VfB Friedrichshafen verteidigt seinen Spitzenplatz

Volleyballer besiegen am Sonntag Berlin RV mit 3:2 vor 2718 Fans in der ZF-Arena. Das Heimrecht ist damit gesichert für die Bundesliga-Play-offs.

Volleyball-Bundesliga: VfB Friedrichshafen – Berlin Recycling Volleys 3:2 (26:24, 22:25, 25:18, 25:22, 15:9). –Statistik hat Vital Heynen noch nie interessiert. Deshalb ist dem Trainer des VfB wurscht, ob seine Mannschaft das 20. Bundesligaspiel der Saison bestreitet, oder das vierte Duell mit dem deutschen Meister in dieser Saison: Hauptsache gewonnen. Simon Tischer (Zuspiel), Michal Finger (Diagonal), David Sossenheimer, Tomas Rousseaux (beide Annahme und Außenangriff), Andreas Takvam, Georg Klein im Mittelblock sowie Libero Markus Steuerwald brauchten ein paar Ballwechsel, ehe sie im Spiel war, das über das wichtige Heimrecht in den Play-offs entscheidet. Der Sieger ist Spitzenreiter und hat die entscheidenden Partien vor eigenem Publikum – ein Vorteil, dafür lohnt sich zu kämpfen.

Und das taten die Friedrichshafener Volleyballer, denen im Verlauf des ersten Satzes nicht alles gelang. Dennoch führten sie MEIST (8:5, 16:15), mussten aber in der Endphase Berlin herankommen lassen. Überholen ließen sie sie jedoch nicht. Ruben Schott sorgte für den ersten VfB-Satzball, den wehrte Robert Kromm ab. Aber beim zweiten wurde Wouter ter Maat von Sossenheimer zum 26:24 geblockt.

Ohne Rousseux, dafür mit Athanasios Protopsaltis begann Heynen den zweiten Durchgang. Der verlief bis zum 8:7 ähnlich. Berlin führte knapp, kam aber nicht weg, weil die Aufschläge oft Punkte für die Friedrichshafener brachten. Und kurz vor der zweiten Technischen Auszeit leistete sich das Team von Roberto Serniotti ein paar zusätzliche Nachlässigkeiten aus dem Spiel heraus (13:16), der VfB führte plötzlich komfortabel – bis zum 18:15. Dann verschleuderte seine Punktchancen (19:19), jetzt führte Berlin wieder (20:19). Dessen Service sorgte im VfB-Quadrat weiter für Unordnung und für drei Satzbälle (21:24). Der erste landete im Netz, der zweite im Aus. Weil den aber der für Klein eingewechselte Tomas Kocian versemmelte, stand es 22:25 und 1:1.

Der erste Satzgewinn in dieser Saison in der ZF-Arena, der zweite überhaupt erst nach vier Partien (!), brachte Berlin viel Aufwind. Friedrichshafen wackelte in der Annahme, blieb deshalb meist zweiter Sieger (7:8, 13:16). Die Berliner Dominanz konnten die immer unsicherer wirkenden Friedrichshafener nicht mehr brechen. Sieben Satzbälle hatten ihre Kontrahenten (24:17), den zweiten verwandelte Felix Fischer zum 25:18.

Mit dem Rücken zur Wand, zeigte der VfB zunächst wenig. Berlin war klar am Drücker (8:5), der VfB suchte nach seiner Form. Über den Kampf und mit ein wenig Glück gelang das 10:10, danach waren Tischer & Co. wieder dran, gingen in Führung (16:15) in einem sehr engen Schlagabtausch. Die hielt nicht lange (17:18), die Spannung in der ZF-Arena schon. Das bessere Ende hatten dann die Friedrichshafen, die sich steigerten und mit einem Ass zum 25:22 den Satzausgleich perfekt machten.

Die letzten 15 Punkte der Hauptrunde also mussten über Platz 1 und 2 entscheiden. In den Tiebreak startete der VfB katastophal (1:5). Aber angestachelt von den nimmermüden 2718 Fans drehte er die Partie. durch einen Armin Mustedanovic mit neun Aufschlägen hintereinander (einer der Besten die gesamte Partie über und zum MVP gewählt) sowie einem rotzfrechen Protopsaltis. Am 1,85 m kleinen Außenangreifer kamen die Berliner Riesen einfach nicht mehr vorbei (14:7), und dem Griechen war der finale Ball zum 15:9 vorbehalten. Friedrichshafen siegt zum 21. Mal in der Bundesliga und geht als Spitzenreiter in die Play-offs. „Gegen den VfB Friedrichshafen musst du bist zum Ende spielen“, sagte ein freudestrahlender Vital Heynen nach dem Schlusspfif, „sonst kommt der immer wieder zurück.“