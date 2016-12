Vital Heynen: "Sie haben nicht aufgegeben"

Knappe Niederlage gegen Arkas Izmir schwer zu verarbeiten. Kämpferherzen stimmen Trainer und Spieler trotzdem positiv.

Volleyball-Champions-League: Simon Tischer wusste nicht, ob er nun stolz oder verärgert sein sollte. „Es wird noch eine Weile dauern“, sagt der Zuspieler des VfB Friedrichshafen geraume Zeit nach dem Schlusspfiff, „bis ich das verarbeitet habe.“ Das 2:3 gegen Arkas Izmir am Donnerstagabend wird nicht nur den Kapitän des VfB Friedrichshafen noch eine ganze Weile beschäftigen.

Michael Finger (Diagonal), Tomas Rousseaux und Armin Mustedanovic, dazu Athanasios Protopsaltis im unfreiwilligen Wechsel auf der Annahmeposition und Außenangriff, die beiden Mittelblocker Andreas Takvam und Georg Klein sowie Libero Markus Steuerwald werden sich noch eine Weile an den Kopf greifen, lassen sie das Duell mit dem Tabellenzweiten der türkischen Bundesliga Revue passieren.

„In den ersten beiden Sätzen haben wir zu viele Fehler gemacht“, ärgert sich Simon Tischer über das „zu ängstliche Auftreten“ der Mannschaft. 2700 Fans in der ZF-Arena hatten nach dem mutigen und souveränen 3:0 in Berlin einen anderen VfB erwartet, mussten zeitzweitweise das Schlimmste befürchten. „Die türkischen Angreifer waren unseren überlegen“, hat Trainer Vital Heynen seine Mannschaft einen scheinbar aussichtslosen Kampf gegen Kraft und Präzision kämpfen sehen. Selber in der Annahme unter Druck, streuten die ersten Pässe, wurde Tischer zum Dauerläufer, die Aufgaben am Netz für die übermotiviert wirkenden VfB-Angreifer deshalb oft unlösbar. Dabei war die Izmir-Annahme nicht gerade stabil: Aber nur Michael Sanchez Boschulev und seine Kollegen punkteten nach Belieben. „Wenn du mir das Geld gibst“, kommentierte Heynen trocken die Tatsache, dass Izmir ganz offensichtlich besser besetzt war.

Und dennoch: Das Debakel für Friedrichshafen blieb aus. „Das war wie in Paris“, erinnert sich Simon Tischer an das erste Champions-League-Spiel der Saison. Auch dort war seine Mannschaft 0:2 zurückgelegen, hatte nach einer wenig überzeugenden Vorstellung keiner mehr einen Pfifferling auf den VfB gesetzt. Die Heynen-Sieben war zurückgekommen. Wie am Donnerstag. „Sie haben nicht aufgegeben“, lobt Vital Heynen seine Mannen. Deshalb ist der VfB-Coach icht traurig, dass es gegen Izmir am Ende nicht ganz gereicht hat, „obwohl ich gerne gewonnen hätte“.

Bei Simon Tischer ist die „Enttäuschung über eine „unnötige Niederlage“ schon ziemlich groß. Zwar waren er und seine Kollegen von der türkischen Power überrascht. „Ich hatte sie nicht so stark erwartet.“ Aber der VfB habe in den Sätzen drei und vier bewiesen, dass „wir Chancen hatten“. Positiv stimmt ihn trotz aller Enttäuschung“ über den schlechten Start und das unglückliche Ende, dass und wie der VfB zurückgekommen ist. „Da haben wir das Kämpferherz ausgepackt“, sagt der erfahrene Zuspieler, „sind geduldig geblieben.“ Michal Finger & Co fanden jene Lösungen, die Vital Heynen nach den beiden verlorenen Durchgängen von seinen Angreifern gefordert hatte.

Warum gab es kein happy end wie noch in Paris? „Wir müssen noch“, sagt der Friedrichshafener Coach, „auf die Zehenspitzen stehen“, um mit Mannschaften wie Arkas Izmir mithalten zu können. Das kostet Kraft. Und die hat beim VfB nach „vielen Spielen und Reisen“ nicht mehr ganz gereicht. Ab dem zwölften Punkt im Tiebreak (11:11) hatte Izmir in einer selten so spannenden, die Fans trotz der Niederlage begeisternden Volleyball-Achterbahnfahrt, das bessere Ende für sich. Kapitän Simon Tischer darf also bedenkenlos stolz auf sich und seine Jungs sein.