Regionalsport See Ost Weingarten steht im Halbfinale des Markdorf-Cups

Der württembergische Landesligist hat gestern Abend die Gruppe gewonnen. SpVgg. F.A.L. landet in letzter Sekunde auf Rang zwei, Bezirksligist TSV Tettnang wird Dritter.

Fußball: (heh) Nachdem sich am Montag der VfB Friedrichshafen und der FC Uhldingen ins Halbfinale des Qualifikationsturniers beim Markdorf-Cup gespielt hatten (wir berichteten), folgte gestern Abend nun der SV Weingarten nach. Heute wird der vierte Teilnehmer unter Salem, Immenstaad und Konstanz-Wollmatingen gesucht.

Fußball: SV Weingarten – SpVgg F.A.L. 1:1. – Im ersten Duell gestern Abend trafen zwei Landesligisten aus den benachbarten Verbänden aufeinander. Obwohl genügend Chancen auf beiden Seiten vorhanden waren, das ausgeglichene Spiel für sich zu entscheiden, vielleicht trug auch der heftige Regenguss und das glitschige Geläuf dazu bei, dass keiner der Stürmer ein weiteres Mal traf. Das Remis sollte der F.A.L. noch weh tun. – Tore: 0:1 (20.) Kartg, 1:1 (32.) Saile. – Schiedsrichter aller Partien: Palatini (Heiligenberg). – Zuschauer: 120.

SpVgg F.A.L. – TSV Tettnang 1:0. – Im zweiten Gruppenspiel bekam es der badische Landesligist mit dem souveränen Aufsteiger in die württembergische Bezirksliga zu tun. Der TSV Tettnang musste zwar die Überlegenheit seines höherklassigen Gegners immer wieder anerkennen, aber die Mannschaft von Dieter Koch verkaufte sich gut, zeigte sich gut eingespielt und dass sie zurecht Meister der Kreisliga A, Staffel 2 geworden war. Sie hätte gleich zu Beginn in Führung gehen können, verpasste die Chance aber. Und als F.A.L. nur wenige Minuten vor dem Schlusspfiff dann doch noch traf, spielte der Landesligist, der es aber versäumt hatte, aus seiner Überlegenheit mehr als ein 1:0 zu machen, die Partie gekonnt zu Ende. – Tor: 1:0 (38.) Kasper.

TSV Tettnang – SV Weingarten 1:2. – Tettnang hätte im dritten Gruppenspiel schon mindestens drei Tore schießen müssen, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen. Das 1:0 gelang zwar dem frischgebackenen Bezirksligisten. Aber Weingarten gelang dann doch noch der Ausgleich. Trotzdem hatte die SpVgg F.A.L. zu diesem Zeitpunkt den Einzug ins Halbfinale so gut wie in der Tasche, nur noch ein paar Minuten zittern. In der Nachspielzeit aber machte Dauti das 2:1, verdrängte F.A.L. in letzter Sekunde vom ersten Platz der Gruppe. Der Gegner des SV Weingarten im Halbfinale wird morgen ermittelt. Die Partie der Vorschlussrunde wird dann am Donnerstag ab 19 Uhr gespielt. – Tore: 1:0 (12.) Sprenger, 1:1 (28.) Flaig, 1:2 (45.) Dauti.

Die Spiele heute

18 Uhr: FC RW Salem – TuS Immenstaad, 19 Uhr: TuS Immenstaad – SC Konstanz-Wollmatingen, 20 Uhr: SC Konstanz-Wolmatingen – FC RW Salem.