Friedrichshafen Weitsprungmeeting in Oberteuringen

Carolin Schäfer und Claudia Rath am Start. Weitsprung-Event der Spitzenklasse.

Leichtathletik: In der Deutschen Rangliste im Weitsprung liegen seit vergangenem Wochenende zwei Siebenkämpferinnen ganz weit vorne. Claudia Rath und Caroline Schäfer haben beim Hypo Meeting in Götzis mit Superleistungen geglänzt – im Siebenkampf und auch in den Einzeldisziplinen. Die Olympiafünfte Carolin Schäfer wurde mit 6.836 Punkten hinter Olympiasiegerin Thiam (Belgien) Zweite und schaffte die beste Punktzahl einer deutschen Athletin seit 25 Jahren (Sabine Braun 6.985). Dabei steigerte die Frankfurterin ihren Weitsprungrekord um 26 Zentimeter auf 6,57 Meter und kletterte in der ewigen Deutschen Bestenliste des Siebenkampfes auf Position fünf.

Claudia Rath schaffte mit 6.580 Punkten ebenfalls einen persönlichen Rekord, wurde im Weltklassefeld Fünfte und qualifizierte sich wie Schäfer souverän für die Weltmeisterschaften von London (4. bis 13. August). Zu verdanken hat Rath diese Steigung einer tollen Zeit auf den abschließenden 800 Metern (2:05,54) und einer noch überragenderen Weitsprungleistung: 6,86 Meter setzte Claudia Rath, die wie Schäfer für die LG Eintracht Frankfurt startet, in die Weitsprunggrube des Mösle Stadions. Es war die zweitbeste Weitsprung-Leistung in Götzis überhaupt. Auch dieses Ergebnis ist WM-reif, gefordert werden lediglich 6,75 Meter. Am Sonntag wollen beide Athletinnen in Oberteuringen an den Start gehen, gegen die Spezialistinnen antreten und wieder gute Platzierungen einfahren.

Ein Höhepunkt wird mit Sicherheit das A-Springen der Damen (15 Uhr), denn mit Alexandra Wester (ASV Köln/6,79) und Melanie Bauschke (LAC Olympia Berlin/6,55) sind zwei Athletinnen am Start, die ebenfalls sehr weit springen können. Dazu kommen weitere Teilnehmerinnen, die bereits 6,50 Meter und mehr erzielt haben. Bei guten Bedingungen, das Wetter wird gegen Nachmittag besser, könnte sogar die Sieben-Meter-Marke fallen.

Bei den Männern der A-Gruppe, die um 16.45 Uhr an den Start gehen, sind vier 8-Meter-Springer dabei. Drei davon haben in den vergangenen beiden Jahren in Oberteuringen mit einer Weite jenseits der acht Meter gewonnen: Fabian Heinle (VfB Stuttgart/8,25), Alyn Camara (ASV Köln/8,21) und Benjamin Gföhler (LC Zürich/8,13). Julian Howard (LG Karlsruhe) hat aktuell die größte Weite zu bieten. Erst vor einer Woche wurden für ihn in Weinheim 8,11 Meter gemessen.

Außer den A-Springen der Männer und Frauen werden im Stadion drei weitere Konkurrenzen ausgetragen. Männliche Jugend und Senioren (11 Uhr), B-Springen der Männer (11.45 Uhr) und das B-Springen der Frauen, die zusammen mit den weiblichen Jugendlichen antreten (13 Uhr). „Den Beginn mussten wir wegen des Veranstaltungsverbotes an hohen Feiertagen von 10.30 auf 11 Uhr verlegen“, teilte der Organisator des SV Oberteuringen Herbert Lechner mit. „Uns haben auch einige verletzungsbedingte Absagen erreicht, glücklicherweise keine von den Top-Leuten. Jetzt hoffen wir alle auf gutes Wetter und eine tolle Weitsprung-Show“. Claudia Rath und Caroline Schäfer wollen an ihre Leistungen anknüpfen.