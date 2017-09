Fußball Vierter Sieg in Folge für Meckenbeuren

Der Bezirksliga-Spitzenreiter gewinnt gegen Unterzeil. Seibranz muss eine unnötige Niederlage einstecken und Kressbronn gewinnt haushoch beim Aufsteiger.

Fußball-Bezirksliga: TSV Meckenbeuren – SC Unterzeil-Reichenhofen 4:3 (2:1). – Nach diesem Sieg, dem vierten in Folge, bedeutet das für den TSV Meckenbeuren das Punktemaximum von zwölf Zählern und Platz eins. „Wir sind froh, dieses Spiel gewonnen zu haben, weil Unterzeil gut agiert hatte“, sagt Daniel Schmid, Trainer des TSV Meckenbeuren. Die Mannschaft, so der Coach, sei nicht gut in die Partie gekommen. Unterzeil habe es immer wieder geschafft, die Gastgeber gerade durch lange Bälle unter Druck zu setzen. Trotzdem seien die Hausherren mit 2:0 in Front gegangen. Doch kaum war die Freude verflogen, musste der TSVM schon das 1:2 hinnehmen. Typisch sei im Moment die starke Offensive, aber auch die wackelige Defensive, weshalb es kaum für komfortable Führungen reiche, so Schmid. „Damit kann man leben, solange wir vorne eins mehr machen als wir hinten kassieren“, meint der TSVM-Übungsleiter nach diesem Sieg. Probleme hatte man, weil einige Akteure ausgefallen sind, weshalb Spieler aus der zweiten Mannschaft im Kader standen. – Tore: 1:0 (12.) Büchelmaier, 2:0, 4:2 (17./78.) Müller, 2:1 (23.) Bretz, 3:2, 4:3 (45./80.) Karg, 3:1 (28.) Zoyke. – Zuschauer: 300. – Schiedsrichter: Yagci.

SV Seibranz – SG Argental 1:2 (0:1). – „Das war heute eine unnötige Niederlage, aus der wir lernen können“, meint Florian Grotz, Spieler des SV Seibranz. Die Mannschaft sei schlecht gestartet, die SG Argental andererseits habe ihre Sache gut gemacht, ging deshalb mit 1:0 in Führung. Danach habe sich der SVS auf seine Stärken besonnen, habe auch einige Chancen gehabt, die allerdings ungenutzt blieben. „In der zweiten Halbzeit wollten wir das Tor unbedingt machen, spielten offensiv, der Gegner hatte durch lange Bälle als Antwort darauf versucht, sein zweites Tor per Konter zu erzielen“, ergänzt Florian Grotz. Ein Angriff der Gastgeber führte zum 1:1. „Robin Scheerer ging über links durch, passte zu Timo Zollikofer, der daraufhin getroffen hatte“, beschreibt Grotz die Aktion zum Ausgleichstor. Doch die Ernüchterung folgte auf dem Fuß. Ein Freistoß aus dem Halbfeld landete bei Marius Späth, der einen Drehschuss in die Maschen setzte. – Tore: 0:1 (12.) Wellhäuser, 1:1 (90.) Zollikofer, 1:2 (90.+2) Späth. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Komander.

SV Maierhöfen-Grünenbach – SV Beuren 1:3 (0:1). – „Wir sind heute an einer cleveren Mannschaft gescheitert, die aus vier Chancen drei Tore gemacht hatte“, resümiert Volker Meffert, Spielleiter der Gastgeber. In der ersten Halbzeit sei es Einbahnstraßenfußball gewesen – in Richtung Tor der Gäste. Man habe sehr gut kombiniert, war spielbestimmend, die zwingenden Szenen vor dem Gehäuse des Gegners allerdings hätten gefehlt. Kurz vor der Pause gelang den Gästen, wie sich Meffert ausdrückt, mit der ersten Möglichkeit das 1:0. Nach der Pause ist den Hausherren der Ausgleich geglückt. Doch der SV Beuren schlug zurück. Wenig später ging der Gast erneut in Führung. „Vor dem Tor der Gäste sind wir weiter harmlos geblieben, nur mit einem Kopfball an die Latte hatten wir eine echte Torchance gehabt“, sagt der Funktionär der Hausherren. Das 3:1 sei dann im Anschluss an einen Konter wie aus dem Bilderbuch gefallen, den man hätte nicht besser spielen können. – Tore: 0:1 (45.) Mayer, 1:1 (47.) Wegmann, 1:2 (51.) Reischmann, 1:3 (70.) Freiberg. – Zuschauer: 350. – Schiedsrichter: Rühling.

