen, deshalb nur alles in Kurzform. – Tore: 1:0 (26.) Riedesser, 1:1 Krug ((52./FS), 2:1, 3:1 Locher (66./75./FS), 3:2 (93./HS) Weiland. – Schiedsrichter: Kempter.