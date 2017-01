VfB Friedrichshafen: unerwartet großartige Niederlage

Der VfB Friedrichshafen spielt vor 2355 Fans in der ZF-Arena 1:3 gegen Kasan. Dann gibt's Freibier für alle nach dem Gewinn eines Satzes. Gute Leistung der Vital-Heynen-Mannschaft gegen den zweifachen Champions-League-Sieger.

Volleyball-Champions-League: Tomas Kocian kann sich nach dem Schlusspfiff ein ganz breites Grinsen nicht verkneifen. „Das hat doch ganz gut geklappt“, kommentierte der Zuspieler des VfB Friedrichshafen die unerwartet großartige 1:3-Niederlage gegen den zweifachen Champions-League-Sieger Zenit Kasan.

„Stolz auf die Mannschaft“ ist Trainer Vital Heynen, obwohl ihn dieser Satzgewinn eine Menge Geld gekostet hat. Der Belgier hatte sich im Vorfeld der Partie dazu verleiten lassen, Freibier zu versprechen, sollte seine Mannschaft Kasan den ersten Satzverlust in dieser Saison zufügen. Wer glaubt, Heynen habe das seiner Mannschaft nicht zugetraut, also keine Gefahr bestand, der irrt gewaltig. Der Trainerfuchs auf der VfB-Bank hatte einen Plan und Vertrauen in das Können seines Teams. Der Plan ging, endete in einer feucht-fröhlichen Sause in der ZF-Arena – und mit Ebbe im Vital-Portemonnaie. „Für verrückt habe ihn seine Frau erklärt“, verrät er in seiner Dankesrede nach dem Schlusspfiff der – des Freibier wegen? – immer noch vollzählig versammelten Fanschar. Spielschulden sind Ehrenschulden, Vital Heynen ein Mann, der zu seinem Wort steht: 650 Liter Getränke, davon 570 Rothaus-Bier flossen über die Theken im VIP-Raum und im Foyer.

Denn diese verrückte Idee hat mit zum „erstaunlichen zweiten Satz“ gegen die wohl beste Volleyballmannschaft der Welt beigetragen. Geradezu euphorisch die 2355 Fans, weil sie eine überraschend spannende Partie statt einer Hinrichtung miterleben durften, „ihr“ VfB nur im ersten und dritten Durchgang (13:25, 13:25) der befürchteten Klatsche entgegeneierte.

Wer aber so gegen 21 Uhr am Mittwochabend zufällig an der ZF-Arena vorbeigekommen sein sollte, dem erschien es, als ob der VfB gerade eben die Sensation schlechthin fertig gebracht hatte, Kasan bezwungen war. Ohrenbetäubend der Lärm über das 25:23 und den ersten Satzverlust des Volleyball-Giganten aus Kasachstan. Dabei, da macht Heynen aus seinem Herzen keine Mördergrube, wäre aus des Trainers Sicht noch mehr als nur ein einziger Satzgewinn drin gewesen.

„Wir haben uns nicht an die Taktik gehalten“, erklärt Kocian den Wutausbruch seines Trainers in den Auszeiten des ersten Satzes. Erst danach machten er und seine Kollegen, in der Annahme wurde fröhlich durchgewechselt, was Heynen verlangte. Ihre Floataufschläge zeigten Wirkung. „In Russland wird übers Netz gepowert“ (Diagonalangreifer Michal Finger), „die sind Floats nicht so gewohnt.“ Außerdem legten die Friedrichshafener Volleyballer ihren gehörigen Respekt vor den Weltmeistern und Olympiasiegern auf der anderen Netzseite ab.

Bestes Beispiel, um nur einen zu nennen: Athanasios Protopsaltis. Der Annahmespieler und Außenangreifer misst gerade mal 1,80 Meter. Ein Winzling im Vergleich zu den russischen Riesen. Die Mittelblocker Volvich (2,13m), Gutsalyuk (2,04m) und Aschchev (2,02m) überragen ihn um Längen. Aber ein gewitzter Grieche fürcht sich nicht, macht seine Punkte eben mit Grips statt wildem Geballer in haushohe russische Volleyballmauern. „Wir haben in zwei Sätzen gezeigt“, sagt Heynen, „welches Potenzial die Mannschaft hat.“ Warum es im vierten Durchgang nicht für den zweiten Satzgewinn gereicht hat, macht Finger klar. „Wir haben ein paar Fehler zu viel gemacht.“ Fehler, so Heynen, die seine Mannen „sonst so nicht machen“.

Einen Durchgang gewonnen, im anderen bis zum Schluss begeisternden Volleyball gezeigt, mitgespielt mit dem haushohen Favoriten, der den Verlauf der Partie alles andere als witzig fand. „In deren Gesichtern war deutlich der Frust zu sehen“, freut sich Kocian diebisch über den Coup, der nicht nur sportlich für Aufsehen gesorgt hatte. Dass Vital Heynen dennoch nicht gut geschlafen hat, hat aber nichts mit seinen letztlich doch unerwarteten Ausgaben zu tun. „Ich verliere nicht gerne.“