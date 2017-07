Regionalsport See Ost WYC auf Rang 16, SMC Überlingen führt

Die Segel-Bundesligisten waren am vergangenen Wochenende auf der Ostsee vor Travemünde am Start. Württembergischer YC mit schlechtestem Saisonergebnis Gesamt-15. Lindauer SC auf Rang zehn abgerutscht.

Segel-Bundesliga: Ein einziger Lauf war den Mannschaften zum Start ihrer vierten Regattaserie in Travemünde am Freitag gegönnt, bevor der Wind erstmal abstellte. Bis 17 Uhr hatten sie Gelegenheit, sich wie jeder andere Urlauber an der Ostsee zu fühlen, zumal das Event integriert in die Travemünder Woche direkt am Strand stattfindet, wo auch die Buden und Stände, sowie die Großbildleinwand zur Liveübertragung der Regatten aufgebaut sind. Ab dem späten Nachmittag konnten bis 20 Uhr bei stabilen acht bis elf Knoten aus Nordost noch fünf komplette Flights gesegelt werden. Richtig super, sogar im Vergleich zu den Erstligisten, lief es für das Team des BYC Überlingen in der 2. Liga. Steuermann Hubert Merkelbach, Joseph Pochhammer, Alexandra Lauber und Jonathan Koch gelang ein Hattrick mit drei Zieleinläufen als Erster, und die völlig unerwartet Tagessieger ihrer Klasse wurden.

Bei kabbeliger, auflandiger Welle und eher leichten Winden starteten die Segler am Samstag zu ihren Runden um die Tonnen. Am Nachmittag mussten wegen der wechselnden Windstärken mehrfach die Bahnlänge angepasst werden, während Regenschauer die Segler begleiteten und alle Bodenseeteams auffallend schwankende Leistungen hatten. So fuhr der WYC mit Max Rieger an der Pinne, Felix Diesch, Conrad Rebholz und Lukas Ammon zwei gelungene Laufsiege, aber auch zweimal als Letzter ein, während der LSC mit einer Serie von drei vierten Plätzen und einem Sieg im Mittelfeld hängen blieb.

Am Sonntag hielt der letzte Wettfahrtag mit drehenden Winden eine Überraschung für die Teams bereit. Auffallend, dass manche ihren Lauf mit sechs Wenden oder Halsen absolvierten, während andere sich bis zu 13 kräftezehrende Manöver zumuteten. Als "Schweinerennen" bezeichnete Tino Mittelmeier, Skipper des SMCÜ, den 14. Lauf. Jan Fritze, Alexander Gaiser und Frederik Schaal freuten sich, dass sie trotz verpatztem Start und einer Tonnenberührung den Flight noch als Zweiter beendeten. Eine absolute Glanzleistung. Mit Nervenstärke schafften sie in der allerletzten Wettfahrt Punkte für Rang zwei in Travemünde. In der Gesamtwertung stehen die Überlinger wieder an der Spitze der Liga (17 Punkte), punktgleich mit dem Deutschen Touring YC. Sowohl der Lindauer SC als auch der WYC lieferten ihre bisher schlechtesten Saisonergebnisse ab. Skipper Veit Hemmeter, ist mit Teresa Hemmeter, Martin Hostenkamp und Yannick Netzband vom achten auf den zehnten Platz abgerutscht. Der WYC erreichte mit 46 Punkten in Travemünde nur den 16. Platz. In der Gesamtrangliste stehen die Württemberger als 15. im abstiegsgefährdeten unteren Drittel.

In der 2. Liga konnte der BYC Überlingen an den drei Tagen seine glanzvolle Leistung am ersten Wettfahrttag zwar nicht zur dauerhaften Erfolgsserie ausbauen, aber mit mehreren Zieleinläufen als Zweiter und Dritter war die Serie des Teams auf der Trave als enorme Steigerung zu bewerten. Sein siebter Platz in der Travemünder Wertung lässt es außerdem in der Gesamtrangliste auf Platz zehn aufsteigen, womit es sich ein sicheres Standbein in dieser Klasse verschafft hat. Absolut sicher auf dem fünften Platz der Zweitligisten sitzt die Crew des Konstanzer YC, der auf der Ostsee mit Adrian Maier-Ring als Steuermann, Carolin Schrimper, Noel Beck und Bruder Dominic Maier-Ring an Bord drei Zieleinläufe als Sieger gelangen. Aber diesen Erfolgen standen am vergangenen Wochenende auch drei Linienquerungen als Letzter gegenüber, weshalb es für sie in Travemünde nur zum neunten Platz reichte. Zum letzten Start der 2. Liga fahren aber sowohl der KYC als auch der BYCÜ von sicheren Positionen aus nach Glücksburg (18. bis 20. August) und dürfen sich berechtigte Hoffnung auf einen Verbleib in dieser Klasse machen.