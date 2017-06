Regionalsport See Ost Viele zufriedene Kreisliga-A-Trainer

Allen voran Dieter Koch vom Meister TSV Tettnang. Damir Alihodzic (FC Friedrichshafen) und Serkan Buz (FC Dostluk Friedrichshafen) sind Glückspilze, weil kein Team aus der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 hat absteigen müssen.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Die Saison ist zu Ende. Überraschenderweise gab es keine Absteiger in die Kreisliga B. Doch wie zufrieden sind die einzelnen Trainer mit der Leistung ihrer Mannschaften? Und wie geht es dem Aufsteiger der Liga, dem TSV Tettnang?

TSV Schlachters

„Ich hatte mir zu Beginn der Saison mehr erwartet“, meint Trainer Filipo Rodrigues. Entsprechend unzufrieden ist er auch mit dem neunten Platz. „Wir sind deutlich unter unseren Möglichkeiten geblieben“, sagt er. Doch vielleicht war der Erwartungsdruck auch einfach zu hoch. „Immerhin standen wir die Runde zuvor noch auf dem dritten Platz“, erinnert er sich. In dieser Saison war irgendwie der Wurm drin. „Sowohl die Vor- als auch die Rückrunde verliefen gleichermaßen schlecht“, erklärt Rodrigues. „In der Vorrunde dachte wir noch, wir könnten es in der Rückrunde ausbessern, und in der Rückrunde wünschten wir uns, in der Hinrunde besser gespielt zu haben.“ Für ihn ist aber auf jeden Fall sicher, dass sein Team weiter nach oben in der Tabelle gehört. „Deshalb werden wir in den Vorbereitungen auf die neue Saison ganz ohne Druck arbeiten und versuchen, in der kommenden Punkterunde Leichtsinnsfehler zu vermeiden“, kündigt der Coach an. Regelmäßiges Training sei das A und O. „Die Jungs können und wollen kicken. Und das werden wir den anderen auch wieder zeigen“, so Rodrigues, der TSV-Trainer bleibt.

TSV Tettnang

Dass Dieter Koch mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden ist, steht außer Frage. Seine Jungs haben den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt gemacht – schon eine Woche vor dem letzten Spieltag. „So richtig klar war es für uns erst, als wir gegen den TSV Neukirch gewonnen hatten und die Leistung des VfL Brochenzell schwächer wurde“, erklärt der Coach. Das Rezept hinter dem Aufstieg scheint so einfach wie genial: „Wir waren schlicht konstanter als die Konkurrenz“, verrät Koch. Bereits nach der Vorrunde war dem TSV klar, dass er fest mit der Meisterschaft rechnen kann. „Wir standen zur Winterpause auf Platz eins und wollten diesen unbedingt halten“, erinnert er sich. Auch wenn die Rückrunde in seinen Augen nicht ganz so reibungslos verlaufen ist wie die Hinrunde. „Zu Beginn der Saison waren wir spielerisch einfach besser. Im Gesamten sind wir aber nicht unverdient Meister geworden, weil wir durchweg eine gute Leistung gezeigt haben“, meint der Trainer. Koch wird seinen Jungs auch in der Bezirksliga zur Seite stehen. „Wir müssen uns auf jeden Fall darauf einstellen, dass wir jetzt eine Klasse höher spielen. Darauf müssen wir uns gut vorbereiten, vor allem im Zweikampf zulegen“, verlangt Koch.

TSV Eriskirch

„Unser Ziel war es, nicht schlechter als Platz sieben zu sein. Das haben wir erreicht“, sagt Trainer Mico Susak. Außerdem hatte sein Team nie etwas mit dem Abstieg zu tun, für Eriskirch oberste Priorität. „In dieser Runde war unser Kader extrem klein. Wir hatten viele Ausfälle und Verletzte“, erklärt er. In Anbetracht dieser Zustände zeigt er sich mit der Leistung seiner Mannschaft durchaus zufrieden. „In der Vorrunde hätten wir noch mehr Gas geben können“, erinnert er sich. Aber das machten seine Spieler in der Rückrunde wett. „Da haben wir nur dreimal verloren und sind generell stabiler gestanden“, lobt Susak. Insbesondere lobt er den Ehrgeiz der jüngeren Spieler, die mit vollem Einsatz versucht haben, die Kaderprobleme auszugleichen. Für die kommende Runde sieht der Trainer, der in Eriskirch bleibt, aber noch einiges auf sich und seine Mannschaft zukommen. „Wir müssen uns in allen Bereichen verbessern“, mahnt er. Denn die Konkurrenz schläft nicht, und einige Gegner rüsten jetzt schon auf. Die größte Baustelle beim TSV ist und bleibt der Kader. „Daher gilt es, Verletzungen zu vermeiden“, sagt der Coach.

