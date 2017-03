Friedrichshafen Viel Bewegung in der Bezirksliga

Die meisten Mannschaften in Abstiegsgefahr. SV Beuren ist mit der Richtung zufrieden. Gastgeber über Winter gestärkt.

Fußball-Bezirksliga: SV Haisterkirch – SV Beuren (Sonntag, 15 Uhr). – In diesem Spiel treffen zwei Teams aufeinander, die rankingmäßig einiges trennt. Schließlich belegen die Gastgeber den 13. Platz, den Relegationsrang, während der SV Beuren auf dem fünften Rang steht. Aber das Bild täuscht, wenn man genauer hinsieht. Während die beiden Spitzenmannschaften aus Heimenkirch und Isny enteilt scheinen, spielt alles ab dem dritten Platz praktisch um den Klassenerhalt. Darunter auch der SV Beuren.

Als Indiz dafür: Der Abstand zum Tabellenzweiten beträgt, vorausgesetzt der FC Isny verliert sein Nachholspiel, sage und schreibe 14 Punkte, ansonsten 15 oder 17, während der Abstand zum Abstiegsrelegationsplatz gerade mal sieben Punkte beträgt, den der SV Haisterkirch, Gastgeber der Allgäuer am Sonntag, einnimmt. „Das Bild könnte in den kommenden Wochen noch ordentlich durcheinandergewirbelt werden, weil sich die meisten Mannschaften noch mehr oder weniger in Abstiegsgefahr befinden und sich demzufolge direkte Kontrahenten in den kommenden Wochen noch öfter die Klinke in die Hand geben“, sagt Marco Mayer, Spielertrainer des SV Beuren.

36, vielleicht sogar 38 Punkte müssten in dieser Saison erzielt werden, um sicher drin zu bleiben. Nach dem momentanen Stand der Dinge würden den Allgäuern dann noch zwischen sechs und acht Zählern fehlen. Eine überschaubare Aufgabe bei noch zehn zu spielenden Partien, wie wir anmerken. „Das stimmt“, sagt der SVB-Funktionär, „aber in die Liga ist momentan viel Bewegung. Etwa Aulendorf und Haisterkirch haben sich über den Winter kräftig verstärkt, da ist noch einiges zu erwarten.“ Mayers Team werde sich dem Klassenerhalt erst gewiss sein, wenn auch rechnerisch nichts mehr anbrennen könne. Doch die Richtung stimmt bei den Allgäuern.

Dass da nicht mehr zu Buche steht als dieser fünfte Platz mit den 30 Punkten begründet der Coach der Gäste folgendermaßen: „Wir haben nach den Jahren des Aufschwungs eine etwas schwächere Vorrunde gespielt. In der Vorbereitung im Sommer haben sich einige Spieler gewisse Freizeiten genommen, was sich auch an der Leistung und den Ergebnissen spiegeln ließ.“ Die Spieler gelobten noch während der Weihnachtsfeier Besserung. Der Lohn: drei Spiele ohne Niederlage, Platz fünf, dem Klassenerhalt ein starkes Stück nähergekommen. Doch wie schon angedeutet, es bleibt eine tückische Situation. Verlöre der SV Beuren in Haisterkirch, dann betrüge der Abstand auf den Kontrahenten nur noch vier Punkte.

Das Team von Trainer Uwe Reh kommt mit breiter Brust daher, sieben Punkte aus drei Begegnungen ist eine Hypothek, mit der sich wuchern lässt, also ähnlich erfolgreich wie der SV Beuren selbst. „Die Neuzugänge machen sich bezahlt, ich kann jetzt gerade auch von der Bank Qualität einwechseln“, freut sich der SVH-Coach. Doch die größte Sorge machen sich die Gäste aus Beuren um einen alten Bekannten, dessen Gesicht wie kein zweites für den SVH steht: Jakob Schuschkewitz. „Er macht den SV Haisterkirch zu einem unangenehmen Gegner“, weiß auch Coach Marco Mayer. So könne Schuschkewitz das Spiel fast im Alleingang entschieden.