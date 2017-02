VfB Friedrichshafen: vor dem Fanfrühstück Paris besiegen

VfB Friedrichshafen hat noch Chancen auf die K.-o.-Runde in der Champions-League. Ein klarer Sieg gegen Paris am Mittwoch in der ZF-Arena ist aber Voraussetzung. Die Volleyballer benötigen ihre Fans und Schützenhilfe.

„Fakenews“ sind im Moment in aller Munde. Auch der VfB musste sich mit eben solchen in den vergangenen Tagen beschäftigen. In vielen überregionalen Zeitungen war es zu lesen: „VfB Friedrichshafen in der Champions League ausgeschieden.“ Der Grund dafür ist relativ einfach, eine Nachrichtenagentur hatte diese Meldung veröffentlicht. Das Spiel sei „rein sportlich wertlos“. Aber das ist falsch. „Wir haben die Chance, unter die besten zwölf Mannschaften in Europa einzuziehen“, sagt Vital Heynen. „Und dafür werden wir heute alles Mögliche tun.“

Zugegeben, die Rechnung ist nicht ganz einfach, außerdem brauchen die Friedrichshafen Schützenhilfe. Aber ganz unwahrscheinlich ist Heynens Vorhaben nicht. „Wenn wir Paris deutlich mit 3:0 oder 3:1 schlagen und Belchatov dasselbe mit Craiova tut, sind wir weiter“, lautet seine einfache Rechnung. Obwohl der VfB keine Chance auf Platz eins oder zwei in der Gruppe C hat, können zwei Siege und sieben Punkte als Gruppendritter reichen, um in die K.-o.-Phase der europäischen Königsklasse einzuziehen. Beide Partien werden parallel angepfiffen (20 Uhr) und deshalb müssen die VfB-Verantwortlichen mit einem Auge nach Polen schielen. „Belchatov spielt da vor 10 000 Menschen und möchte sicher nicht verlieren“, rechnet Heynen. „Ich glaube, wenn wir heute unseren besten Volleyball gegen Paris zeigen, könnte es reichen.“

Dazu brauchen die Häfler allerdings die Unterstützung der Fans. So wie gegen die United Volleys vor eineinhalb Wochen stellt sich Teamkapitän Simon Tischer das zum Beispiel vor. Von einer „wahnsinnigen Stimmung“ sprach er nach dem Duell und sagte immer wieder, wie sehr der Mannschaft diese Stimmung helfe. Als Belohnung für die Unterstützung hat sich Vital Heynen dieses Mal – nach seiner Bierwette gegen Kasan – einen „Frühstücksdeal“ ausgedacht. Jeder Zuschauer kann sich am Donnerstagmorgen zwischen 7 und 9 Uhr bei ihm und seinen Spielern am Friedrichshafener Franziskusplatz, vor dem Edeka Baur und auf dem Parkplatz des Bodenseecenters ein Frühstück abholen. „Die Fans stehen hinter uns und geben in jedem Spiel alles“, sagt Heynen. „Dann können wir auch einmal früh aufstehen und den Leuten so eine Freude machen.“

Der VfB braucht Schützenhilfe

Volleyball-Champions-League: (gms/gek/heh) Der VfB Friedrichshafen möchte heute in die Runde der besten zwölf Teams in Europa einziehen. Obwohl die Friedrichshafener (vier Punkte) in ihrem Pool C nur ein Spiel gewonnen haben, ist dieses Vorhaben realistisch – vorausgesetzt, in einer anderen Gruppe spielen die Ergebnisse des letzten Spieltags dem VfB in die Karten.

Fünf Gruppen zu je vier Mannschaften kämpfen um die zwölf Plätze in der K.-o.-Phase. Eine Mannschaft, die des Ausrichters, qualifiziert sich direkt fürs Final Four. Deshalb sind alle Gruppenersten und -zweiten in der nächsten Runde und die besten drei Gruppendritten ebenfalls. Friedrichshafen kämpft um einen dieser dritten Plätze. Dabei zählen im Vergleich dieser Teams zuerst die Siege, dann die Punkte – und sollte danach immer noch Gleichstand herrschen, das Verhältnis verlorener und gewonnener Sätze.

Aus VfB-Sicht sollten keine großen Überraschungen passieren. Das ist der Knackpunkt dieser Rechnung. Istanbul (vier Punkte) dürfte den noch ungeschlagenen Tabellenführer im Pool A, Kedzierzyn-Kozle, besiegen; schlägt Rzeshov (fünf Punkte) wie erwartet den abgeschlagenen Letzten der Gruppe B, Liberec, ist es vom VfB nicht mehr einzuholen; besiegt PGE Skra Belchatov (sechs Punkte) zu Hause den Gruppenzweiten, SCMU Craiova (sieben Punkte), dann wäre der VfB im Fall eines Drei-Punkte-Erfolges über Paris Volley für die K.-o.-Runde qualifiziert. Der Koeffizient spräche in jedem Fall für ihn – egal in welchem Vergleich.