Regionalsport See Ost VfB Friedrichshafen wird Vierter

Landesligamannschaft gewinnt auch das letzte Spiel in der Fußball-Landesligasaison. Oliver Senkbeil und Ersin Sanli werden verabschiedet.

Fußball-Landesliga: VfB Friedrichshafen – TSG Balingen II 3:2 (1:1). – Zum Abschluss der Saison 2016/17 gelang dem VfB Friedrichshafen ein verdienter 3:2-Heimsieg gegen die TSG Balingen II. In der Abschlusstabelle stehen die Häfler auf den vierten Platz mit einem Torverhältnis von 66:44 Toren. Von den 30 Spielen gingen sie 16 Mal als Sieger vom Platz. Es gab sechs Unentschieden und acht Niederlagen.

Das letzte Spiel war recht unterhaltsam. Es ging zwar um nichts mehr, doch man merkte, dass beide Mannschaften nicht freiwillig die Punkte dem anderen überlassen wollten. Bereits in der ersten Minute hätten die Gäste nach einer großen Chance in Führung gehen müssen. Das 1:0 erzielten sie in der achten Minute mit einem unhaltbaren Schuss aus 16 Metern. Nach zehn Minuten hätte es auf der anderen Seite klappen müssen. Lukas Schmid brauchte im Fünfmeterraum nur noch den Fuß hin zu halten, um den Ausgleich zu erzielen. Doch daraus wurde nichts. Die Gäste kamen immer besser ins Spiel und hatten ihre Torchancen. Das Abwehrverhalten und die Zuordnung in der Friedrichshafener Abwehr stimmten nicht nur beim Gegentor nicht. Im Angriff lief es etwas besser. In der 24. Minute verhinderte der Balinger Torhüter mit toller Parade einen Schuss aus dem Gedränge zehn Meter vor seinem Tor. Nach der Trinkpause machten die Gastgeber nun mehr Druck. In der 37. Minute ein genialer Pass von Eugen Strom durch die Balinger Abwehr und den nutzte Joshua Merz zum 1:1. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Gleich nach dem Wechsel bestimmten die Gäste für 15 Minuten das Geschehen. VfB-Torhüter Phillip Meier konnte einen flachen Schuss gerade noch um den Pfosten lenken. Einige Freistöße in Strafraumnähe verursachten keine Gefahr für einen weiteren Gegentreffer. Im weiteren Verlauf gab es Torchancen auf beiden Seiten. Der Gästestürmer scheiterte in der 60. Minute allein vor dem VfB-Torhüter. Wenige Minuten später ein Flankenwechsel auf Denis Nikic und seinen Schuss retteten die Balinger auf der Torlinie und verhinderten den möglichen Rückstand. Den Temperaturen entsprechend legte der Unparteiische nochmals eine Trinkpause ein.

Danach wurde Denis Nikic in Nähe des Balinger Strafraums angespielt. Er ließ zwei Gegenspielern keine Abwehrchance und mit seinem schwächeren rechten Fuß zirkelte er den Ball zur 2:1-Führung ins Tor. (74.) Die große Gegenwehr der Gäste blieb aus und sie bekamen immer mehr Probleme. Joshua Merz bekam in der 84. Minute den Ball direkt in den Lauf gespielt. Zwei Abwehrspieler konnten nicht verhindern, dass er auch noch den Torwart ausspielte und das 3:1 machte. In der Nachspielzeit kamen die Gäste durch einen unhaltbaren Schuss aus 22 Metern noch auf 2:3 heran. Dann der Schlusspfiff und der Sieg der Friedrichshafener war perfekt.

Nach dem Spiel wurde Oliver Senkbeil, der seine lange Karriere beim VfB Friedrichshafen, beendet, gebührend verabschiedet.

„In Summe bin ich mit der Saison zufrieden. In der Vorrunde hatten wir eine zu lange Schwächephase. In der Rückrunde lief es bedeutend besser, aber um ganz oben anzugreifen, war es zu spät. Die sehr junge Mannschaft brachte eine Topleistung, auf der man aufbauen kann“, lautet das Resümee von VfB-Trainer Christian Wucherer. – Tore: 0:1 (8.) Tantur, 1:1 (37.) Merz, 2:1 (74.) Nikic, 3:1 (88.) Merz, 3:2 (90.) Schäfer. – Schiedsrichter: Kaack. – Zuschauer. 100.

VfB Friedrichshafen: Meier, Senkbeil (84. Sanli), U. Tuncay, Deniz, N. Di Leo, Nikic, Strom, Schmidt (46. Ljevakovic), Weissenbacher, Merz, I. Tuncay. (71. Kölle).