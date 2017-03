VfB Friedrichshafen will Erfolgsstory in Ehingen fortsetzen

VfB Friedrichshafen ist beim souveränen Landesliga-Tabellenführer der Außenseiter. Die Gäste vom Bodensee müssen heute außerdem ersatzgeschwächt antreten.

Fußball-Landesliga, Staffel 4: SSV Ehingen-Süd – VfB Friedrichshafen (heute, 14 Uhr, Sportzentum SF1). – Der VfB Friedrichshafen ist erfolgreich aus der Winterpause gekommen, und Trainer Christian Wucherer würde diese Erfolgsstory mit zwei Siegen und einem Remis natürlich liebend gerne fortsetzen. Wenn da nicht: „Der Kader wird immer dünner“, sagt der Friedrichshafener Coach, und die Tatsache nimmt ihm doch einen Großteil der Freude, sich mit dem souveränen Tabellenführer messen zu dürfen, den guten Start in die Frühlingssaison bei einer Mannschaft bestätigen zu können, die „von Platz 1 bis 17 sehr gut bestückt ist“, ein „Alleinstellungsmerkmal innerhalb der Liga“ habe.

Christian Wucherer muss heute neben den bisher schon verletzten Fußballern auch noch auf den erfahrenen Ugur Tuncay verzichten. Private Gründe halten ihn davon ab, beim Spitzenspiel mitzumischen. Außerdem wird der Friedrichshafener Coach auch noch ohne Felix Kölle auskommen müssen – die Kaderbreite nimmt also immer mehr ab. „So stellt sich die Mannschaft quasi von selber auf“, fasst er die Lage zusammen. Damit er überhaupt noch jemanden auf der Bank sitzen hat, wurde Ingo Martin um A-Jugendliche aus seiner Verbandsstaffelmannschaft gebeten. Der Jugendcoach wird darüber nicht sehr glücklich sein, schließlich stehen seine Jungs nicht gerade gesichert da. Beim SV Weingarten sollte am Sonntag um 11.30 Uhr deshalb dringend gepunktet werden, damit die Lage nicht noch prekärer wird.

So wenig erfreulich die Situation vor dem Anpfiff für den VfB Friedrichshafen auch sein mag, so klar auch die Favoritenrolle des SSV Ehingen-Süd, dem Wucherer „Verbandsliganiveau“ bescheinigt, so scheinbar „selbstverständlich die Mannschaft der Trainer Marius Oberle und Dennis Soll die Ergebnisse liefert“, die Punkte einfach so an der Donau abliefern – das gibt es nicht für Christian Wucher, Kapitän Daniel Di Leo und die VfB-Spieler. Jetzt müssten eben diejenigen, die heute auflaufen, „Kämpferqualitäten“ entwickeln, noch mehr über den „engen Zusammenhalt als Team und Kollektiv“ auftreten. Darauf hofft der VfB-Coach, und darauf, dass trotz aller Widrigkeiten den VfB-Fußballern trotzdem, oder gerade deswegen, eine Überraschung beim souveränen Tabellenführer gelingt.