SG Hege/Nonnenhorn/Bodolz

„Eigentlich wollten wir am Ende auf Rang sieben oder acht stehen“, erinnert sich Trainer Thomas Kristen. Am letzten Spieltag reichte es aber nur noch für Platz zehn. „Schuld daran sind unnötige Unentschieden, die wir kassiert haben“, sucht der Coach nach einer Erklärung. Das Hauptziel, der Klassenerhalt, wurde aber trotzdem erreicht. „Prinzipiell bin ich daher schon zufrieden mit dem Saisonverlauf“, sagt Kristen. Insbesondere auch deshalb, weil sich seine Mannschaft fußballerisch enorm weiter entwickelt habe. „Wir waren in der Vorrunde ebenso konstant wie in der Rückrunde, und das, obwohl wir beide Male ein echt hartes Auftaktprogramm hatten“, sagt der SG-Coach. Für die kommende Runde möchte Kristen mit seinen Jungs vor allem an der Chancenverwertung arbeiten. „Und an der Cleverness, damit in Zukunft unnötige Gegentore vermieden werden.“

FC Friedrichshafen

Die Mannschaft von FC-Trainer Damir Alihodzic ist der Glückspilz der Saison. Eigentlich hätte der FC, der die Rote Laterne trug, in die Relegation gemusst. Doch vor dem letzten Spieltag stand fest, dass in dieser Saison keine Mannschaft absteigt. „Zufrieden kann ich mit der Leistung meines Teams dennoch nicht sein“, meint der Coach, der einen schwierigen Start als Spielertrainer hatte. „Mir war schon klar, dass die Saison hart werden würde“, sagt er. Viele Spieler sind gegangen, darunter auch der Torwart. Dieses Problem ließ sich bis zum Saisonende nicht lösen – der Knackpunkt. „Wir haben einigen jungen Spielern eine Chance gegeben, aber letztlich verlief die Runde nur zerfahren“, so Alihodzic. Insbesondere die Vorrunde. „Ich wollte anderen Fußball spielen, als den, den die Jungs gewohnt waren. Mit einer kompakteren Defensive“, erklärt er. Aber schnell wurde ihm klar, dass neu nicht immer besser bedeutet. Mit null Punkten musste sich der FC in die Winterpause verabschieden. „Aber nach dem ersten Sieg haben wir neuen Mut geschöpft und holten in der Rückrunde immerhin elf Punkte“, freut sich der Coach. Für die neue Runde plant er, die jüngeren Spieler zu integrieren und die alte Qualität des FC zu reaktivieren. „Dafür haben wir es auch geschafft, einige alte Spieler des FC wieder zum Verein zurück zu holen“, freut sich Alihodzic.

SV Oberteuringen

„Diese Saison war ein Wechselbad der Gefühle“, sagt Trainer Furat Yenidogan. Zu Beginn hatte niemand seiner Mannschaft etwas zugetraut. Und am Ende stand Oberteuringen auf Rang sechs. Gerade die Vorrunde verlief für den SV außerplanmäßig gut. „Da hatten wir auch noch das nötige Glück“, so der Trainer. Aber nach der Winterpause hatte der SV „eine Seuche am Fuß“. Ein Ausfall jagte den nächsten. „Am Ende bin ich mit den Leistungen pro Spiel zufrieden“, meint Yenidogan. Für ihn ist es wichtig, aus den Fehlern und den Ereignissen zu lernen, die richtigen Stellschrauben herauszuarbeiten. „Nur so können wir in der kommenden Saison voll durchstarten“, erklärt er. Unabdingbar für eine erfolgreiche Punkterunde ist in seinen Augen eine gute Trainingsbeteiligung und eine Erweiterung des Kaders. „Aber wir werden wie schon den Jahren zuvor einfach in kleinen Etappenzielen denken“, sagt Yenidogan. Und damit ist der Coach bislang ja sehr gut gefahren.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen

