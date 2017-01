VfB ist DVV-Pokalsieger

Zum 14. Mal hat der VfB Friedrichshafen den Pokal des Deutschen Volleyballverbandes gewonnen. Tomas Kocian feierte beim 3:1 über die Berlin Recycling Volleys eine Premiere. Der Zuspieler des VfB Friedrichshafen im Südkurier-Interview.

Gratuliere, eine tolle Leistung.

Umso mehr, weil ich viermal im Halbfinale aus dem Pokal geflogen bin. Wahnsinn, mein erster Finalsieg. Wir haben versucht, von Anfang an das Spiel zu machen, bis zu den letzten beiden Punkten. Weil wir wussten, dass wir die besseren Nerven als Berlin haben. Da waren natürlich die beiden vorherigen Sieg über Berlin von Vorteil. Und man hat ja am Ende gesehen, dass dieser Vorteil viel ausgemacht hat. Unsere Stärke, das hat man heute wieder gesehen, ist die Mannschaft. Ich bin richtig stolz auf die Jungs.

Dreimal haben Sie zu Ende der Durchgänge das Spiel in die richtige Richtung gedreht, im dritten Satz hat es nicht ganz geklappt.

Ich bin beim 11:16 eingewechselt worden. Und dann sind wir bis auf zwei Punkte an Berlin herangekommen. Dass das nicht immer klappt, ist zwar schade, aber doch auch normal im Sport. Aber am Ende hat sich der Teamgeist durchgesetzt. Wir wissen, dass wir eine Bank haben, von der jederzeit Spieler kommen können, die ein Spiel drehen können. Das macht uns stark, gibt uns Selbstbewusstein. Das hat man in der SAP-Arena ganz deutlich sehen können. Und Vital Heynen ist da ganz wichtig dabei. Denn die gesamte Mannschaft hat an diesem Sieg teilgehabt, die jungen Spieler sich trotz der ungewohnt großen Kulisse sind cool geblieben.

Das ist bemerkenswert, dass die Jungs so abgeklärt aufgetreten sind.

Das sieht von außen immer schlimmer aus. Wir nehmen die Kulisse gar nicht so wahr. Registrieren nicht, was passiert. Wir konzentrieren uns auf unsere eigenen Aufgaben- Das kann ich zum Beispiel sehr gut, alles andere ausblenden. Das kann man ja auch trainieren. Mein Körper steht zwar in der Wechselzone, ich halte mich warm, der Kopf aber ist mit im Spiel. Auch wenn das heute nicht so einfach gewesen ist.

Wie geht es heute Abend denn weiter, Sie müssen ja morgen schon nach Kasan fliegen zum Champions-League-Spiel?

Morgen fliegen wir von Frankfurt aus direkt. Ja, das ist sehr schade, dass wir nicht so richtig feiern können. Aber vielleicht fällt ja unserem Coach Vital Heynen noch etwas ein.

Die Mannschaft hat sich in den vergangenen fünf Monaten unglaublich entwickelt. Hätten Sie damit gerechnet?

Wir haben erst einen richtigen Titel gewonnen, und wir haben noch schwere Spiele vor uns. Zum Beispiel kommen Frankfurt und Berlin noch nach Friedrichshafen. Außerdem müssen wir noch nach Lüneburg, wo Berlin verloren hat. Und an der Tabellenspitze geht es eng zu. Wir brauchen noch einen langen Atem. Aber es liegt in unserer Hand. Wir sind nicht von anderen Mannschaften abhängig. Aber, ganz ehrlich, mit dieser Entwicklung habe ich nicht gerechnet. Die Jungs sind doch noch so jung. Michal Finger ist zwar schon drei Jahre beim VfB, aber erst noch sehr jung. Da komme ich mir mit meinen 28 Jahre schon alt vor. Aber das zeichnet den VfB 2016/17 aus. Die Jungen sind schon bemerkenswert abgeklärt. Das ist bewundernswert.

Zur Person

Thomas Kocian spielt seit 2016 als Zuspieler beim VfB Friedrichshafen. Geboren in der damaligen Tschechoslowakei, kam er im Alter von drei Jahren nach Deutschland. Er begann seine Volleyball-Karriere beim SSF Fortuna Bonn und wechselte später als Zuspieler nach Mendig, wo auch schon sein Vater, Nationalspieler Milan Kocian, acht Jahre lang verpflichtet war. Anschließend spielte er bei evivo Düren, TV Ingersoll Bühl und SWD Powervolleys.