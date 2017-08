Boxen Weltmeisterschaft einer Randsportart?

Der Salemer Funktionär Uwe Hamann ist bei der Heim-Weltmeisterschaft in Hamburg mit dabei

Boxen: Noch bis zum 2. September werden in der Alsterdorfer Sporthalle unter den 280 Boxern aus über 80 Nationen insgesamt zehn neue Weltmeister in den einzelnen Gewichtsklassen ermittelt. Darunter sind auch rund die Hälfte der Medaillengewinner der Olympischen Spiele von Rio de Janeiro 2016. Auch Abass Baraou, frisch gebackener Europameister 2017, der für Deutschland in der Ukraine die Fahne hoch hielt, wird bei der Heim-WM in Hamburg am Start sein.

Für Uwe Hamann, Präsident des BVBW, Vizepräsident des Deutschen Boxverbandes und Vorsitzender des Kuratoriums, bedeutet die dritte WM in Deutschland noch mehr Arbeit, noch mehr reisen und noch weniger zu Hause zu sein, das in Salem ist. „Was man sich da für eine Arbeit geholt hat, das vermag kein Außenstehender abzuschätzen,“ berichtet der 57-jährige Box-Fanatiker, der zuletzt bei den Europameisterschaften der Frauen in Cascia, Italien, als Delegationsleiter des Deutschen Boxverbandes zugegen war und in der Hansestadt für die VIP’s zuständig ist. „Eine WM im eigenen Land ist eine richtig große Hausnummer, und jeder der dahin geht, hat Interesse am Boxsport.“

„Für uns liegt diese WM zeitlich ideal, da wir in Baden-Württemberg noch Ferien haben. Zeitgleich findet in einer umgebauten Leichtathletikhalle ein WM-Trainingslager für U15 und U17 Boxer statt, bei dem insgesamt 30 Nachwuchskämpfer aus ganz Deutschland, fünf unserer Jugendlichen vom Baden-Württembergischen Verband teilnehmen werden. Da holen wir die jungen Faustkämpfer aus ganz Deutschland ab und bieten ihnen ein riesengroßes Erlebnis.“ Dieses Trainingslager wird unter anderem von Landestrainer Achim Böhme und Jörg Schwiperich begleitet, die ihre Schützlinge auch zu sämtlichen WM-Kämpfen begleiten.

Hamann, der selbst zwölf Jahre Bundesligaboxer war, findet es mehr als bedauerlich, dass der Boxsport in Deutschland eher zu den Randsportarten gehört. „Wenn ein Europameistertitel, wie ihn sich Baraou in der Ukraine erkämpft hat, in den Medien nur eine Randnotiz wert ist, wird sich daran wohl kaum etwas ändern“, beklagt sich der zweifache Deutsche Vizemeister aus Oldenburg, achtfacher Norddeutsche Meister, noch vor wenigen Tagen. „In anderen Ländern stehen die Übertragungszeiten schon seit Wochen fest und hier müssen wir hoffen, dass wir überhaupt irgendwo bewegte Bilder zu sehen bekommen, genauso wie bei der Handball-WM. Es ist blamabel, wie die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten mit den Geldern der Gebührenzahler umgehen“, meint Hamann.Inzwischen steht jedoch laut Bundestrainer Michael Timm, der die Deutsche Nationalmannschaft auf die WM vorbereitet hat, fest, dass das ZDF einen Teil der WM der Amateure überträgt. Gegenüber der „Welt“, betonte der 54-jährige Mecklenburger und einst einer der besten Amateurboxern der Welt, dass nach der Olympiamedaille von Artem Harutjunjan es beim Boxsport einen Aufschwung gegeben hat. Auch wenn sich diese positive Entwicklung hoffnungsvoll anhört, zweifelt der erfolgreiche Coach an der großen Zukunft des Amateurboxens. „Für die vielen Talente, die wir in Deutschland haben, fehlt leider die finanzielle Unterstützung durch die Wirtschaft und den Staat“ , erklärt Timm gegenüber der Welt. Für die Frauen- und Männer-Nationalmannschaft wurden nach den Olympischen Spielen die Förderplätze von 60 auf 24 reduziert, weil eine neue Leistungssportreform angegangen werden soll. „Wir hängen alle in der Luft. Jeder Verband kämpft um seine Pfründe, unter solchen Bedingungen ist es schwer, Leistungen zu bringen.“ Trotzdem ist Timm zuversichtlich und rechnet in Hamburg mit drei Medaillenplätze, über die er sich jedoch ausschweigt, um die Athleten nicht unter Druck zu setzen.

Wie auch bei der EM in der Ukraine, werden die deutschen Boxer in der Hansestadt während der WM unter anderem vom Baden-Württembergischen Verbandsarzt Dr. Martin Jäger betreut. Für ihn ist es mehr eine Ehre als Arbeit, die Sportler im Training und rund um den Ring zu betreuen.

Etwas unter Druck ist in den letzten Tage der Boxweltverband AIBA geraten. Dem olympischen Boxverband droht der Konkurs, war die Tage in der englischen Tageszeitung „Guardian“ zu lesen, fordern doch der chinesische Finanzdienstleister FCIT und der aserbaidschanische Konzern Benkons die sofortige Rückzahlung ihrer Millonenkredite. DBV-Präsident Jürgen Kyas, Mitglied der 23-köpfigen Exekutivkomitees, versicherte, dass die Durchführung des größten Amateurboxevents nach den Olympischen Spielen nicht gefährdet sei, da die Finanzierung der WM zum größten Teil über das lokale Organisationskomitee und die Stadt Hamburg läuft. Auch die zwei Millionen Dollar, Signing Fee, die der DBV als Ausrichter an den Weltverband entrichten muss, sei seriös geplant, wobei die Hälfte des Betrages bereits nach der Vergabe im Oktober 2015 bezahlt wurde. Die zweite Tranche ist diesen Monat fällig und wird von der Stadt Hamburg bezahlt, die die WM als Referenzveranstaltung für die von den Bürgern mehrheitlich abgelehnte Olympiabewerbung akquiriert hatte. Sie hat sich mit 3,8 Millionen Euro an der Ausrichtung beteiligt.