Bei der Spielgemeinschaft ist in den vergangenen Jahren ein richtiger Zusammenhalt entstanden, der sich nun auch auf dem Spielfeld zeigt. Die Mannschaft von Trainer Axel Meier belegt einen souveränen fünften Platz, das Saisonziel war erreicht. „Mit etwas Glück hätten wir auch auf Rang drei stehen können“, sagt Pressesprecher Thomas Brugger. Aber er zeigt sich mit diesem Abschneiden zufrieden. Denn im Vergleich zu den Jahren zuvor hat sein Team eine richtig gute Saison gespielt. „Wir haben 40 Punkte geholt, waren sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde konstant“, erklärt er. In den Jahren zuvor geriet die Rückrunde stets zur Zitterpartie, zum Ende hin hatte die SGM immer Punkte liegen lassen. Nicht so in der Saison 2016/17. „Da hat sich auch gezeigt, dass die Jungs eingespielt sind, eine Einheit bilden“, lobt Brugger. Eine Verbesserung ist aber immer möglich. Daher peilt die SGM für die kommende Punkterunde einen noch höheren Tabellenplatz an. „Das geht aber nur, wenn wir vom Verletzungspech verschont bleiben“, ergänzt er. Damit steht die SGM nicht alleine da.

FC Dostluk Friedrichshafen

Zur Vorrunde seiner Mannschaft kann FC-Trainer Serkan Buz nicht viel sagen. Der Coach hat erst zur Rückrunde seinen Posten angetreten. „Eigentlich sollte ich erst zu Beginn der kommenden Saison anfangen“, erklärt. Aber besondere Umstände erfordern eben besondere Maßnahmen. Mit Rang zwölf zeigt sich Buz alles andere als zufrieden. „Das Team hat eindeutig mehr Potenzial.“ Er lobt vor allem die Einstellung seiner Spieler. „Leider stimmten dann aber die Ergebnisse nicht.“ Buz konnte auf jeden Fall sehen, dass der FC einen starken Willen hat. „Die Jungs haben sich in der Rückrunde richtig aufgerappelt“, lobt er das Engagement seiner Spieler. Nun gilt es, dies in der kommenden Saison beizubehalten und in Punkte zu verwandeln. „Wir werden künftig auch mehr Spieler zur Verfügung haben und mehr Zeit ins Training investieren“, kündigt Buz an. Ansonsten müsse man seiner Meinung nach nicht viel ändern. „Aber dazu lernen kann man immer“, schließt er ab.

VfL Brochenzell

Die Mannschaft des Trainer-Duos Ralf Bühler und Rolf Weiland hatte sich zu Beginn der Saison viel vorgenommen. Der VfL wollte ganz oben mitmischen, hatte Platz eins oder zwei im Visier. Am Ende stand die Elf dann auf dem zweiten Rang und verlor gegen Wolfegg die Relegation. Damit war der Traum vom Aufstieg ausgeträumt. „Insgesamt bin ich trotz allem mit der Saison zufrieden“, meint Weiland. In seinen Augen ist ein Aufstieg nicht planbar, man wisse nie, welche Probleme im Laufe einer Saison auf die Mannschaft zukämen. Und im Falle von Brochenzell zog sich die schlechte Chancenverwertung wie ein Roter Faden durch die Partien – einschließlich der gegen Wolfegg. „Ich hab auch das Gefühl, dass wir in der Vorrunde hinten raus noch mehr zulegen konnten als in der Rückrunde“, meint der Coach. Vielleicht haben sich da die drei Nachholspiele nach der Winterpause bemerkbar gemacht. „Das hat uns mehr Kraft gekostet als ich dachte“, gesteht er. Aber er blickt gemeinsam mit seinem Kollegen zuversichtlich auf die kommende Punkterunde. „Wichtig ist, dass wir unsere Probleme in der Vorbereitung konzentriert angehen“, sagt er. Dazu gehöre ganz klar die Chancenverwertung, aber auch generell der Aufbau im Passspiel und einige taktische Dinge, die einer Verbesserung bedürfen.

