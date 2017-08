Beachvolleyball Vizemeisterinnen wollen diesmal ganz oben stehen

Engagierte Ansage der Beachvolleyballerinnen vom See: Finale bei der Deutschen Meisterschaft ist für Julia Sude und Chantal Laboureur nicht genug

Beachvolleyball, Deutsche Meisterschaft: (kck) Heute Abend startet die Deutsche smart Beach-Volleyball Meisterschaften in Timmendorfer Strand. Bereits vor der offiziellen Eröffnung spielen die Frauen um 17 und 18 Uhr ihre erste Runde aus. Ganz oben auf der Setzliste steht diesmal das Duo aus dem Süden der Republik, Chantal Laboureur und Julia Sude (MTV Stuttgart/VfB Friedrichshafen) an den Start, da sie unter den deutschen Teams in der Weltrangliste am höchsten stehen, exakt an Position 3.

Nach den World Tour Finals in Hamburg, die sie als Fünfte abschlossen, kehrten beide nur kurz für einen Fernsehauftritt in die Heimat zurück und trainierten anschließend weiter am Olympiastützpunkt in Hamburg. Beide Spielerinnen haben ihr Ziel bereits formuliert. Nach DM-Silber in der vergangenen Saison erhoffen sie sich zum einen natürlich die erneute Finalteilnahme, wollen dort aber mehr erreichen als im Vorjahr. Da bleibt nur die Goldmedaille. Was sie drauf haben, stellten Laboureur/Sude in dieser Saison ja schon mehrfach unter Beweis. Mit sechs Top-Ten Platzierungen auf der World Tour, dem Turniersieg beim Major in Gstaadt und der EM-Bronzemedaille werden sie von der gesamten Konkurrenz keineswegs unterschätzt. Spannend bleibt, wie Nadja Glenzke/Julia Großner (Hamburger SV) den Rückenwind der EM-Goldmedaille am Ostseestrand von Jurmala (LAT) an der Lübecker Bucht nutzen können. Und dann wäre da ja noch das derzeit überragende Frauen-Duo im Sand, die die Titel nur so sammeln. Laura Ludwig und Kira Walkenhorst vom Hamburger SV sind nicht nur die Titelverteidigerinnen bei der Deutschen Meisterschaft, sondern treten als amtierende Olympiasiegerinnen, Weltmeisterinnen und World Tour Finals Champions an.

Neun Spielerinnen und Spieler feiern ihre Meisterschafts-Premieren in Timmendorfer Strand. Die prominenteste Debütantin ist dabei die 336-fache Hallen-Nationalspielerin Margareta Kozuch. Seit diesem Jahr spielt sie an der Seite der Vize-Weltmeisterin 2013 Karla Borger (beide TuS Haltern am See) am Strand. Zusammen haben sie sich bereits auf den dritten Platz der Deutschen Rangliste und auf die Position 23 der Weltrangliste gespielt.

Unterdessen wurde Laura Ludwig zum neunten Mal in Folge von den Lesern des Volleyball-Magazins zur Beach-Volleyballerin des Jahres gewählt. Nach ihrer Beachpartnerin Kira Walkenhorst kam Chantal Laboureur in diesem Ranking auf Platz 3. Die Ehrung der Beachvolleyballer des Jahres findet am Wochenende im Rahmen der Deutschen smart Beach-Volleyball Meisterschaften in Timmendorfer Strand statt.