Regionalsport See Ost VfL Brochenzell: Relegationstrauma ausblenden

Der VfL Brochenzell trifft am Donnerstag um 18 Uhr auf den Zweiten der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1. Eine hohe Hürde auf dem Weg in die Bezirksliga.

Fußball, Relegation zur Bezirksliga, Entscheidungsspiele, 1. Runde: SV Wolfegg – VfL Brochenzell (heute, 18 Uhr, Sportgelände beim TSB Ravensburg). – (mj) Relegation, aus dem Lateinischen „relegatio bedeutet Verbannung“! Eine Verbannung wird es sicher nicht werden, aber ein verdammt hartes Stück Arbeit für den VfL Brochenzell, will er gegen den Tabellenzweiten der Kreisliga A, Staffel 1 bestehen und dem Aufstieg in die Bezirksliga noch ein Stück näher kommen.

Denn der SV Wolfegg, in der bärenstarken A 1 nur mit einem Punkt Rückstand auf den SV Baindt Zweiter geworden und die beiden ehemaligen Landes- und Bezirksligisten TSG Bad Wurzach und SV Baienfurt deutlich distanziert, ist wohl der dickste Brocken der drei A-Ligisten im Rennen ums Duell mit Aulendorf. 68 Punkte aus 28 Spielen bei 96:30 Toren sprechen eine klare Sprache. Wolfegg hat die vergangenen fünf Partien alle gewonnen und hat mit Florian Metzler mit 29 Treffern einen Topscorer in seinen Reihen.

Der VfL reist im Vergleich dazu mit dem Ergebnis von 48 Punkten aus 24 Spielen bei 63:28 Toren an und muss versuchen, sein Relegationstrauma auszublenden. Hat er in den vergangenen Jahren doch stets den Kürzeren gezogen. Zuerst in einem Klassespiel vor 1300 Zuschauern in Wolfegg gegen den FC Isny, dann 2016 genau gegen diesen SV Wolfegg in Waldburg mit 1:2, nachdem er im ersten Abschnitt das klar bessere Team gewesen war und nach dem Wechsel das Fußballspielen eingestellt hatte.

Fakt ist, wenn jeder einzelne Spieler beim VfL an seine Leistungsgrenzen geht, und wenn Brochenzell das Fehlen von Torjäger Michael Meschenmoser und Torspieler Florian Hornstein kompensieren kann, dann stehen die Chancen definitiv bei 50:50, und das bedeutet: Es wird auf die Tagesform und/oder auch auf das berühmte Quäntchen Glück ankommen. Hierbei sind auch die treuen Fans gefordert, denn die Mannschaft wird für jede Unterstützung dankbar sein.