Viele RRMV-Bestleistungen purzelten

Kunst- und Einradfahrer beim Sirnacher Frühlings-Cup in der Schweiz international sehr erfolgreich.

Kunst- und Einradsport: Am Wochenende hat im schweizerischen Münchwilen der internationale Sirnacher Frühlings-Cup stattgefunden. 120 Sportler aus der Schweiz, Österreich und Deutschland starteten in den verschiedenen Kategorien. Darunter die Kunstradfahrerinnen des RRMV Friedrichshafen, Ceyda Altug und Nadine Kurz, bei den Schülerinnen sowie die 4er Juniorinnen Einradmannschaft mit Lorena Lanz, Fabienne Müller, Julia Kling und Isabella Bernhard.

Ceyda Altug startete in Altersklasse U 13 als letzte Teilnehmerin in dem 26 Teilnehmer starken Feld. Sie stellte die höchste Punktzahl auf und zeigte eine überzeugende Kür mit neuer Bestleistung von 113,07 Punkten. Mit dieser Leistung hat sie der gesamten Konkurrenz keine Chance gelassen. Mit dem enormen Vorsprung von 45,87 Punkten auf die zweitplatzierte Larissa Tanner von Freie Radler Stäfa belegte Ceyda Altug souverän den ersten Platz.

Bei den Schülerinnen U 15 waren 20 Sportler und darunter Nadine Kurz am Start. Auch sie war die letzte Teilnehmerin, sie hatte die höchste aufgestellte Punktzahl. Mit 99,26 Punkten wurde sie Siegerin in dieser Klasse, ebenfalls mit einem großen Vorsprung von 21,12 Punkten auf die zweitplatzierte Mascha Neukomm vom ATB Schaffhausen. Nach diesen tollen Ergebnissen der beiden RRMV-Sportlerinnen darf man gespannt sein, wie sie bei der in zwei Wochen beginnenden BaWü-Cup-Serie abschneiden. Bei dieser Serie geht es um die Kaderplätze.

Im Einradfahren ging die Juniorenmannschaft des RRMV an den Start. Für Isabella, Fabienne, Lorena und Julia war der Cup als letzter Test vor dem DM-Halbfinale gedacht. Die vier nutzten diese Möglichkeit und verbesserten nicht nur das Ergebnis der „Baden-Württembergischen“ deutlich, sie stellten auch eine neue persönliche Bestleistung auf. Mit 148,40 Punkten waren sie in den Wettkampf gegangen. Nach der gelungenen Kür standen 138,14 auf der Anzeigetafel. Mit diesem tollen Ergebnis können die vier selbstbewusst an die nächste Meisterschaft herangehen.

Die Ergebnisse fließen in die European-Wertung mit ein. Dazu zählen weitere Meisterschaften, die entscheidend für den Gewinn der Vereins-Europameisterschaft sind. Alle Ergebnisse werden mit einem Faktor verrechnet, um die Leistungen zu vergleichen.