SV Mochenwangen – SV Baindt 0:2 (0:1). – „Wir haben praktisch das ganze Spiel verschlafen, haben nie ins Spiel gefunden. Baindt hatte seine Sache ganz gut gemacht“, analysiert Patrick Hehn, Coach des SV Mochenwangen. Baindt habe gut begonnen, Druck gemacht. Seinem Team sei selten etwas in der Offensive geglückt. „In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, zumindest kämpferisch“, meint der SVM-Übungsleiter. Dennoch ging der SV Baindt mit 2:0 in Führung. „Aber auch danach waren wir offensiv zu harmlos, nur ein Pfostenschuss, mehr ist dabei nicht herausgekommen“, sagt Trainer Hehn. Marc Boscher hatte der Hausherren gefehlt. Er sei wichtig für das Team, sei der Dreh- und Angelpunkt. – Tore: 0:1, 0:2 (31./62.) Boenke. – Zuschauer: 400. – Schiedsrichter: Kienle.

FC Leutkirch – TSV Tettnang 3:2 (1:2). – Es war eindeutig ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Tettnang schien zu Beginn besser im Bild, Leutkirch erst in der zweiten Halbzeit. „Wir haben katastrophal angefangen, sind völlig verdient mit 0:2 hinten gelegen. Wir waren im Kopf und im Körper einfach zu träge“, bilanziert Jochen Reischmann, Abteilungsleiter des FC Leutkirch, die erste Halbzeit. Man sei nur hinterhergelaufen. Glücklich sei gewesen, dass Michael Koch kurz vor dem Seitenwechsel das 1:2 gelungen war. „Nach einer Ansprache unseres Trainers und einigen Umstellungen haben wir wieder den Normalgang eingeschaltet“, meint Reischmann. So sei man auch wieder zu Torchancen gekommen, was am Ende dazu geführt hat, dieses Spiel noch mit 3:2 zu gewinnen. – Tore: 0:1 (11.) N. Maurer, 0:2 (30.) L. Maurer, 1:2 (44.) Koch, 2:2 (47.) Biechele, 3:2 (80.) Ringer. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Goldammer.

SG Kisslegg – SV Haisterkirch 4:1 (2:1). – Die Mannschaft von Markus Giulini hat im Allgäu gegen die SG Kisslegg eine deftige Niederlage bezogen. Das Spiel ging für die Gäste trotzdem gut los. Jakob Schuschkewitz hatte Haisterkirch in Führung geschossen. „Das Spiel lief gut, solange sich die Mannschaft an unseren Matchplan gehalten hatte, danach dann nicht mehr“, erklärt Markus Giuliani, Coach der Gäste. Nach dem 1:0 habe das Team diese Marschroute sukzessive nicht mehr befolgt. – Tore: 0:1 (11.) Schuschkewitz, 1:1 (14.) Kant, 2:1, 4:1 Nadig (38./88.), 3:1 (67.) Karg. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Kaiser.

SV Ratzenried – SV Kressbronn 0:3 (0:2). – Was am Donnerstag gegen Meckenbeuren nicht so geklappt hatte, klappte gegen Ratzenried umso besser. „In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor. Auf das der Gastgeber. Wir haben hochverdient mit 2:0 geführt. Es hätten auch mehr Tore sein können“, sagt Stefan Krause, Coach des SV Kressbronn. Der Gegner habe in Abschnitt eins keine echte Möglichkeit gehabt. Gleich nach dem Wechsel erzielte Marko Föger mit seinem zweiten Tor das 3:0. „Daraufhin haben wir ein oder zwei Gänge zurückgeschaltet. Ratzenried kam besser ins Spiel, hatte auch ein paar wenige Chancen, doch der Sieg geht ganz klar in Ordnung“, freut sich der SVK-Übungsleiter. – Tore: 0:1, 0:3 (22./50.), 0:2 (42.) Lüneburger. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Deiß.

FC Isny – SG Aulendorf 1:0 (1:0). - „Das war ein sehr glücklicher Sieg“, sagt Uwe Hansen, Coach der Gastgeber. Nach dem 1:0 musste seine Mannschaft in Unterzahl spielen, ein Akteur der Allgäuer hatte die Rote Karte gesehen. „Danach war es schwer, dieses Spiel wie zuvor zu gestaltet“, meint der FCI-Übungsleiter. Erst einmal, so Hansen, zählen die Punkte. Als Trainer ginge man dann ins Detail, spricht gerade das an, was nicht gestimmt hatte. „Dieser Sieg für Isny war unverdient, wir hatten genügend Möglichkeiten, um das Spiel zu gewinnen“, hadert Wolfgang Steinbach, Trainer der Gäste. Mit der Leistung des Unparteiischen war er nicht zufrieden. Nun sei die SG Aulendorf im nächsten Heimspiel wieder besonders gefordert. Tor: 1:0 (21.) Berg. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Burger.