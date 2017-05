Berlin VfB-Volleyballer brauchen nur noch einen Sieg für den Meistertitel

Fünf Siege gegen Berlin hat der VfB in dieser Saison bereits auf dem Konto, aller guten Dinge wären sechs: Mit einem Erfolg beim zweiten Finalspiel heute Abend in der Bundeshauptstadt würde der Verein aus Friedrichshafen den dritten Titel holen.

Volleyball-Bundesliga, Meisterschafts-Finale: Gut möglich, dass der Flug nach Berlin gestern die letzte Reise des VfB Friedrichshafen in dieser Saison gewesen ist. Heute schon können die Volleyballer vom Bodensee ihre nach Supercup und Pokalgewinn eh schon herausragende Saison noch mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft krönen.

Der blaue Bus, der an der ZF-Arena eine Schar junger und nicht mehr ganz so junger Sportler zum Flughafen nach München bringt, trägt 28 Sterne zur Schau. Jeder einzelne steht für einen Erfolg in den vergangenen 18 Jahren. Geht es nach Trainer Vital Heynen & Co., dann müsste der Busfahrer eigentlich einen 29. am Donnerstag mit an den Flughafen in der bayerischen Hauptstadt bringen. Fünfmal schon in dieser Saison hat sich seine Mannschaft mit Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys duelliert, fünfmal war der VfB Friedrichshafen als Sieger hervorgegangen. Aller guten Dinge sind sechs, lautet deshalb das Sprichwort in diesem besonderen Friedrichshafener Fall vor der Partie heute um 19.30 Uhr in der Max-Schmeling-Halle.

Und die Vorzeichen stehen gut. Nicht nur geht der VfB mit jeder Menge berechtigtem Selbstvertrauen in diese Partie. Die Berliner werden ihr wichtigstes Spiel der Saison unter erschwerten Bedingungen absolvieren müssen. Am Samstag und Sonntag noch hat die Mannschaft von Trainer Roberto Serniotti in Rom „ein intensives Final Four“ in der Champions League absolviert. Gegen Zenit Kasan und Civitanova zwar lange mitgehalten, am Ende dann doch 0:3 und 1:3 verloren. So wie eben gegen den VfB Friedrichshafen im Saisonverlauf auch. Damit soll nun Schluss sein. „Wir wollen verhindern, dass Friedrichshafen in Berlin die Meisterschaft feiert“, sagt Serniotti, dazu müsse nun alle Energie mobilisiert werden, die nach dem „intensiven Champions-League-Finalwochenende vorhanden ist“, fügt der Berliner Trainer an. Optimismus klingt anders, und der Italiener ahnt, dass er in der nächsten Saison nicht mehr Trainer in Berlin sein wird, sollte er auch diesen Titel verspielen. Manager Kaweeh Niromand hat sich zuletzt nicht gerade hinter seinen Trainer gestellt, der vergangene Saison das Triple an die Spree geholt hat.

Sorgen, die sich Sebastian Schmidt nicht machen muss. Den Geschäftsführer des VfB Friedrichshafen drückt der Schuh ganz woanders. „Dass nur drei Spiele darüber entscheiden, wer deutscher Meister wird“, zum Beispiel. Der Verband hat es einer deutschen Mannschaft nicht zugetraut, ins Final Four der Champions League zu kommen. Als die Berliner das aber tatsächlich geschafft hatten, war keine Zeit mehr für eine würdige Best-of-five-Serie im Bundesligafinale. Und Anfang Mai beginnen schon die Vorbereitungen der Nationalmannschaft. „Sportlich und wirtschaftlich“ (Schmidt) ist das alles andere als optimal, wirft ein bezeichnendes Bild auf den Verband.

Dennoch wollen die Friedrichshafener auf gar keinen Fall ein drittes Spiel, jetzt, da sie doch nur noch einen einzigen Sieg vom 14. Meistertitel und der Qualifikation für die europäische Königsklasse entfernt sind. Play-off-Fieber ist bei Vital Heynen & Co. aber noch nicht ausgebrochen. Die überlangen Beine im Flugzeug nach Berlin ausstrecken können, das interessierte Kapitän Simon Tischer und seine Kollegen zunächst mehr.

Meisterparty

Die Verantwortlichen der VfB Friedrichshafen Volleyball GmbH möchten den Saisonabschluss mit ihren Fans feiern – egal ob die Häfler sich heute im Meisterschaftsfinale gegen die Berlin Recycling Volleys durchsetzen und ob ein drittes Spiel in Friedrichshafen notwendig sein wird. Im Fall eines Sieges bei den BR Volleys fliegt die Mannschaft am morgigen Donnerstag (4. Mai) zurück und wird pünktlich um 19.30 Uhr (Einlass um 19 Uhr) im Foyer der ZF Arena sein, um den Titel mit den Fans zu feiern. Zusätzlich plant die Stadt am Samstag (6. Mai) gegen 12 Uhr einen Empfang für die Mannschaft auf dem Rathausplatz, wo die Brauerei Rothaus mit einem Getränkewagen und Freibier auf die Häfler wartet. Sollte Berlin das Entscheidungsspiel am Sonntag (7. Mai, 14.30 Uhr) in der ZF Arena erzwingen, steigt die Feier im Anschluss an das Spiel im Foyer.