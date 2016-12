VfB-Ringer verpassen Überraschung nur knapp

Dem VfB Friedrichshafen gelingt ein 13:16 im Ringer-Bezirksklasse-Duell mit dem KSV Taisersdorf III. Das Schlusslicht schaut mit positiver Bilanz auf seine Premierensaison.

Ringer-Bezirksklasse: VfB Friedrichshafen – KSV Taisersdorf III 13:16. – Im letzten Kampf der Saison haben die rund 50 Zuschauer in der Pestalozzi-Sporthale gegen den Tabellendritten einen engen und spannenden Kampf-abend erlebt, den die Heimmannschaft denkbar knapp verlor. Die Punkte für den VfB holten Roman Fidler, Hasan Sadat, Christian Steuer und Nicolas Schöberl.

In den Gewichtsklassen bis 57 und 61 kg konnten die Taisersdorfer keinen Athleten stellen. Roman Fiedler und Hasan Sadat wurden kampflos Sieger. In der Gewichtsklasse bis 66 kg im Freien Stil kämpfte Ferdinand Wintermantel. Er musste sich aber nach einem schönen Griff von Merlin Schuster schnell auf Schulter geschlagen geben. In derselben Gewichtsklasse im Klassischen Stil stellte keine Mannschaft einen Athleten.

Bis der 74-kg-Klasse im Freien Stil kämpfte Obaid Norzi beherzt, hatte aber gegen den erfahrenen Maximilian Rauch keine Chance und ging beim Stand von 0:14 auf Schulter. Im Klassischen Stil dieser Gewichtsklasse lieferte Marcel Holzmüller einen guten Kampf und leistete erbitterte Gegenwehr. Lange hielt er ein knappes 0:2, das am Ende sogar das Unentschieden im Mannschaftsergebnis bedeutet hätte. Erst in der letzten Minute musste er sich nach einem schönen Armfallgriff von Johannes Schneider geschlagen geben.

Den spannendsten Kampf erlebten die Zuschauer in der Klasse bis 86 kg. Nicolas Schöberl bewies großes Kämpferherz, als er ein 0:2 aufholen musste. Durch einen Armdrehschwung gelang ihm zunächst der Ausgleich. Dann gelang ihm eine Überführung in die Bodenlage und er setzte sich knapp mit 4:2 nach Punkten durch. In der Klasse bis 98 kg unterlag Tim Kosnick gegen seinen erfahrenen Gegner nach knapp einer Kampfminute durch eine Schulterniederlage.

Für einen überraschenden Auftakt des Kampfabends hatte Christian Steuer (bis 130 kg) gesorgt. Er wurde nach einem schnellen 0:2-Rückstand durch einen schön gezogenen Armdrehschwung mit einer 4er-Wertung belohnt. Als ihm dieser Griff ein zweites Mal gelang, konnte er im Anschluss seinen Gegner auf beiden Schultern fixieren und feierte einen umjubelten Schultersieg.

Nach dem 16:13 für Taisersdorf wurde Tobias Streber von Abteilungsleiter Hans-Peter Schorpp am Ende des Abends als punktbester VfB-Ringer der Saison mit einem Pokal ausgezeichnet. Die meisten Wertungspunkte aber erzielte der jüngste Ringer in der VfB-Staffel, Roman Fiedler, mit 28 Plus-Punkten, aber mit deutlich mehr Malus-Punkten als der Friedrichshafener Ringertrainer. Die Jugendlichen Roman Fiedler und Hasan Sadat hatten mit zwölf von maximal 14 Kämpfen zudem die meisten Einsätze aller VfB-Ringer.

Mit diesem Kampf ist für die Ringerstaffel des VfB Friedrichshafen die erste Wettkampfsaison nach einer fünfjährigen Pause zu Ende. Die von den Trainern Tobias Streber und Hendrik Schwabe neu zusammengestellte Mannschaft darf auf eine gelungene Saison zurückblicken, in der sie nicht nur ihr ringerisches Können bewies, sondern auch als verschworene Einheit glänzte. Dies stellt eine gute Ausgangsbasis für die kommende Saison dar, auf der aufgebaut werden soll.