TSV Neukirch

„Unter den Umständen kann ich mit dem Rundenverlauf nur zufrieden sein“, meint Trainer Bruno Müller. Zu Beginn hatte sein Team große personelle Probleme. „Wir mussten Ausfälle verkraften, Wechsel zur Pause hin, Verletzungen und Krankheitsfälle“, erklärt er. Dadurch haben seine Jungs einige Erfahrungen machen müssen, die der Mannschaft nach der Winterpause aber zu Gute gekommen seien. „Wir haben junge Spieler, so gut es ging, integriert und aufgefangen“, sagt Müller. So war die Leistung zwar nicht wie gewohnt oder wie anfangs erhofft, aber in der Rückrunde hat sich Neukirch dadurch gefangen. „Dann war der Kader wieder besser, was sich in den Partien bemerkbar machte“, berichtet der Coach. Zum Saisonende war Rang acht drin. Ein gutes Ergebnis für Müller, dem bewusst ist, dass ohne den Umbruch zur Saisonpause vielleicht noch ein oder zwei Siege mehr möglich gewesen wären. Für den Trainer gilt nun, in der kommenden Punkterunde den jugendlichen Elan der Mannschaft in Erfahrung zu verwandeln. „Und wir müssen uns das Glück erarbeiten, das uns in der vergangenen Saison gefehlt hat.“

SV Achberg

Zu Saisonende stand die Mannschaft von Trainer Josef Heim auf Rang drei. Das bislang beste Ergebnis für den SV, seitdem er in dieser Liga spielt. Dem Coach war dies schon von Beginn an klar. „Ich hatte damit gerechnet, dass wir ganz oben mitmischen“, meint Heim. Sein Team habe gute Einzelspieler und einen hervorragenden Zusammenhalt. „Allerdings hatten wir ein bisschen Pech mit Roten Karten und Verletzten“, erinnert er sich. Bei einem Kader von nur 15 Spielern macht sich dies einfach bemerkbar. „Daher bin ich sehr zufrieden mit Rang drei, zumal wir auch mal zwei, drei Plätze schlechter waren“, sagt er. Eine Niederlagen-Serie aus vier Partien und einige unnötige Unentschieden gegen schlechter platzierte Teams in der Rückrunde verhinderten einen Aufstieg. Für die neue Saison gilt für Achberg, den Kader aufzustocken und eine positivere Einstellung an den Tag zu legen. „Das war teilweise reine Kopfsache. Die Jungs müssen jedes Spiel gewinnen wollen“, erklärt Heim. Das wird nicht länger seine Sorge sein, der Coach übergibt sein Amt an Michael Riechel, der zuvor Spieler beim TSV Neukirch war und zuletzt den FV Tannau trainiert hat. Heim möchte sich künftig mehr und mehr aus dem fußballerischen Bereich zurückziehen und in dann eher als Schiedsrichter tätig sein.

VfB Friedrichshafen II

„Zu Beginn der Saison hatten wir extreme personelle Probleme“, erinnert sich Trainer Wolfgang Fluhr. Dies spiegelte sich in den ersten Ergebnissen wider. Nur einen Punkte holte die Fluhr-Elf in den ersten drei Partien. „Ich habe schon damit gerechnet, dass wir gegen den Abstieg spielen müssen.“ Doch zu seinem Glück hat sich die Situation gegen Ende der Hinrunde gebessert. Es gelang dem VfB, Spieler zurück zu holen. „Und so sind wir tatsächlich noch oben reingerutscht.“ Am Ende stand seine Mannschaft auf dem vierten Platz. „Für ganz oben hat es zwar nicht mehr gereicht, aber unter diesen Umständen bin ich mit diesem Ergebnis wirklich hoch zufrieden“, sagt er. Mit den reaktivierten Spielern hat der VfB II nun auch einen konstanten Stamm, auf dem er für die kommende Saison aufbauen kann. „Wir müssen uns punktuell wirklich verbessern“, meint Fluhr. Genau dafür werden nochmals ein bis zwei erfahrene Spieler mit ins Boot geholt. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die Spieler sind noch sehr unerfahren. Deshalb gelang es uns auch nie, ein Spiel zu drehen, wenn wir in Rückstand gerieten“, erklärt er. Die älteren Spieler sollen Stabilität und Ruhe bringen. Und als „führende Hand“ dafür sorgen, dass der VfB in der kommenden Saison wieder ganz oben mitmischen kann. Gemeinsam mit Trainer Wolfgang Fluhr, der weiterhin als Trainer fungieren wird.